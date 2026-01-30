Předčasný důchod: Jak snižuje důchod špatný výběr důchodového termínu?

Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Částka předčasného důchodu závisí na získané době pojištění, průměrné mzdě za odpracované roky a krácení za předčasnost. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti a standardní krácení činí 1,5 % výpočtového základu za každý interval předčasnosti.
Co se dozvíte v článku
Praktický příklad - snížení krácení za předčasnost
Pan Pavel chce odejít na jaře do předčasného důchodu. Pokud pan Pavel odejde do předčasného důchodu dříve o 720 dní před dosažením řádného důchodového věku, potom se při výpočtu předčasného důchodu provede krácení za 8 x započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Při průměrné mzdě za odpracované roky ve výši 50 000 Kč a získané době pojištění v rozsahu 43 let by byl panu Pavlovi přiznán předčasný důchod ve výši 19 922 Kč.
Kdyby pan Pavel odešel do předčasného důchodu později o jeden interval předčasnosti později, tj. konkrétně 630 dní před dosažením řádného důchodového věku, tak by se provedlo krácení za 7 x započatých intervalů předčasnosti. Měsíční předčasný důchod by při stejné době pojištění v rozsahu 43 let činil 20 353 Kč. Posunutí odchodu do předčasného důchodu o jeden interval zvýší panu Pavlovi měsíční předčasný důchod o 431 Kč.
Praktické výpočty – snížení krácení předčasnosti
V první tabulce níže máme vypočten předčasný důchod při volbě předčasnosti v rozsahu 720 dní a 630 dní, vždy při době pojištění v rozsahu 43 let, a to u různých osobních vyměřovacích základů. Všechny výpočty jsou provedeny dle výpočtové formule roku 2026 a bez nároku na výchovné k důchodu.
V posledních dvou sloupcích máme vypočteno, o kolik posunutí odchodu do předčasného důchodu o jeden interval předčasnosti sníží měsíční částku předčasného důchodu. Pozdější odchod do předčasného důchodu se více vyplatí lidem s vysokými příjmy, kteří si pohorší více nejenom v korunovém vyjádření, ale i v procentním vyjádření, než lidé s nižšími příjmy.
|
Osobní vyměřovací základ
|
Doba pojištění
|
Částka předčasného důchodu
|
Rozdíl (v Kč)
|
Rozdíl (v %)
|
Předčasnost 720 dní
|
Předčasnost 630 dní
|
15 000 Kč
|
43 let
|
12 665 Kč
|
12 888 Kč
|
223 Kč
|
1,73 %
|
25 000 Kč
|
43 let
|
16 523 Kč
|
16 856 Kč
|
333 Kč
|
1,98 %
|
35 000 Kč
|
43 let
|
17 883 Kč
|
18 255 Kč
|
372 Kč
|
2,04 %
|
45 000 Kč
|
43 let
|
19 242 Kč
|
19 653 Kč
|
411 Kč
|
2,09 %
|
55 000 Kč
|
43 let
|
20 602 Kč
|
21 052 Kč
|
450 Kč
|
2,14 %
|
65 000 Kč
|
43 let
|
21 961 Kč
|
22 450 Kč
|
489 Kč
|
2,18 %
|
75 000 Kč
|
43 let
|
23 320 Kč
|
23 848 Kč
|
528 Kč
|
2,21 %
|
85 000 Kč
|
43 let
|
24 680 Kč
|
25 247 Kč
|
567 Kč
|
2,25 %
|
100 000 Kč
|
43 let
|
26 719 Kč
|
27 345 Kč
|
626 Kč
|
2,29 %
|
125 000 Kč
|
43 let
|
30 118 Kč
|
30 841 Kč
|
723 Kč
|
2,34 %
|
150 000 Kč
|
43 let
|
33 516 Kč
|
34 337 Kč
|
821 Kč
|
2,39 %
|
175 000 Kč
|
43 let
|
36 915 Kč
|
37 833 Kč
|
918 Kč
|
2,43 %
Zdroj: vlastní výpočet autora
Ukončení dalšího roku pojištění zvyšuje finanční rozdíl
Případné další ukončení celého roku pojištění z důvodu posunutí termínu odchodu do předčasného důchodu má pochopitelně pozitivní vliv na měsíční částku předčasného důchodu.
Kalkulačka předčasného důchodu – vypočítejte si výši krácení
Praktický příklad – jak se změní důchod při dokončení dalšího roku doby pojištění?
Kdyby pan Pavel z předchozího příkladu odchodem do předčasného důchodu 630 dní před dosažením řádného důchodového věku ukončil 44. rok pojištění, potom by činil měsíční předčasný důchod 20 782 Kč. Ukončení dalšího roku pojištění by značně důchod zvýšilo.
Praktické výpočty - jak se změní důchod při dokončení dalšího roku doby pojištění?
Ve druhé tabulce níže máme vypočten předčasný důchod při volbě předčasnosti v rozsahu 720 dní při době pojištění v rozsahu 43 let a u předčasnosti 630 dní a době pojištění v rozsahu 44 let, a to u různých osobních vyměřovacích základů. Všechny výpočty jsou provedeny dle výpočtové formule roku 2026 a bez nároku na výchovné k důchodu.
V posledních dvou sloupcích máme vypočteno, o kolik posunutí odchodu do předčasného důchodu o jeden interval předčasnosti sníží měsíční částku předčasného důchodu, v korunách a v procentech. Finanční rozdíl je ještě podstatně vyšší než v první tabulce. Důvodem je právě ukončení dalšího roku pojištění.
|
Osobní vyměřovací základ
|
Částka předčasného důchodu
|
Rozdíl (v Kč)
|
Rozdíl (v %)
|
Předčasnost 720 dní (43 let pojištění)
|
Předčasnost 630 dní (44 let pojištění)
|
15 000 Kč
|
12 665 Kč
|
13 110 Kč
|
445 Kč
|
3,39 %
|
25 000 Kč
|
16 523 Kč
|
17 189 Kč
|
666 Kč
|
3,87 %
|
35 000 Kč
|
17 883 Kč
|
18 626 Kč
|
743 Kč
|
3,99 %
|
45 000 Kč
|
19 242 Kč
|
20 063 Kč
|
821 Kč
|
4,09 %
|
55 000 Kč
|
20 602 Kč
|
21 501 Kč
|
899 Kč
|
4,18 %
|
65 000 Kč
|
21 961 Kč
|
22 938 Kč
|
977 Kč
|
4,26 %
|
75 000 Kč
|
23 320 Kč
|
24 375 Kč
|
1 055Kč
|
4,33 %
|
85 000 Kč
|
24 680 Kč
|
25 812 Kč
|
1 132Kč
|
4,39 %
|
100 000 Kč
|
26 719 Kč
|
27 969 Kč
|
1 250 Kč
|
4,47 %
|
125 000 Kč
|
30 118 Kč
|
31 562 Kč
|
1 444 Kč
|
4,58 %
|
150 000 Kč
|
33 516 Kč
|
35 155 Kč
|
1 639 Kč
|
4,66 %
|
175 000 Kč
|
36 915 Kč
|
38 748 Kč
|
1 833 Kč
|
4,73 %
Zdroj: vlastní výpočet autora
Závěrem: kdy raději posunout termín předčasného důchodu?
Pokud se posunutím odchodu do předčasného důchodu o jeden interval podaří ukončit další rok pojištění, tak je následně měsíční částka předčasného důchodu významně vyšší, vždyť i u průměrné mzdy ve výši 45 000 Kč se zvýší důchod o 821 Kč a u vyšších příjmů je to ještě více. Odchod do předčasného důchodu je tak vhodné velmi pečlivě naplánovat s ohledem na celý průběh pojištění.