Finance.cz  »  Spotřebitel  »  Registrační značku si brzy budete moci nechat doručit až do výdejního boxu

Registrační značku si brzy budete moci nechat doručit až do výdejního boxu

Ministerstvo dopravy připravuje zásadní digitalizaci registrace vozidel, která občanům přinese výrazné zjednodušení. Úkony spojené s registrací bude možné vyřizovat online, některé žádosti se vyřídí automaticky a nové registrační značky si budete moci nově vyzvednout i na výdejních místech.
Autor: Pixabay
Veronika Němcová
Dnes

Sdílet

Ministerstvo dopravy pokračuje v digitalizaci a připravuje zásadní změny v registraci vozidel. Novela zákona o podmínkách provozu vozidel má umožnit občanům vyřizovat většinu úkonů bez nutnosti návštěvy úřadu, a to prostřednictvím Portálu dopravy.

Co se dozvíte v článku
  1. Doručení registračních značek až do výdejních boxů
  2. Přenositelnost registračních značek
  3. Automatické vyřízení některých žádostí o registraci
  4. Automatické vyřazení odcizených nebo ekologicky zlikvidovaných vozidel
  5. Automatické vyřazení vozidel bez pojištění a technické kontroly
  6. Přísnější a jasnější pravidla pro schvalování technické způsobilosti vozidel

Doručení registračních značek až do výdejních boxů

Jednou z nejvýraznějších novinek je možnost vyzvednout si nové tabulky s registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla ve výdejních místech a boxech. Stejně jako už dnes funguje doručení řidičských průkazů do výdejních boxů/míst. Samozřejmě zůstává možnost klasického vyzvednutí přímo na úřadu.

Přijetí žádosti o doručení do výdejního místa bude zpoplatněno 100 Kč, přičemž celý poplatek bude příjmem státního rozpočtu. Pokud by se tabulku nepodařilo doručit bez zavinění žadatele, bude správní poplatek automaticky vrácen.

Ode dneška si můžete nechat doručit řidičský průkaz do výdejního boxu Přečtěte si také:

Ode dneška si můžete nechat doručit řidičský průkaz do výdejního boxu

Přenositelnost registračních značek

Další zásadní změnou je možnost přenášet registrační značky mezi vozidly. Vlastníci a provozovatelé si mohou značku přidělit jinému vozidlu, které aktuálně vlastní, nebo si ji rezervovat až na šest měsíců

Žádosti o přidělení značky budou podávány přes portál dopravy a vyřizovány automatizovaně. Nově se také kontroluje kompatibilita značky s vozidlem, aby například registrační značka elektrického vozidla nebyla přidělena vozidlu, které není elektrické, nebo aby značka původně přidělená motocyklu nebyla přidělena nákladnímu vozidlu.

Automatické vyřízení některých žádostí o registraci

Nová právní úprava umožní, aby některé žádosti a oznámení spojené s registrací vozidel byly vyřízeny automaticky, a to bez zásahu úředníka. Stačí, aby byly podané přes Portál dopravy, nevyžadovaly žádné přílohy a neobsahovaly formální chyby. 

Výjimkou jsou například žádosti o „značku na přání“ nebo diplomatická vozidla, u kterých zůstává ruční vyřízení. Pokud podmínky nesplňujete, systém žádost nevyřídí, ale okamžitě vás o tom informuje.

Automatické vyřazení odcizených nebo ekologicky zlikvidovaných vozidel

Nová úprava zajistí, že vozidlo bude automaticky vyřazeno z registru, aniž by majitel musel cokoli vyřizovat. Pokud je vozidlo ohlášeno jako odcizené, systém ho automaticky označí za vyřazené z provozu. Stejně tak při ekologické likvidaci vozidla Ministerstvo dopravy zajistí jeho automatický zápis do registru na základě údajů o přijetí vozidla do sběrného zařízení. Majitelé tak nebudou muset vracet tabulky ani osvědčení, protože všechno proběhne automaticky.

Řidiči si u nehod poradí sami častěji, limit pro povinné volání policie se zvýší Přečtěte si také:

Řidiči si u nehod poradí sami častěji, limit pro povinné volání policie se zvýší

Automatické vyřazení vozidel bez pojištění a technické kontroly

Nově budou vozidla, která delší dobu nemají platné pojištění ani pravidelnou technickou prohlídku, automaticky vyřazena z registru. Konkrétně jde o vozidla, u kterých uplynulo více než 5 let od poslední technické kontroly a zároveň více než 5 let nemají platné povinné ručení. Tento krok proběhne bez nutnosti podávat žádost nebo absolvovat správní řízení, jelikož Ministerstvo dopravy provede zápis vyřazení automaticky. Majitel však stále může zažádat o znovuzprovoznění vozidla, a pokud tak učiní přes portál dopravy, proběhne vyřízení ihned a automaticky.

Přísnější a jasnější pravidla pro schvalování technické způsobilosti vozidel

Návrh zákona zavádí pravidla, která mají zajistit, aby všechna vozidla v provozu byla bezpečná a nezatěžovala životní prostředí. Při schvalování vozidla, jeho dílu nebo systému se nyní do rozhodnutí mohou zapisovat podmínky, které musí vozidlo splňovat. Například bezpečnostní standardy nebo limity emisí. 

školení pri začínající mzdové účetní

Pokud někdo tyto podmínky poruší, bude jeho vozidlo považováno za nezpůsobilé k provozu a hrozí mu pokuta až 50 000 Kč. Tyto podmínky se zároveň zapisují do registru vozidel, takže budou vždy dohledatelné.

O návrhu zákona bude vláda jednat v nejbližších dnech. Pokud projde celým legislativním procesem, mohl by zákon vstoupit v účinnost již 1. listopadu 2026. Změny týkající se registrace vozidel však budou účinné až od 1. července 2027.

SIPO od 1. ledna 2026 zdražilo, proč a o kolik? Přečtěte si také:

SIPO od 1. ledna 2026 zdražilo, proč a o kolik?

Máte ještě platný řidičák? Letos ho musí vyměnit přes půl milionu řidičů Přečtěte si také:

Máte ještě platný řidičák? Letos ho musí vyměnit přes půl milionu řidičů

  • Našli jste v článku chybu?

Více o autorovi

Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

Témata:

Komerční sdělení

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Dále u nás najdete

Preventivní prohlídky 2026: Co se změnilo?

Bojíte se AI v iPhonu? Nový projekt vás upozorní na rizikové aplikace

NexPhone připojíte k monitoru a máte pracovní počítač

Daň z přidané hodnoty

U všech zaměstnanců se bude hlásit dosažené vzdělání

Místo líbivých věcí začala prodávat lebky a vnitřnosti. Má vyprodáno

Marcel Divín: S tiskárnami Epson doma i ve firmě

Zklamání pro fajnšmekry, bude méně mobilů s AMOLED panely

MPSV chystá podporu pro lidi pečující o nemocné blízké

Obchody stahují z prodeje dubajskou čokoládu a medy

Jaké čtyři věci změní nová vláda u důchodů co nejdřív?

Filip Sajler vaří obědy pro firmy. Prodávají je chytré lednice

Místo soli používají chuť přírody. Manželé suší zeleninové směsi

V červenci začne přelomový screening rakoviny slinivky

Ruské drony prý zabíjí Ukrajince i kvůli Česku

Proč emoce prodávají víc než slevy? Pohled na vánoční kampaně

Bezdrátové sítě jiné než Wi-Fi: HaLow, Z-Wave, Zigbee a Thread

Financování ČT a rozhlasu bude ve slovenském stylu

Pes na řetězu může vyjít draho. Nově hrozí pokuty v milionech

Musíte podat přiznání k dani z nemovitosti elektronicky?