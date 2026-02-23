Rodičovský příspěvek by se měl od roku 2027 zvýšit a pravidelně valorizovat

Úkolem rodičovského příspěvku je pomáhat rodinám v situaci, kdy jeden z rodičů zůstává doma a dočasně nevykonává výdělečnou činnost. Současná legislativa však neobsahuje žádný mechanismus, který by zajišťoval pravidelné zvyšování této dávky v závislosti na růstu cen.
Z toho důvodu vláda poslala do připomínkového řízení návrh zákona, který jednorázově zvyšuje rodičovský příspěvek a zároveň stanovuje podmínky pro pravidelnou valorizaci rodičovského příspěvku. Smyslem novely je zajistit, aby příspěvek alespoň částečně držel krok s inflací a neztrácel svou reálnou hodnotu.
Naposledy vzrostl rodičovský příspěvek k 1. lednu 2024
Naposledy se částka rodičovského příspěvku zvedala k 1. lednu 2024. Avšak od té doby se částka rodičovského příspěvku nezměnila, přestože inflace od té doby vzrostla o více než 5 %.
Dle důvodové zprávy k návrhu zákona může dlouhodobá stagnace příspěvku a následné výrazné jednorázové navýšení přinášet nežádoucí sociální a ekonomické dopady.
Pravidelná valorizace má právě těmto problémům předcházet a zajistit rovnoměrný a předvídatelný růst příspěvku, který bude lépe odpovídat skutečnému vývoji životních nákladů rodin.
Rodičovský příspěvek se zvýší na 370 tisíc korun
Navrhovaná úprava počítá s jednorázovým navýšením rodičovského příspěvku. Od 1. ledna 2027 by se celková částka zvýšila z 350 000 Kč na 370 000 Kč.
Navýšená částka se bude vztahovat pouze na děti narozené v roce 2027
Nová částka 370 000 Kč se bude vztahovat na nejmladší dítě v rodině narozené nebo převzaté do trvalé péče od 1. ledna 2027. Na dříve narozené děti se bude nadále vztahovat původní výše příspěvku.
Jak bude probíhat pravidelná valorizace?
Nově se má příspěvek valorizovat pravidelně podle růstu indexu spotřebitelských cen pro domácnosti, který zveřejňuje Český statistický úřad.
Zvýšení se provede o celý zjištěný index a částky se zaokrouhlují na celé tisíce korun nahoru. Sledované období je stanoveno od prvního dne měsíce následujícího po posledním zvýšení příspěvku až do září, kdy jsou k dispozici data ČSÚ a splněna podmínka růstu alespoň 5 %.
Konec limitu 120 hodin ve školce
Rovněž se navrhuje zrušit limit 120 hodin měsíčně, který dítě mohlo docházet do předškolního zařízení. Překročení tohoto limitu dosud znamenalo, že rodič nesplnil podmínku osobní a celodenní péče, a proto mohl přijít o nárok na rodičovský příspěvek.
Současně se ruší i pravidlo o věkové hranici pro evidenci docházky. Po zavedení této změny už rodiče nebudou muset sledovat počet hodin, což přináší větší flexibilitu a snižuje administrativní zátěž.
Jak navýšení ovlivní státní rozpočet?
Navrhované zvýšení rodičovského příspěvku bude mít dopad na státní rozpočet. V prvním roce účinnosti se očekávají náklady přibližně 375 až 440 milionů korun. Ve druhém roce 750 až 880 milionů korun a při plném náběhu ve třetím roce přibližně 1 až 1,1 miliardy korun ročně.
Přesné náklady pravidelné valorizace nelze předem odhadnout, protože budou záviset na skutečném růstu cen.
Pokud návrh projde celým legislativním procesem, navrhuje se jeho účinnost od 1. ledna 2027.