Pro cizince pobírající sociální dávky bude stát zřizovat datové schránky automaticky

Nový poslanecký návrh by mohl ulehčit státu komunikaci s cizinci, kteří pobírají sociální dávky. Díky automatickému zřízení datové schránky budou mít cizinci rychlejší, bezpečnější a přehlednější přístup k úředním dokumentům.
Autor: Shutterstock
Veronika Němcová
Dnes

Aktuálně platí, že lidé v Česku mají možnost mít tzv. datovou schránku. Datová schránka představuje elektronický systém, přes který stát doručuje úřední dokumenty a komunikace probíhá bezpečně online.

Co se dozvíte v článku
  1. Datové schránky se zařizují dobrovolně i povinně
  2. Cizinci mají možnost si datovou schránku zřídit, většina to však neudělá
  3. S chybějícími datovými schránkami je komunikace s cizinci často obtížná
  4. Jak si založit datovou schránku?
  5. Cizincům datové schránky založí Digitální a informační agentura
  6. Datové schránky mají rovněž motivovat cizince k zajištění příjmu vlastními silami

Datové schránky se zařizují dobrovolně i povinně

Datové schránky si fyzické osoby zřizují dobrovolně pro snazší komunikaci se státní správou. Využít se však dá i pro komunikaci se soukromými osobami. Některým osobám se však datová schránka zřizuje povinně, a to například podnikatelům, advokátům či daňovým poradcům.

Cizinci mají možnost si datovou schránku zřídit, většina to však neudělá

Pro cizince, kteří v Česku nepodnikají, platí stejná pravidla jako pro občany. To znamená, že pokud chtějí datovou schránku, musí si o ni sami požádat

V praxi ale většina cizinců tuto žádost nepodává. To se stává problémem zejména v situacích, kdy stát potřebuje rychle a spolehlivě komunikovat s lidmi, kteří například pobírají české sociální dávky.

S chybějícími datovými schránkami je komunikace s cizinci často obtížná

Dle důvodové zprávy se v praxi ukazuje, že cizinci, kteří pobírají české sociální dávky, jsou často pro úřady těžko dostupní. Bez datové schránky musí s úřady komunikovat osobně nebo poštou, což je nejen pomalejší, ale také dochází k větší chybovosti. Dokumenty se mohou například ztratit nebo se jejich doručení opozdí.

Pro české občany, kteří pobírají dávky, je kontakt s úřady jednodušší, protože mají trvalý pobyt a běžně doručitelné adresy. U cizinců je to často složitější, protože nemají stálý pobyt a úřední doručování je komplikované. 

Tyto uvedené problémy by mohlo vyřešit automatické zřizování datových schránek pro ty cizince, kteří pobírají některé dávky sociálního systému.

Jak si založit datovou schránku?

Zdroj: Youtube.com

Cizincům datové schránky založí Digitální a informační agentura

Cizinci si nebudou muset zřizovat datové schránky sami, o tuto povinnost se postará sám stát. Úřady, které dávky vyplácejí, pouze předají potřebné informace Digitální a informační agentuře, která datovou schránku zřídí. 

Tento postup je podle návrhu nejefektivnější a nenáročný, jelikož nezvyšuje finanční ani časovou zátěž úřadů.

Datové schránky mají rovněž motivovat cizince k zajištění příjmu vlastními silami

Cizinci tak získají rychlejší přístup k důležitým informacím. V případě, že by někdo nesplnil povinnosti spojené s dávkami, datová schránka mu umožní nalézt informace hned a cizinec může obratem reagovat. To může vést podle návrhu k jejich větší samostatnosti. 

Například k aktivnějšímu hledání zaměstnání nebo jiného zdroje příjmu. Návrh tedy pomáhá předcházet dlouhodobé závislosti na sociálních dávkách a podporuje sociální začlenění cizinců.

Navrhovaný postup při zřizování datové schránky:

  • Jakmile cizinec získá nárok na dávku, příslušný úřad (například krajská pobočka Úřadu práce nebo orgán sociálního zabezpečení) informuje Digitální a informační agenturu.
  • Agentura poté bez zbytečného odkladu a zdarma cizinci zřídí datovou schránku, podobně jako je tomu u podnikajících osob nebo vybraných profesí.
  • Tento postup se vztahuje na všechny druhy dávek, od státní sociální podpory přes pomoc v hmotné nouzi až po důchody.

Nová pravidla budou platit okamžitě po vyhlášení zákona, není tedy stanovené datum účinnosti zákona. Zatím je poslanecký návrh v připomínkovém řízení a musí projít celým legislativním procesem. 

Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

