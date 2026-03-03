Pronajímáte byt turistům? Připravte se na nové povinnosti

Poslanecký návrh zákona přináší změny, které se přímo dotknou všech poskytovatelů ubytování, a to od hotelů a penzionů až po byty, které majitelé nabízejí ke krátkodobému pronájmu přes online platformy.
Hlavním cílem je snížit administrativní zátěž, sjednotit evidenční povinnosti a vytvořit digitální nástroj, který umožní zadávat údaje pouze jednou. Změny tak navazují na předchozí návrh, který se však nestihl v minulém volebním období projednat.
Zároveň jde o začlenění evropského nařízení o krátkodobých pronájmech, které začne být účinné od 20. května 2026. Poslanci se rozhodli této příležitosti využít k modernizaci celého systému evidence ubytování.
Hlavní změnou je vznik aplikace eTurista
Základní novinkou je vznik centrálního elektronického registru, označovaného jako eTurista. Ten má sjednotit dosavadní povinnosti, které dnes ubytovatelé plní odděleně. Jde například o vedení domovní knihy, ohlašování cizinců cizinecké policii, plnění povinností vůči správci poplatku z pobytu nebo poskytování údajů Českému statistickému úřadu.
Nově by měl poskytovatel ubytování zadat údaje o sobě i o ubytovaných hostech pouze jednou do elektronického systému. Ten je následně automaticky zpřístupní těm institucím, které na ně mají ze zákona nárok. Odpadne tak duplicitní vyplňování formulářů a paralelní vedení několika evidencí.
Podmínkou bude registrace ubytovatele
Povinná bude elektronická registrace ubytovatele i elektronické vedení evidence hostů. Ubytovatelé tak budou potřebovat stabilní internetové připojení, což dnes splňuje většina ubytovatelů.
Po registraci získá ubytovatel od ministerstva své registrační číslo, které bude muset uvádět při nabídkách ubytování na jednotlivých platformách. Pokud jednotka přestane být využívána ke krátkodobému ubytování, bude možné ji z registru vyřadit.
Ukončení šedé ekonomiky s krátkodobými pronájmy
Návrh popisuje dlouhodobé problémy s krátkodobými pronájmy. V posledních letech zažívá oblast krátkodobého ubytování prudký rozvoj díky online platformám, které propojují hostitele s hosty z celého světa. Původně šlo často o příležitostné sdílení volného pokoje, dnes je však krátkodobé ubytování běžně provozováno jako výnosná podnikatelská činnost. S tím souvisí i fakt, že část trhu funguje bez plnění všech zákonných povinností. Obce tak přicházejí o značnou část příjmů.
Nový systém má přispět k větší transparentnosti podnikatelského prostředí. Všichni ubytovatelé bez ohledu na to, zda jde o hotel, penzion nebo byt nabízený přes platformu, budou mít srovnatelné evidenční povinnosti. To může znamenat férovější konkurenční prostředí.
„Řada studií nám ukazuje, že v mnoha evropských metropolích neregulované krátkodobé pronájmy významně zvyšují ceny bydlení. A k podobnému vývoji dochází i ve velkých českých městech, jako jsou Praha či Brno. Podle odhadů 60 % těchto krátkodobých pronájmů není řádně evidováno a neodvádí se z nich daně, odvody a poplatky městům. A právě tomuto by měly oba předložené návrhy zabránit a napomoci s dostupností bydlení,“ uvedl k návrhu poslanec Jiří Horák z KDU-ČSL.
Zvýšení poplatku z pobytu na 100 Kč/den
Součástí návrhu je také úprava zákona o místních poplatcích. Navrhuje se zvýšení maximální možné sazby poplatku z pobytu ze současných 50 korun na 100 korun za osobu a den.
Pro poskytovatele ubytování to znamená, že výše poplatku se může v některých lokalitách zvýšit, ale zároveň bude lépe odůvodněna konkrétními náklady obce spojenými s cestovním ruchem.
Změny budou stát podnikatele miliony
Ubytovatelé, kteří využívají komerční hotelové systémy, mohou potřebovat jejich úpravu tak, aby byly kompatibilní s novým registrem. Návrh odhaduje celkové náklady podnikatelského sektoru v řádu stovek milionů korun.
Mělo by se však jednat o investici, která se postupně vrátí v podobě úspory administrativního času a menšího množství papírování. Systém má dlouhodobě snížit množství ruční práce a zjednodušit komunikaci s úřady.
Pokud opoziční návrh projde celým legislativním procesem, předpokládá se, že plné účinnosti nabude od 1. ledna 2027.