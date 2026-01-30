Finance.cz  »  Důchody a dávky  »  Předčasný důchod: Jak snižuje důchod špatný výběr důchodového termínu?

Předčasný důchod: Jak snižuje důchod špatný výběr důchodového termínu?

I při výpočtu předčasného důchodu se doba pojištění hodnotí v celých ukončených letech. Nevhodné načasování odchodu do předčasného důchodu, kdy se neukončí další rok pojištění a započte se další interval krácení může snížit částku předčasného důchodu i o více než tisícikorunu. Podívejme se na praktické výpočty.
Autor: Shutterstock
Petr Gola
Dnes

Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Částka předčasného důchodu závisí na získané době pojištění, průměrné mzdě za odpracované roky a krácení za předčasnost. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti a standardní krácení činí 1,5 % výpočtového základu za každý interval předčasnosti. 

Praktický příklad - snížení krácení za předčasnost

Pan Pavel chce odejít na jaře do předčasného důchodu. Pokud pan Pavel odejde do předčasného důchodu dříve o 720 dní před dosažením řádného důchodového věku, potom se při výpočtu předčasného důchodu provede krácení za 8 x započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Při průměrné mzdě za odpracované roky ve výši 50 000 Kč a získané době pojištění v rozsahu 43 let by byl panu Pavlovi přiznán předčasný důchod ve výši 19 922 Kč.

Kdyby pan Pavel odešel do předčasného důchodu později o jeden interval předčasnosti později, tj. konkrétně 630 dní před dosažením řádného důchodového věku, tak by se provedlo krácení za 7 x započatých intervalů předčasnosti. Měsíční předčasný důchod by při stejné době pojištění v rozsahu 43 let činil 20 353 Kč. Posunutí odchodu do předčasného důchodu o jeden interval zvýší panu Pavlovi měsíční předčasný důchod o 431 Kč.

Praktické výpočty – snížení krácení předčasnosti

V první tabulce níže máme vypočten předčasný důchod při volbě předčasnosti v rozsahu 720 dní a 630 dní, vždy při době pojištění v rozsahu 43 let, a to u různých osobních vyměřovacích základů. Všechny výpočty jsou provedeny dle výpočtové formule roku 2026 a bez nároku na výchovné k důchodu.

V posledních dvou sloupcích máme vypočteno, o kolik posunutí odchodu do předčasného důchodu o jeden interval předčasnosti sníží měsíční částku předčasného důchodu. Pozdější odchod do předčasného důchodu se více vyplatí lidem s vysokými příjmy, kteří si pohorší více nejenom v korunovém vyjádření, ale i v procentním vyjádření, než lidé s nižšími příjmy.

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Částka předčasného důchodu

Rozdíl (v Kč)

Rozdíl (v %)

Předčasnost 720 dní

Předčasnost 630 dní

15 000 Kč

43 let

12 665 Kč

12 888 Kč

223 Kč

1,73 %

25 000 Kč

43 let

16 523 Kč

16 856 Kč

333 Kč

1,98 %

35 000 Kč

43 let

17 883 Kč

18 255 Kč

372 Kč

2,04 %

45 000 Kč

43 let

19 242 Kč

19 653 Kč

411 Kč

2,09 %

55 000 Kč

43 let

20 602 Kč

21 052 Kč

450 Kč

2,14 %

65 000 Kč

43 let

21 961 Kč

22 450 Kč

489 Kč

2,18 %

75 000 Kč

43 let

23 320 Kč

23 848 Kč

528 Kč

2,21 %

85 000 Kč

43 let

24 680 Kč

25 247 Kč

567 Kč

2,25 %

100 000 Kč

43 let

26 719 Kč

27 345 Kč

626 Kč

2,29 %

125 000 Kč

43 let

30 118 Kč

30 841 Kč

723 Kč

2,34 %

150 000 Kč

43 let

33 516 Kč

34 337 Kč

821 Kč

2,39 %

175 000 Kč

43 let

36 915 Kč

37 833 Kč

918 Kč

2,43 %

Zdroj: vlastní výpočet autora

Ukončení dalšího roku pojištění zvyšuje finanční rozdíl

Případné další ukončení celého roku pojištění z důvodu posunutí termínu odchodu do předčasného důchodu má pochopitelně pozitivní vliv na měsíční částku předčasného důchodu. 

Kalkulačka předčasného důchodu – vypočítejte si výši krácení

Praktický příklad – jak se změní důchod při dokončení dalšího roku doby pojištění?

Kdyby pan Pavel z předchozího příkladu odchodem do předčasného důchodu 630 dní před dosažením řádného důchodového věku ukončil 44. rok pojištění, potom by činil měsíční předčasný důchod 20 782 Kč. Ukončení dalšího roku pojištění by značně důchod zvýšilo.

Praktické výpočty - jak se změní důchod při dokončení dalšího roku doby pojištění?

Ve druhé tabulce níže máme vypočten předčasný důchod při volbě předčasnosti v rozsahu 720 dní při době pojištění v rozsahu 43 let a u předčasnosti 630 dní a době pojištění v rozsahu 44 let, a to u různých osobních vyměřovacích základů. Všechny výpočty jsou provedeny dle výpočtové formule roku 2026 a bez nároku na výchovné k důchodu.

V posledních dvou sloupcích máme vypočteno, o kolik posunutí odchodu do předčasného důchodu o jeden interval předčasnosti sníží měsíční částku předčasného důchodu, v korunách a v procentech. Finanční rozdíl je ještě podstatně vyšší než v první tabulce. Důvodem je právě ukončení dalšího roku pojištění.

Osobní vyměřovací základ

Částka předčasného důchodu

Rozdíl (v Kč)

Rozdíl (v %)

Předčasnost 720 dní  (43 let pojištění)

Předčasnost 630 dní (44 let pojištění)

15 000 Kč

12 665 Kč

13 110 Kč

445 Kč

3,39 %

25 000 Kč

16 523 Kč

17 189 Kč

666 Kč

3,87 %

35 000 Kč

17 883 Kč

18 626 Kč

743 Kč

3,99 %

45 000 Kč

19 242 Kč

20 063 Kč

821 Kč

4,09 %

55 000 Kč

20 602 Kč

21 501 Kč

899 Kč

4,18 %

65 000 Kč

21 961 Kč

22 938 Kč

977 Kč

4,26 %

75 000 Kč

23 320 Kč

24 375 Kč

1 055Kč

4,33 %

85 000 Kč

24 680 Kč

25 812 Kč

1 132Kč

4,39 %

100 000 Kč

26 719 Kč

27 969 Kč

1 250 Kč

4,47 %

125 000 Kč

30 118 Kč

31 562 Kč

1 444 Kč

4,58 %

150 000 Kč

33 516 Kč

35 155 Kč

1 639 Kč

4,66 %

175 000 Kč

36 915 Kč

38 748 Kč

1 833 Kč

4,73 %

Zdroj: vlastní výpočet autora

Závěrem: kdy raději posunout termín předčasného důchodu?

Pokud se posunutím odchodu do předčasného důchodu o jeden interval podaří ukončit další rok pojištění, tak je následně měsíční částka předčasného důchodu významně vyšší, vždyť i u průměrné mzdy ve výši 45 000 Kč se zvýší důchod o 821 Kč a u vyšších příjmů je to ještě více. Odchod do předčasného důchodu je tak vhodné velmi pečlivě naplánovat s ohledem na celý průběh pojištění.

Zdroj: Youtube.com
