Finance.cz  »  Spotřebitel  »  Pronajímáte byt turistům? Připravte se na nové povinnosti

Pronajímáte byt turistům? Připravte se na nové povinnosti

Nový systém registrace ubytovacích jednotek eTurista, má přinést férovější trh mezi poskytovateli ubytování a krátkodobých nájmů. Zároveň se má zlepšit výběr poplatků z pobytu pro obce.
Autor: Shutterstock
Veronika Němcová
Dnes

Sdílet

Poslanecký návrh zákona přináší změny, které se přímo dotknou všech poskytovatelů ubytování, a to od hotelů a penzionů až po byty, které majitelé nabízejí ke krátkodobému pronájmu přes online platformy. 

Co se dozvíte v článku
  1. Hlavní změnou je vznik aplikace eTurista
  2. Podmínkou bude registrace ubytovatele
  3. Ukončení šedé ekonomiky s krátkodobými pronájmy
  4. Zvýšení poplatku z pobytu na 100 Kč/den
  5. Změny budou stát podnikatele miliony

Hlavním cílem je snížit administrativní zátěž, sjednotit evidenční povinnosti a vytvořit digitální nástroj, který umožní zadávat údaje pouze jednou. Změny tak navazují na předchozí návrh, který se však nestihl v minulém volebním období projednat.

Zároveň jde o začlenění evropského nařízení o krátkodobých pronájmech, které začne být účinné od 20. května 2026. Poslanci se rozhodli této příležitosti využít k modernizaci celého systému evidence ubytování.

Hlavní změnou je vznik aplikace eTurista

Základní novinkou je vznik centrálního elektronického registru, označovaného jako eTurista. Ten má sjednotit dosavadní povinnosti, které dnes ubytovatelé plní odděleně. Jde například o vedení domovní knihy, ohlašování cizinců cizinecké policii, plnění povinností vůči správci poplatku z pobytu nebo poskytování údajů Českému statistickému úřadu.

Nově by měl poskytovatel ubytování zadat údaje o sobě i o ubytovaných hostech pouze jednou do elektronického systému. Ten je následně automaticky zpřístupní těm institucím, které na ně mají ze zákona nárok. Odpadne tak duplicitní vyplňování formulářů a paralelní vedení několika evidencí.

Školkovné a sleva na studenta na daních se vrátí Přečtěte si také:

Školkovné a sleva na studenta na daních se vrátí

Podmínkou bude registrace ubytovatele

Povinná bude elektronická registrace ubytovatele i elektronické vedení evidence hostů. Ubytovatelé tak budou potřebovat stabilní internetové připojení, což dnes splňuje většina ubytovatelů.

Po registraci získá ubytovatel od ministerstva své registrační číslo, které bude muset uvádět při nabídkách ubytování na jednotlivých platformách. Pokud jednotka přestane být využívána ke krátkodobému ubytování, bude možné ji z registru vyřadit.

Ukončení šedé ekonomiky s krátkodobými pronájmy

Návrh popisuje dlouhodobé problémy s krátkodobými pronájmy. V posledních letech zažívá oblast krátkodobého ubytování prudký rozvoj díky online platformám, které propojují hostitele s hosty z celého světa. Původně šlo často o příležitostné sdílení volného pokoje, dnes je však krátkodobé ubytování běžně provozováno jako výnosná podnikatelská činnost. S tím souvisí i fakt, že část trhu funguje bez plnění všech zákonných povinností. Obce tak přicházejí o značnou část příjmů.

Nový systém má přispět k větší transparentnosti podnikatelského prostředí. Všichni ubytovatelé bez ohledu na to, zda jde o hotel, penzion nebo byt nabízený přes platformu, budou mít srovnatelné evidenční povinnosti. To může znamenat férovější konkurenční prostředí.

„Řada studií nám ukazuje, že v mnoha evropských metropolích neregulované krátkodobé pronájmy významně zvyšují ceny bydlení. A k podobnému vývoji dochází i ve velkých českých městech, jako jsou Praha či Brno. Podle odhadů 60 % těchto krátkodobých pronájmů není řádně evidováno a neodvádí se z nich daně, odvody a poplatky městům. A právě tomuto by měly oba předložené návrhy zabránit a napomoci s dostupností bydlení,“ uvedl k návrhu poslanec Jiří Horák z KDU-ČSL.

Pronajímáte někomu byt?

Zobraz výsledek

Zvýšení poplatku z pobytu na 100 Kč/den

Součástí návrhu je také úprava zákona o místních poplatcích. Navrhuje se zvýšení maximální možné sazby poplatku z pobytu ze současných 50 korun na 100 korun za osobu a den.

Pro poskytovatele ubytování to znamená, že výše poplatku se může v některých lokalitách zvýšit, ale zároveň bude lépe odůvodněna konkrétními náklady obce spojenými s cestovním ruchem.

Zdanění nájmu osmkrát jinak: kdy nemusíte podávat daňové přiznání a neplatit daň? Přečtěte si také:

Zdanění nájmu osmkrát jinak: kdy nemusíte podávat daňové přiznání a neplatit daň?

Změny budou stát podnikatele miliony

Ubytovatelé, kteří využívají komerční hotelové systémy, mohou potřebovat jejich úpravu tak, aby byly kompatibilní s novým registrem. Návrh odhaduje celkové náklady podnikatelského sektoru v řádu stovek milionů korun.

dane

Mělo by se však jednat o investici, která se postupně vrátí v podobě úspory administrativního času a menšího množství papírování. Systém má dlouhodobě snížit množství ruční práce a zjednodušit komunikaci s úřady.

Pokud opoziční návrh projde celým legislativním procesem, předpokládá se, že plné účinnosti nabude od 1. ledna 2027.

Kdo se bude moct vyhnout EET a jaké podmínky bude muset splnit? Přečtěte si také:

Kdo se bude moct vyhnout EET a jaké podmínky bude muset splnit?

  • Našli jste v článku chybu?

Více o autorovi

Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

Témata:




Nejnovější články

Komerční sdělení

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Dále u nás najdete

Začínající podnikatel: Základní termíny a marketing

Sophos kupuje Arco Cyber, zpřístupní CISO organizacím

Útok AirSnitch dovoluje překonat izolaci klientů na Wi-Fi

Google Pixel 10a má plochý design a vylepšenou odolnost

Nejen daňové přiznání, OSVČ musí podat elektronicky přehledy

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

USA chystají web na obcházení blokací obsahu

Připravit, pozor, teď! Spouštíme Channeltrends Awards 2025

Nový model OpenAI kóduje 15krát rychleji než jeho předchůdce

AI jako soudce – zákon na prvním místě

T-Mobile má za sebou v tuzemsku pozitivní rok, rostly tržby i zisk

Je tu první vydání magazínu CIOtrends v tomto roce

Stát dá svobodu důchodcům, které držel ve III. pilíři

Ještě mi nevrátili peníze za Markétu a už je tu EET zas

Nedostatek vitaminu D se projeví nejen únavou

Pálení žáhy zhoršuje nevhodná večeře. Vadí přejídání i kafe

Deset kroků pro maximální zabezpečení Google účtu

V Česku už seženete exkluzivní ASUS ProArt GoPro Edition

Ve firmách se pořád věří jediné „pravdě“ z dat. A to je problém

Registrace zahraničního zaměstnance pro účely JMHZ