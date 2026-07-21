Předčasný důchod neznamená konec práce. Soud odmítl výklad, který připravoval zaměstnance o peníze

Samotná žádost o předčasný důchod ještě neznamená, že člověk definitivně opouští pracovní život. K tomuto závěru dospěl Ústavní soud (ÚS) v případu zaměstnance, který se po neplatném ukončení pracovního poměru ocitl bez příjmu, požádal o předčasný důchod a následně se soudil o náhradu mzdy.
Co se dozvíte v článku
- Zaměstnanec přišel o práci a snažil se situaci vyřešit
- Soudy původně řekly, že předčasný důchod znamená, že už pracovat nechce
- Předčasný důchod může být řešením těžké životní situace
- Práce v předčasném důchodu možná je, ale má svá pravidla
- Vypočítejte si výši předčasného důchodu
- Zaměstnavatel nemůže těžit ze svého pochybení
- Rozhodnutí neznamená automatickou výhru pro všechny
- Jak funguje Informativní důchodová aplikace ČSSZ
Ústavní soud uvedl, že předčasný důchod může být v konkrétní životní situaci pouze způsobem, jak si člověk zajistí prostředky na živobytí, ne důkazem toho, že už nechce nikdy pracovat.
Rozhodnutí může být důležité pro další zaměstnance, kteří se ocitnou v podobné situaci. Například tehdy, když jim zaměstnavatel neplatně ukončí pracovní poměr a dlouhé soudní řízení jim neumožní získávat běžný příjem.
Zaměstnanec přišel o práci a snažil se situaci vyřešit
Spor se týkal muže, který se soudil se svým zaměstnavatelem kvůli neplatnému skončení pracovního poměru. Přestože zaměstnavateli oznámil, že chce dál pracovat, práci už nedostal.
Protože soudní spor trval několik let a muž přišel o pravidelný příjem, hledal způsoby, jak svou situaci řešit. Byl veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, absolvoval rekvalifikaci a později požádal také o předčasný důchod.
Právě žádost o předčasný důchod se později stala hlavním předmětem sporu. Soudy totiž řešily, zda tím automaticky neztratil nárok na náhradu mzdy od původního zaměstnavatele.
Soudy původně řekly, že předčasný důchod znamená, že už pracovat nechce
Podle dosavadního přístupu Nejvyššího soudu platilo, že zaměstnanec, který požaduje náhradu mzdy za neplatné rozvázání pracovního poměru, musí být nejen ochoten, ale také schopen dál pracovat pro svého zaměstnavatele.
Nejvyšší soud v minulosti uvedl, že pokud zaměstnanec během sporu požádá o předčasný důchod a ten mu je přiznán, dává tím najevo, že už nechce pokračovat v pracovním poměru.
Podle tohoto výkladu nebylo důležité, proč člověk o předčasný důchod požádal. Jestli to bylo kvůli zdravotním problémům, obtížné situaci na trhu práce nebo například proto, že zaměstnavatel odmítal přidělovat práci. Tento automatický závěr Ústavní soud odmítl.
Předčasný důchod může být řešením těžké životní situace
Ústavní soud zdůraznil, že účelem předčasného důchodu není pouze umožnit lidem odejít z práce. Tato varianta má pomáhat také lidem, kteří v předdůchodovém věku ztratí zaměstnání a mají obtížnější možnost najít nové.
Podle soudu proto nelze automaticky říct, že každý, kdo požádá o předčasný důchod, už nemá zájem pracovat.
V konkrétním případě zaměstnanec podle ÚS z pracovního života neodešel. I v době, kdy pobíral předčasný důchod, vykonával určitou pracovní činnost. Jeho rozhodnutí požádat o důchod tak podle soudu spíše ukazovalo snahu vyřešit finanční nejistotu způsobenou sporem se zaměstnavatelem.
„Samotná žádost o předčasný důchod nevypovídá automaticky nic o tom, zda člověk chce nebo nechce dál pracovat,“ vyplývá z argumentace Ústavního soudu.
Práce v předčasném důchodu možná je, ale má svá pravidla
Předčasný důchod neznamená úplný zákaz práce. Lidé si mohou i po jeho přiznání přivydělávat, pokud jejich činnost nespadá mezi výdělečné aktivity, které zakládají účast na důchodovém pojištění.
Pokud ale člověk před dosažením řádného důchodového věku nastoupí do běžného zaměstnání nebo začne podnikat způsobem, který zakládá účast na pojištění, výplata předčasného důchodu se zastaví. Po skončení takové práce může být výplata důchodu znovu obnovena a za splnění podmínek může dojít i k přepočtu jeho výše.
Předčasný důchod tedy není možné bez omezení kombinovat s běžným pracovním příjmem. Samotný odchod do předčasného důchodu ale podle Ústavního soudu nelze vykládat jako důkaz, že člověk už nechce pracovat.
Vypočítejte si výši předčasného důchodu
Zaměstnavatel nemůže těžit ze svého pochybení
ÚS upozornil také na to, že pokud zaměstnavatel jednal protiprávně a zaměstnance připravil o práci, neměl by z toho nakonec finančně těžit.
V opačném případě by dopady nezákonného postupu zaměstnavatele nesl zaměstnanec, který se pouze snažil využít zákonné možnosti, jak překlenout období bez příjmu.
Podle ÚS proto nebylo správné automaticky odebrat zaměstnanci možnost získat náhradu mzdy jen proto, že v obtížné situaci požádal o předčasný důchod.
Rozhodnutí neznamená automatickou výhru pro všechny
Rozhodnutí ÚS neříká, že každý člověk v podobné situaci automaticky získá nárok na náhradu mzdy. Stále bude záležet na konkrétních okolnostech každého případu.
Soudy budou muset zkoumat například to, proč zaměstnanec o předčasný důchod požádal, zda skutečně chtěl dál pracovat a zda byl připraven nastoupit zpět k zaměstnavateli.
Hlavní změna spočívá v tom, že už nebude možné používat jednoduché pravidlo: „Požádal o předčasný důchod, takže pracovat nechtěl.“
Rozhodující tak nemusí být pouze formální kroky, ale také jejich skutečný smysl.