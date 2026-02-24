Pro cizince pobírající sociální dávky bude stát zřizovat datové schránky automaticky

Aktuálně platí, že lidé v Česku mají možnost mít tzv. datovou schránku. Datová schránka představuje elektronický systém, přes který stát doručuje úřední dokumenty a komunikace probíhá bezpečně online.
Co se dozvíte v článku
- Datové schránky se zařizují dobrovolně i povinně
- Cizinci mají možnost si datovou schránku zřídit, většina to však neudělá
- S chybějícími datovými schránkami je komunikace s cizinci často obtížná
- Jak si založit datovou schránku?
- Cizincům datové schránky založí Digitální a informační agentura
- Datové schránky mají rovněž motivovat cizince k zajištění příjmu vlastními silami
Datové schránky se zařizují dobrovolně i povinně
Datové schránky si fyzické osoby zřizují dobrovolně pro snazší komunikaci se státní správou. Využít se však dá i pro komunikaci se soukromými osobami. Některým osobám se však datová schránka zřizuje povinně, a to například podnikatelům, advokátům či daňovým poradcům.
Cizinci mají možnost si datovou schránku zřídit, většina to však neudělá
Pro cizince, kteří v Česku nepodnikají, platí stejná pravidla jako pro občany. To znamená, že pokud chtějí datovou schránku, musí si o ni sami požádat.
V praxi ale většina cizinců tuto žádost nepodává. To se stává problémem zejména v situacích, kdy stát potřebuje rychle a spolehlivě komunikovat s lidmi, kteří například pobírají české sociální dávky.
S chybějícími datovými schránkami je komunikace s cizinci často obtížná
Dle důvodové zprávy se v praxi ukazuje, že cizinci, kteří pobírají české sociální dávky, jsou často pro úřady těžko dostupní. Bez datové schránky musí s úřady komunikovat osobně nebo poštou, což je nejen pomalejší, ale také dochází k větší chybovosti. Dokumenty se mohou například ztratit nebo se jejich doručení opozdí.
Pro české občany, kteří pobírají dávky, je kontakt s úřady jednodušší, protože mají trvalý pobyt a běžně doručitelné adresy. U cizinců je to často složitější, protože nemají stálý pobyt a úřední doručování je komplikované.
Tyto uvedené problémy by mohlo vyřešit automatické zřizování datových schránek pro ty cizince, kteří pobírají některé dávky sociálního systému.
Jak si založit datovou schránku?
Cizincům datové schránky založí Digitální a informační agentura
Cizinci si nebudou muset zřizovat datové schránky sami, o tuto povinnost se postará sám stát. Úřady, které dávky vyplácejí, pouze předají potřebné informace Digitální a informační agentuře, která datovou schránku zřídí.
Tento postup je podle návrhu nejefektivnější a nenáročný, jelikož nezvyšuje finanční ani časovou zátěž úřadů.
Datové schránky mají rovněž motivovat cizince k zajištění příjmu vlastními silami
Cizinci tak získají rychlejší přístup k důležitým informacím. V případě, že by někdo nesplnil povinnosti spojené s dávkami, datová schránka mu umožní nalézt informace hned a cizinec může obratem reagovat. To může vést podle návrhu k jejich větší samostatnosti.
Například k aktivnějšímu hledání zaměstnání nebo jiného zdroje příjmu. Návrh tedy pomáhá předcházet dlouhodobé závislosti na sociálních dávkách a podporuje sociální začlenění cizinců.
Navrhovaný postup při zřizování datové schránky:
- Jakmile cizinec získá nárok na dávku, příslušný úřad (například krajská pobočka Úřadu práce nebo orgán sociálního zabezpečení) informuje Digitální a informační agenturu.
- Agentura poté bez zbytečného odkladu a zdarma cizinci zřídí datovou schránku, podobně jako je tomu u podnikajících osob nebo vybraných profesí.
- Tento postup se vztahuje na všechny druhy dávek, od státní sociální podpory přes pomoc v hmotné nouzi až po důchody.
Nová pravidla budou platit okamžitě po vyhlášení zákona, není tedy stanovené datum účinnosti zákona. Zatím je poslanecký návrh v připomínkovém řízení a musí projít celým legislativním procesem.