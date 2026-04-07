Růst životního minima se posouvá na podzim. Pro někoho se však částka sníží

Životní minimum představuje zákonem stanovenou hranici příjmů, která má pokrýt základní životní potřeby a výživu. V praxi však jeho výše často neodpovídá reálným nákladům domácností. Přesto hraje klíčovou roli při posuzování nároku na řadu sociálních dávek.
Vláda pak může životní minimum zvyšovat prostřednictvím svých nařízení v pravidelném termínu od 1. ledna na základě skutečného vývoje spotřebitelských cen, jestliže nárůst nákladů přesáhne ve sledovaném rozhodném období 5 %. Částky se mohou ještě zvyšovat i mimo pravidelné termíny valorizace. V letošním roce tomu tak je díky zákonu ze dne 4. března 2026, který na začátku března podepsal prezident Petr Pavel.
Životní minimum se pro jednotlivce navýší o více než 600 Kč měsíčně
Částka životního minima se zvýší pro jednotlivce, a to z původních 4860 Kč o 640 Kč na 5500 Kč. Polepší si i první osoby ve společné domácnosti. U těch proběhne nárůst z 4470 Kč o 530 Kč na rovných 5000 Kč. Pro druhou a každou další osobu ve vícečetné domácnosti se pak životní minimum pro změnu sníží, a to z 4040 Kč o 290 Kč na 3750 Kč. Mění se navíc i definice této skupiny osob. Nově nepůjde právě o druhou a každou další osobu v domácnosti, nýbrž o osoby od 15 let, které však nejsou nezaopatřenými dětmi.
Pro nezaopatřené děti rozdělené do tří skupin podle věku, se částky životního minima nijak nemění.
|
Kdo
|
Stávající životní minimum
|
Nová výše životního minima
|
Jednotlivec
|
4 860,00 Kč
|
5 500,00 Kč
|
První osoba ve vícečetné domácnosti
|
4 470,00 Kč
|
5 000,00 Kč
|
Druhá osoba v domácnosti/osoby od 15 let, které nejsou nezaopatřeným dítětem
|
4 040,00 Kč
|
3 750,00 Kč
|
Nezaopatřené dítě do 6 let
|
2 480,00 Kč
|
2 480,00 Kč
|
Nezaopatřené dítě od 6 do 15 let
|
3 050,00 Kč
|
3 050,00 Kč
|
Nezaopatřené dítě od 15 do 26 let
|
3 490,00 Kč
|
3 490,00 Kč
Doplňme pak, že na životní minimum jednotlivce mají nárok pouze ty osoby, které žijí v domácnosti samy.
Příklad 1:
Pan Karel žije v domácnosti se svou manželkou Jarmilou a synem Jáchymem, kterému je 7 let, ve společně hospodařící domácnosti. Jeho životní minimum činí 4470 Kč, jeho ženy jakožto druhé osoby v domácnosti je 4040 Kč a synka pak 3050 Kč. V součtu životní minimum této rodiny činí 11 560 Kč.
S novou legislativní úpravou životní minimum pana Karla bude stanoveno na 5000 Kč. Jeho ženě se však částka sníží na 3750 Kč a u syna Jáchyma zůstane stejné, čili ve výši 3050 Kč. Nově bude životní minimum rodiny žijící spolu v domácnosti činit 11 800 Kč. Rozdíl mezi životním minimem před a po navýšení tedy nebude nijak razantní. V tomto případě dojde k navýšení o 240 Kč. Na vině je právě ponížení částek pro druhé a další osoby v domácnosti.
Příklad 2:
Stejně tak žádný extrémní nárůst nepřijde ani v případě dvou osob žijících ve společné domácnosti, jestliže jsou starší 15 let a nesplňující definici dvou nezaopatřených dětí, např. pana Dominika a jeho ženy Veroniky.
Životní minimum pana Dominika jakožto první osoby v domácnosti činí 4470 Kč a jeho ženy Veroniky zase 4040 Kč. Podle stávající právní úpravy je jejich životní minimum 8510 Kč.
Při zvýšení životního minima bude životní minimum pana Dominika 5000 Kč, ale jeho ženě Veronice se sníží na 3750 Kč. Životní minimum jejich domácnosti bude dohromady 8750 Kč, což je také nárůst jen o 240 Kč.
Od kdy se má zvýšit životní minimum?
Původně měly být nové částky životního minima upraveny už k 1. květnu 2026, a to v souvislosti s dávkou státní sociální pomoci. To se však podle nejnovějších informací mění a schválená změna částek se v rámci novelizace posouvá až na 1. října 2026.
Valorizace životního minima se dotkne nejen sociálních dávek
Kromě zmíněné dávky státní sociální podpory, která pod sebe loni sloučila přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení, o které již nelze požádat zvlášť, se valorizace životního minima dotkne např. porodného, mimořádné okamžité pomoci, příspěvku v pěstounské péči a příspěvku na zvláštní pomůcku.
Týká se však třeba i příspěvku na péči, resp. tedy možnosti jeho navýšení. Platí totiž, že příspěvek na péči se může zvýšit o 2000 Kč měsíčně rodičům, kteří pečují o nezaopatřené dítě do 18 let, jestliže rozhodný příjem pro nárok na navýšení je nižší než dvojnásobek částky životního minima domácnosti.
A v neposlední řadě mj. hraje životní minimum významnou úlohu při výpočtu částky nezabavitelného minima dlužníka při exekuci. Nezabavitelná částka se stanoví jako ¾ součtu částky životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení.
Přísné životní minimum a demotivační pracovní bonus. Superdávka má dva problémy, vysvětluje sociolog