Přehled o příjmech a výdajích lze sociálce podávat v listinné podobě už jen výjimečně. Kdy to (ne)bude možné?

Budete podávat přehled o příjmech a výdajích sociálce? Přečtěte si, jaké jsou letos termíny a kdy je možné podat přehled v papírové podobě.
Autor: Shutterstock
Lucie Balová Mečířová
Dnes

Pokud jste OSVČ, jistě dobře víte, že vás brzy čeká zaslání přehledu o příjmech a výdajích příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. S rozšiřováním digitalizace už navíc v mnoha případech není možné odevzdat jej ve fyzické listinné podobě, ale pouze elektronicky.

Přehled o příjmech a výdajích má tři termíny

Přehled o příjmech a výdajích pro OSSZ, stejně jako přehled o výši daňového základu pro zdravotní pojišťovnu, se odevzdává podle data, kdy bylo odevzdáno daňové přiznání. V daňovém řádu pak jasně stojí, že daňové přiznání má být finančnímu úřadu podáno nejpozději do 3 měsíců od uplynutí zdaňovacího období, čili do 1. dubna 2026.

Tato lhůta je prodloužena na 4 měsíce od uplynutí zdaňovacího období, jestliže bylo přiznání k dani z příjmů fyzických osob podáno elektronicky, či na 6 měsíců, jestliže jej vypracovával daňový poradce. Na základě toho musí být přehled o příjmech a výdajích nejpozději odevzdán do:

4. května 2026

Přiznání bylo podáno OSVČ nebo poradcem bez ohledu na to, zda papírově nebo elektronicky

1. června 2026

Přiznání bylo podáno elektronicky po 1. dubnu 2026

3. srpna 2026

Přiznání zpracoval daňový poradce po 1. dubnu 2026
Musím OSSZ oznamovat, že mi daňové přiznání zpracovává daňový poradce?

Příslušné OSSZ se taková skutečnost oznamovat předem nemusí. Totéž platí, pokud bylo daňové přiznání podáno v prodloužené lhůtě elektronicky do 4. května 2026. OSVČ to uvede ve formuláři přehledu až při samotném vyplňování a to v řádcích 40 a 41. Pokud však takto neučiní, ČSSZ bude za den lhůty podání přehledu o příjmech a výdajích považovat první termín, čili 4. květen 2026.

I přehled o příjmech a výdajích může vypracovat a následně i podat daňový poradce. Nutné však je, aby měl k tomuto úkonu udělenou vaši plnou moc. K tomu můžete využít formulář Plná moc k úkonům a službám ČSSZ, který také najdete ke stažení na jejím webu.

Pokud se však OSVČ přihlásí do ePortálu, naskytne se jí možnost využít funkce Správa plných mocí, ve které plnou moc může přímo zadat, zrušit nebo upravovat.

Daňový poradce však může mít k dispozici i jiný formulář plné moci. Ten poté vloží jako přílohu k vyplněnému přehledu o příjmech a výdajích a oba dokumenty zašle OSSZ společně. Plnou moc jí mj. může doručit i v papírové podobě buď osobně nebo poštou.

Kde seženu formulář přehledu o příjmech a výdajích?

Papírová forma tiskopisu by měla být dostupná na všech pobočkách České správy sociálního zabezpečení, ne každý ji však může podat v listinné podobě.

Elektronický formulář je dostupný na webu ČSSZ. Pro vyplnění se nemusí OSVČ přihlašovat, sociálka to však přesto doporučuje, protože po přihlášení se uznávanou elektronickou identitou anebo přihlašovacími údaji z datové schránky se do formuláře automaticky načtou informace z databáze, kterou má ČSSZ k dispozici, což klientům usnadní vyplňování. Formulář je navíc interaktivní, což znamená, že po doplnění výše daňového základu provede potřebné výpočty už za vás.

Rozpracovaný tiskopis si poté můžete stáhnout do počítače a následně se k němu ještě vrátit anebo jej vytisknout.

Naprostá většina OSVČ bude podávat přehled výhradně elektronicky

Každá osoba samostatně výdělečně činná, která má ze zákona zřízenou a zpřístupněnou datovou schránku, je letos povinna podat přehled o příjmech a výdajích výhradně v elektronické podobě a to ve formátu XML.

Vyplněný formulář v tomto formátu je pak možné odeslat prostřednictvím datové schránky do schránky příslušné OSSZ anebo do schránky, která je určena právě pro tato a podobná e-Podání s ID 5ffu6×k. Dále je možné podání přehledu provést přímo prostřednictvím ePortálu ČSSZ.

Osoby vlastnící elektronický podpis mohou podat přehled ve formátu XML i přes veřejné rozhraní pro e-Podání (VREP/APEP).

Kdy lze podat přehled v papírové formě?

Takto mohou učinit pouze ty OSVČ, kterým nebyla ze zákona zřízena nebo zpřístupněna datová schránka. V takové situaci pak mohou vyplněný formulář např. v PDF formátu vytisknout a osobně doručit na příslušnou OSSZ anebo jej odeslat Českou poštou.

Stažený formulář lze i odeslat emailem na e-podatelnu sociálky. To ale pouze za předpokladu, že vlastníte uznávaný elektronický podpis.

školení JMHZ

Dále lze podat přehled už jen v ojedinělých a odůvodněných případech, které jsou v zásadě jen technické a to např.:

  • nefunkční systém datových schránek, 
  • NIA nebo jiných autorizačních identit, popřípadě zablokování přístupových údajů, porucha počítače nebo zařízení, ze kterého chce klient podání učinit,
  • výpadek ePortálu ČSSZ,
  • nefunkční nebo neplatný kvalifikovaný certifikát,
  • výpadek internetového připojení.

Pokud není klient vázán lhůtou, kterou by jinak nemusel naplnit (stihnout učinit podání ve stanovené lhůtě), tak nic nebrání tomu, aby podání učinil i v jiném čase, tedy až technické problémy odpadnou. Je důležité mít na zřeteli, že klient musí vždy náležitě odůvodnit příčinu, kvůli které nemůže učinit  podání elektronicky,“ vysvětluje Jitka Drmolová, tisková mluvčí ČSSZ.

