Registrační značku si brzy budete moci nechat doručit až do výdejního boxu

Ministerstvo dopravy pokračuje v digitalizaci a připravuje zásadní změny v registraci vozidel. Novela zákona o podmínkách provozu vozidel má umožnit občanům vyřizovat většinu úkonů bez nutnosti návštěvy úřadu, a to prostřednictvím Portálu dopravy.
Co se dozvíte v článku
- Doručení registračních značek až do výdejních boxů
- Přenositelnost registračních značek
- Automatické vyřízení některých žádostí o registraci
- Automatické vyřazení odcizených nebo ekologicky zlikvidovaných vozidel
- Automatické vyřazení vozidel bez pojištění a technické kontroly
- Přísnější a jasnější pravidla pro schvalování technické způsobilosti vozidel
Doručení registračních značek až do výdejních boxů
Jednou z nejvýraznějších novinek je možnost vyzvednout si nové tabulky s registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla ve výdejních místech a boxech. Stejně jako už dnes funguje doručení řidičských průkazů do výdejních boxů/míst. Samozřejmě zůstává možnost klasického vyzvednutí přímo na úřadu.
Přijetí žádosti o doručení do výdejního místa bude zpoplatněno 100 Kč, přičemž celý poplatek bude příjmem státního rozpočtu. Pokud by se tabulku nepodařilo doručit bez zavinění žadatele, bude správní poplatek automaticky vrácen.
Přenositelnost registračních značek
Další zásadní změnou je možnost přenášet registrační značky mezi vozidly. Vlastníci a provozovatelé si mohou značku přidělit jinému vozidlu, které aktuálně vlastní, nebo si ji rezervovat až na šest měsíců.
Žádosti o přidělení značky budou podávány přes portál dopravy a vyřizovány automatizovaně. Nově se také kontroluje kompatibilita značky s vozidlem, aby například registrační značka elektrického vozidla nebyla přidělena vozidlu, které není elektrické, nebo aby značka původně přidělená motocyklu nebyla přidělena nákladnímu vozidlu.
Automatické vyřízení některých žádostí o registraci
Nová právní úprava umožní, aby některé žádosti a oznámení spojené s registrací vozidel byly vyřízeny automaticky, a to bez zásahu úředníka. Stačí, aby byly podané přes Portál dopravy, nevyžadovaly žádné přílohy a neobsahovaly formální chyby.
Výjimkou jsou například žádosti o „značku na přání“ nebo diplomatická vozidla, u kterých zůstává ruční vyřízení. Pokud podmínky nesplňujete, systém žádost nevyřídí, ale okamžitě vás o tom informuje.
Automatické vyřazení odcizených nebo ekologicky zlikvidovaných vozidel
Nová úprava zajistí, že vozidlo bude automaticky vyřazeno z registru, aniž by majitel musel cokoli vyřizovat. Pokud je vozidlo ohlášeno jako odcizené, systém ho automaticky označí za vyřazené z provozu. Stejně tak při ekologické likvidaci vozidla Ministerstvo dopravy zajistí jeho automatický zápis do registru na základě údajů o přijetí vozidla do sběrného zařízení. Majitelé tak nebudou muset vracet tabulky ani osvědčení, protože všechno proběhne automaticky.
Automatické vyřazení vozidel bez pojištění a technické kontroly
Nově budou vozidla, která delší dobu nemají platné pojištění ani pravidelnou technickou prohlídku, automaticky vyřazena z registru. Konkrétně jde o vozidla, u kterých uplynulo více než 5 let od poslední technické kontroly a zároveň více než 5 let nemají platné povinné ručení. Tento krok proběhne bez nutnosti podávat žádost nebo absolvovat správní řízení, jelikož Ministerstvo dopravy provede zápis vyřazení automaticky. Majitel však stále může zažádat o znovuzprovoznění vozidla, a pokud tak učiní přes portál dopravy, proběhne vyřízení ihned a automaticky.
Přísnější a jasnější pravidla pro schvalování technické způsobilosti vozidel
Návrh zákona zavádí pravidla, která mají zajistit, aby všechna vozidla v provozu byla bezpečná a nezatěžovala životní prostředí. Při schvalování vozidla, jeho dílu nebo systému se nyní do rozhodnutí mohou zapisovat podmínky, které musí vozidlo splňovat. Například bezpečnostní standardy nebo limity emisí.
Pokud někdo tyto podmínky poruší, bude jeho vozidlo považováno za nezpůsobilé k provozu a hrozí mu pokuta až 50 000 Kč. Tyto podmínky se zároveň zapisují do registru vozidel, takže budou vždy dohledatelné.
O návrhu zákona bude vláda jednat v nejbližších dnech. Pokud projde celým legislativním procesem, mohl by zákon vstoupit v účinnost již 1. listopadu 2026. Změny týkající se registrace vozidel však budou účinné až od 1. července 2027.