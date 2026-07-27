Pro odstoupení od smlouvy na dálku budou muset mít weby a appky nově tlačítko

V úterý 21. července byl Senátu doručen návrh zákona, který implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2673 ze dne 22. listopadu 2023 o smlouvách o finančních službách uzavřených na dálku (tzv. směrnice DMFS).
Novela rozšiřuje informační povinnosti poskytovatelů (nejen) finančních služeb, usnadňuje odstoupení spotřebitelů od smlouvy a nově stanoví požadavky na srozumitelnou a transparentní prezentaci podmínek finančních služeb v online prostředí. My si dnes povíme právě o nových pravidlech pro weby a aplikace v oblasti odstoupení od smlouvy.
Hned na úvod je pak dobré zmínit, že spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoli smluvní sankce. Odstoupení musí být poskytovateli oznámeno ve stanovené zákonné lhůtě.
Většinou lhůta pro odstoupení činí 14 dnů
Ve většině případů činí lhůta pro odstoupení 14 dnů. Platí například pro některé běžné bankovní účty, spotřebitelské úvěry a hypotéky, pojištění neživotního typu a další finanční služby, pokud u nich zákon nestanoví výjimku.
Lhůta běží zpravidla ode dne uzavření smlouvy. Pokud spotřebitel obdrží zákonem požadované informace až po uzavření smlouvy, začne běžet až ode dne jejich doručení.
Lhůta 14 dnů platí i pro eshopy. Rozdíl je však v tom, že v tomto případě začíná běžet nikoliv od uzavření smlouvy, ale od převzetí zboží.
Jsou produkty s delší dobou pro odstoupení
DElší lhůta se vztahuje vztahuje na životní pojištění sjednané na dálku. V tomto případě může spotřebitel odstoupit do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud informace nebo pojistné podmínky obdržel až později, počítá se lhůta od jejich doručení.
Po účinném odstoupení je poskytovatel povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky bez zbytečného odkladu. Spotřebitel je naopak povinen vrátit to, co na základě smlouvy obdržel, pokud to povaha finanční služby umožňuje.
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Někdy u finančních produktů sjednaných na dálku odstoupit nelze
Najít bohužel můžeme i takové produkty, u kterých spotřebitel nemá na možnost odstoupení od smlouvy právní nárok. Zařadit sem můžeme např. ty situace, kdy si sjednal cestovní pojištění avšak na dobu kratší než jeden měsíc.
Dále ještě navíc nelze odstupovat od smlouvy finančních služeb, jejichž cena závisí na vývoji finančních trhů, které poskytovatel nemůže ovlivnit (některé investiční produkty nebo obchody s cennými papíry apod.).
Případů, kdy nelze odstoupit ani od nákupu zboží na eshopu, je pak podstatě více. Zařadit sem může nákup zboží, které podléhá rychlé zkáze anebo které je vyrobeno na zakázku anebo opraveno podle potřeb spotřebitele. Dále spotřebitel nemůže odstoupit ani tehdy, pokud bylo hygienické zboží vyjmuto z obalu a pokud byl porušen původní obal zvukové nebo obrazové nahrávky a software anebo při nákupu novin, časopisů a periodik.
Kompletní výčet všech druhů zboží, u kterého nelze uplatnit právo odstoupení od smlouvy, najdete v § 1837 občanského (nového) zákoníku č. 89/2012.
Proč se zavádí tlačítko pro odstoupení od smlouvy uzavřené online?
Cílem novely je, aby odstoupení od smlouvy bylo stejně jednoduché jako vytvoření objednávky. Zamezit by tak měla praxi, že odstoupení od smlouvy bylo možné realizovat pouze přes formulář schovaný někde ve všeobecných podmínkách. Tlačítko musí zůstat viditelné celou zákonnou lhůtu. Za porušení nové povinnosti podnikatel riskuje pokutu až 5 milionů korun.
Důležité je navíc zmínit, že se novela nedotkne pouze finančních produktů, ale změní i občanský zákoník, protože tlačítko budou muset mít všechny weby a aplikace, u kterých je smlouva o obchodu nebo službě uzavírána na dálku. Týkat se tedy bude kompletně všech spotřebitelských smluv, které budou uzavírány na online rozhraní, pokud má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit a jestliže u nich zákon nestanoví jinak.
Podle navrhované úpravy musí být tlačítko v online rozhraní zobrazeno výrazně, snadno dostupné a označené jednoznačným nápisem, typicky „odstoupit od smlouvy“. Musí navíc zůstat funkční po celou dobu, po kterou má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, obvykle po zákonnou čtrnáctidenní lhůtu. Možnost odstoupení od smlouvy prostřednictvím tlačítka navíc musí také být obsažena v předsmluvních informacích.
Samotné kliknutí na tlačítko přitom k odstoupení nestačí. Novela počítá s dvoufázovým procesem: spotřebitel nejprve vyplní nebo potvrdí předvyplněné údaje o své osobě a o dotčené smlouvě, poté odeslání potvrdí druhým tlačítkem, například s nápisem „potvrdit odstoupení od smlouvy“. Obchodník musí následně spotřebiteli přijetí odstoupení od smlouvy potvrdit.
Kdy novelu zákona probere Senát?
Senát má podle Ústavy na projednání 30 dnů, tedy v tomto případě má čas přibližně do 20. srpna 2026. Pokud návrh novely schválÍ, bude k nabytí platnosti potřeba už jen podpis prezidenta republiky. Po vyhlášení ve Sbírce zákonů nabude účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce po svém vyhlášení. Původně pak měla novela nabýt platnosti už v červnu 2026.
Zdroj: ČNB, Ministerstvo financí, Sněmovní tisk č. 954