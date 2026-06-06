Raiffeisenbank rozdává 3×300 Kč studentům. A také máme slevy na obuv, šperky i sportovní vybavení

Raiffeisenbank: Bonus 3×300 Kč pro studenty a děti, losování o iPhone 17 Pro
Pokud jste student nebo zakládáte účet pro dítě, Raiffeisenbank nabízí atraktivní uvítací bonus — tři platby po 300 Kč splněním jednoduchých podmínek. Navíc probíhá losování, ve kterém můžete vyhrát iPhone 17 Pro nebo Samsung Galaxy S26 Ultra. Nabídka platí do konce června, takže je čas jednat.
Adidas: Výprodej — slevy až 50 %
Letní výprodej v Adidas outletu pokrývá obuv, oblečení i doplňky — stovky položek jsou zlevněné až o polovinu. Jde o jeden z nejatraktivnějších výprodejů sezóny, který stojí za prozkoumání zejména pokud hledáte kvalitní sportovní vybavení do prázdnin.
Klenotyaurum: Sleva až 40 % na hodinky, 25 % na brilianty
Klenoty Aurum spustilo rovnou tři souběžné akce: vybrané modely hodinek jsou zlevněné o 40 %, briliantové šperky o 25 % a u příležitosti konce školního roku platí pro členy Klubu sleva 20 % na celý sortiment. Všechny akce trvají do 30. června.
Televize na MS ve fotbale se slevou
Mistrovství světa ve fotbale se blíží. Ideální záminka pořídit si konečně pořádnou televizi.
- 65" Samsung QE65S90F — OLED panel od Samsungu s antireflexním obrazem, 144Hz herním režimem a hodnocením 4,8/5 od zákazníků. Cena po zadání kódu ALZADNY10 klesne na 29 691 Kč (z 29 989 Kč).
- 65" Samsung QE65Q8F — QLED televize aktuálně nejprodávanější v kategorii (TOP 1), zlevněná o 16 % na 17 488 Kč. S kódem ALZADNY20 ji pořídíte za 13 990 Kč.
- 65" Samsung QE65QN70F — Neo QLED s Mini LED podsvícením, 144Hz režimem a HDR10+. Kód ALZADNY10 sníží cenu z 17 756 Kč na 15 980 Kč.
Sportano: Ready for Summer — sportovní vybavení až o 30 % levněji
Sportano spustilo letní akci s výběrem sportovního oblečení a obuvi se slevami až 30 %. Stačí v košíku zadat kód SUMMER. Akce platí do 17. června, takže příliš času na rozmyšlenou není.
Notino: 15 % sleva na celý nákup
Do 7. června získáte na Notino slevu 15 % na celou objednávku nad 300 Kč — stačí zadat kód HOTDEAL. Platí na parfémy, kosmetiku i péči o tělo, takže se hodí třeba pro doplnění letní kosmetické výbavy před dovolenou.
BENU: Cestovní lékárnička a letní kosmetika za výhodné ceny
Lékárna BENU má aktuálně hned několik zajímavých akcí najednou: produkty Bioderma Photoderm jsou zlevněné o 200 Kč, výrobky Eucerin o až 30 % a v samostatné sekci najdete vše potřebné do cestovní lékárničky za akční ceny. Nabídky platí do konce června nebo do vyprodání zásob.
Slevomat: wellness pobyty a dovolená pro dva i celou rodinu
Potřebujete si pořádně odpočinout? Na Slevomatu najdete stovky nabídek wellness pobytů za zvýhodněné ceny — od víkendových únikových pobytů pro dva až po delší rodinné dovolené.
Cariuma: Výprodej obuvi — sleva 60 % na vše
Značka udržitelné obuvi Cariuma razantně zlevnila celý svůj sortiment o 60 %. Jde o tenisky vyrobené z přírodních a recyklovaných materiálů — pro ty, kdo hledají pohodlnou a zároveň ekologicky šetrnou obuv na léto, je to nadstandardní příležitost.
Nástroje zdraví: Zelené potraviny se slevou až 50 %
E-shop Nástroje zdraví nabízí výběr zelených potravin — chlorelly, spiruliny, mladého ječmene a dalších doplňků — se slevami až 50 %. Sleva platí na vybrané produkty z dané kategorie do konce června.
Portu: Tři měsíce správy investic zdarma
Portu je česká platforma pro automatizované investování, která spravuje portfolio podle vašeho rizikového profilu. Noví zákazníci teď získají první tři měsíce správy zcela zdarma — kód VYZKOUSEJPORTU zadejte při registraci. Nabídka platí do konce června.
Vodafone: Telefon za 1 Kč a internet od 199 Kč měsíčně
Vodafone aktuálně nabízí tři souběžné akce: telefon za symbolickou 1 Kč při sjednání neomezeného tarifu, pevný internet od 199 Kč měsíčně a neomezený tarif v rámci GIGA Komba za 489 Kč. Všechny nabídky platí do konce června a jsou dostupné pro nové i stávající zákazníky.
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