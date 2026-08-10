Pravidla mateřské se tiše změnila. Nově je za splnění podmínek nárok i u žen, které už nejsou nemocensky pojištěny

Od 1. července 2026 vstoupily v platnost změny zákona o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb., na základě kterých přibyly dva nové paragrafy. A to § 37a, který pojednává o podmínkách nároku na PPM ve zvláštních případech a § 37c, jenž určuje stanovení denního vyměřovacího základu ve zvláštních případech. Tato změna je důležitá zejména pro ženy, kterým skončila pracovní smlouva mezi prvním a druhým dítětem a s ní i nemocenské pojištění, ze kterého vzniká nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Cílem novelizace je je zabránit tomu, aby ženy, kterým mezi dvěma mateřskými skončilo zaměstnání, přišly o nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo pobíraly výrazně nižší dávku.
Co se dozvíte v článku
Peněžitá pomoc v mateřství se může pobírat až 37 týdnů
Na mateřskou se nastupuje 6 a 8 týdnů před očekávaným termínem porodu s tím, že v případě narození jednoho dítěte lze tuto dávku pobírat až 28 týdnů. Pokud se pojištěnce narodí dvě nebo dokonce více dětí, lze PPM pobírat až 37 týdnů.
Peněžitá pomoc v mateřství je dávkou nemocenského pojištění, na kterou vzniká nárok při splnění zákonných podmínek. To znamená, že pojištěnec musí splnit potřebnou dobu účasti na nemocenském pojištění, aby na ni vůbec vznikl nárok.
Pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství musí být žadatel zaměstnanec účasten na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dní během posledních dvou let před nástupem na mateřskou. Pokud žena uplatňuje nárok z více zaměstnání, musí tuto podmínku splnit samostatně u každého z nich.
Osoby samostatně výdělečně činné musí vedle uvedené podmínky splnit ještě další požadavek. OSVČ musí být účastna dobrovolného nemocenského pojištění nejméně 180 kalendářních dní během posledního roku před začátkem podpůrčí doby. Stejná minimální doba účasti na pojištění platí také pro zahraniční zaměstnance, kteří o peněžitou pomoc v mateřství žádají z titulu svého pojištění v České republice.
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U nemocenských dávek platí ochranné lhůty
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství může vzniknout i po skončení nemocenského pojištění, pokud žena nastoupí na mateřskou ještě během tzv. ochranné lhůty. U žen, kterým zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta až 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění.
Pokud žena během této ochranné lhůty nastoupí do nového zaměstnání, ochranná lhůta se po dobu trvání nového pojištění přeruší. Po jeho skončení se nevyčerpaná část původní ochranné lhůty připočte k nové. Celkově však může ochranná lhůta dosáhnout nejvýše 180 kalendářních dnů. Ve všech ostatních případech, kdy zákon nestanoví delší ochrannou lhůtu, činí ochranná lhůta 7 kalendářních dnů od zániku nemocenského pojištění.
Nově budou moci ženy uplatnit nárok na PPM až 4 roky od porodu prvního dítěte
Nově může ženě vzniknout nárok na peněžitou pomoc v mateřství i v případě, že do čtyř let od narození předchozího dítěte už nesplňuje běžné podmínky pro její přiznání. Týká se to situací, kdy již není nemocensky pojištěná nebo sice vykonává zaměstnání či samostatnou výdělečnou činnost, ale nesplňuje potřebnou dobu účasti na nemocenském pojištění. Podmínkou je, aby před nástupem na předchozí mateřskou byla účastna na nemocenském pojištění alespoň 540 kalendářních dní během posledních čtyř let.
Pokud žena vykonává jedno nebo více zaměstnání či jiných pojištěných činností, ve kterých nesplňuje podmínky pro přiznání peněžité pomoci v mateřství, nebude jí z těchto činností náležet ani nemocenské vyplácené v souvislosti s porodem.
Tento zvláštní nárok na peněžitou pomoc v mateřství lze využít pouze jednou. Zároveň nevznikne v případě, že žena na základě stejného porodu získala nárok na obdobnou dávku podle právních předpisů jiného státu.
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Náležet bude i původní vyměřovací základ
Pro výpočet výše peněžité pomoci v mateřství se využije denní vyměřovací základ z bezprostředně předchozí mateřské. Připomeňme, že mateřská činí za kalendářní den 70 % denního vyměřovacího základu. U OSVČ je pak denní výše dávky závislá na výšce záloh na dobrovolné nemocenské pojištění.
Jestliže žena nastoupí na další mateřskou do čtyř let od narození předchozího dítěte a splní zákonné podmínky, porovná se nově denní vyměřovací základ vypočtený pro aktuální mateřskou s denním vyměřovacím základem použitým při předchozí peněžité pomoci v mateřství. Pokud je dřívější základ výhodnější, použije se po přepočtu podle aktuálních redukčních hranic.
U PPM platí, že
- do první redukční hranice se zahrne 100 % denního vyměřovacího základu,
- do druhé redukční hranice se zahrne 60 % denního vyměřovacího základu,
- do třetí redukční hranice se zahrne už jen 30 % a
- k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.
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