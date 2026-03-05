Příspěvek na péči se pro osoby v prvním a druhém stupni závislosti zvýšil až o 1600 Kč měsíčně. Může se však navýšit ještě o další 2000 Kč

Příspěvek na péči náleží závislým osobám na úhradu pomoci při zvládání základních životních potřeb. Podmínkou je, že se nachází v některém ze čtyř stupňů závislosti na pomoci jiné fyzické osoby.
Co se dozvíte v článku
Pro ty osoby, které jsou závislé v prvním (lehká závislost) a druhém stupni (středně těžká závislost) a budou si tedy o příspěvek na péči v blízké době žádat, máme dobrou zprávu. Příspěvek se podle kritérií navýšil o 420 až 1600 korun měsíčně.
Výše příspěvku na péči se liší podle dětí a dospělých
Měsíční částka příspěvku na péči je závislá podle toho, zda jej má pobírat dítě anebo dospělý. Dále se ještě liší ale i podle toho, jak hluboké je zdravotní postižení, resp. tedy s ním spojená závislost na pomoci jiné osoby při zvládání základních životních potřeb a běžných denních úkonů.
Od ledna 2026 dochází k navýšení příspěvku na péči u dospělých osob v prvním stupni závislosti, a to z původních 880 Kč o 420 Kč na 1300 Kč, ale i ve druhém stupni z 4900 Kč o 500 Kč na 5400 Kč.
K ještě vyšší valorizaci dochází u dětí, tj. u osob do 18 let, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby v prvním stupni. U těch se příspěvek navýšil z 3300 Kč o 1600 Kč na 4900 Kč. O 800 Kč měsíčně částka vzrostla u osob závislých ve druhém stupni, a to z 7400 Kč na 8200 Kč.
|
Stupeň závislosti
|
Do 18 let
|
Nad 18 let
|
I (lehká závislost)
|
4 900 Kč
|
1 300 Kč
|
II (středně těžká závislost)
|
8 200 Kč
|
5 400 Kč
|
III (těžká závislost)
|
16 100 Kč
|
14 800 Kč
|
IV (úplná závislost)
|
23 000 Kč
|
23 000 Kč
|
IV+ (úplná závislost s péčí mimo pobytové služby)
|
27 000 Kč
|
27 000 Kč
Zvýšený příspěvek na péči může vzrůst o další 2000 Kč
Bez ohledu na lednovou valorizaci příspěvku na péči může dojít ještě k dalšímu navýšení a to o 2000 Kč měsíčně. Takto lze měsíční částku navýšit pouze za předpokladu, že je příspěvek určen nezaopatřenému dítěti do 18 let věku s tím, že mu ještě navíc náleží i příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Tento druh příspěvku je poté součástí dávek pěstounské péče.
Na zvýšené částky o 2000 Kč mohou dosáhnout i ty děti, kterým příspěvek na úhradu potřeb nenáleží. Nenáležet jim však v tomto ohledu smí jen z důvodu nároku na výplatu důchodu z důchodového pojištění, který je vyšší než příspěvek anebo mu je roven.
Dále sem spadají i ty děti, které jsou v plném zaopatření zařízení pro děti a mládež.
Příspěvek je navázán i na životní minimum
Až 2000 Kč navíc mohou kromě zmíněných dětí získat ty rodiče, kteří pečují o nezaopatřené dítě do 18 let věku, pokud je rozhodný příjem oprávněné osoby (a případných dalších osob ve společné domácnosti) nižší než dvojnásobek částky jejího životního minima.
Připomeňme pak, že aktuálně platná částka životního minima pro jednotlivce činí 4860 Kč. Pro první dospělou osobu v domácnosti životní minimum činí 4470 Kč a pro každou další za situace, že je dospělá, je to 4040 Kč. U dětí je poté výše závislá na věku. Do 6 let činí 2480 Kč, od 6 do 15 let už je to 3050 Kč a nezaopatřených dětí od 15 do 26 let se jedná o měsíční částku 3490 Kč.
Orientační výši životního minima vaší domácnosti si můžete vypočítat na naší kalkulačce
Pro nárok na zvýšený příspěvek na péči si pak vypočtenou částku nezapomeňte vynásobit dvěma, ať získáte horní hranici rozhodného příjmu.
Nezapomeňte pak, že v průběhu letošní roku má dojít k růstu životního minima pro všechny členy domácnosti a to na tyto částky.
|
Jednotlivec
|
5 500 Kč
|
První osoba ve vícečetné domácnosti
|
5 000 Kč
|
Osoby od 15 let, které nejsou nezaopatřeným dítětem
|
3 750 Kč
|
Dítě do 6 let
|
2 480 Kč
|
Dítě od 6 do 15 let
|
3 050 Kč
|
Dítě od 15 do 26 let
|
3 490 Kč
Díky tomu tak dosáhne na navýšený příspěvek na péči o 2000 Kč více domácností. Účinnost navýšení částek životního minima byla původně nastavena na 1. květen 2026. Předpokládá se však posunutí tohoto termínu ze začátku května na 1. červenec.
Jak se bude přehodnocovat příjem pověřených osob?
Nárok na příspěvek na péči vznikne poté, co dojde k posouzení výše míry závislosti v jednom ze čtyř zmíněných stupňů. To se posuzuje podle zvládání základních životních potřeb, jako je např. mobilita, orientace, komunikace, hygiena, výkon fyziologické potřeby apod.
Příspěvek je vyplácen některou z krajských poboček Úřadu práce České republiky. Na situaci, která vzejde poté, co dojde k navýšení částek životního minima, odpovídá František Bikár z tiskového oddělení České správy sociálního zabezpečení.
„Oprávněná osoba musí písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí kalendářního čtvrtletí výši příjmu rozhodnou pro zvýšení příspěvku.“
Tato povinnost se považuje také za splněnou, pokud příjemce příspěvku písemně sdělí příslušné krajské pobočce Úřadu práce, že ve stanovené lhůtě, popř. v zákonné lhůtě prokázal rozhodné příjmy pro účely přídavku na dítě.
Pokud tak oprávněná osoba/její zástupce neučiní, zastaví se výplata zvýšení příspěvku od splátky náležející za kalendářní měsíc, do jehož konce je třeba prokázat výši příjmů pro výplatu zvýšení příspěvku na následující kalendářní čtvrtletí. Neprokáže-li oprávněná osoba rozhodný příjem ani do konce kalendářního čtvrtletí, za které by se mělo uvedené zvýšení příspěvku na péči vyplácet, nárok na zvýšení příspěvku zaniká.
„Zároveň skutečnost, že nedochází k přesažení příjmové rozhodné hranice, je ověřeno na základě doložení rozhodných příjmů,“ uzavírá František Bikár.