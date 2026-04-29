Senior vyhrál spor s ČSSZ. Výchovné se nesmí ve výpočtu důchodu „ztratit“, máte ho započítané správně?

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) přiznala žadateli starobní důchod od února 2023. Součástí výpočtu bylo i tzv. výchovné, tedy zvýšení důchodu za dvě vychované děti v celkové výši 1 000 korun měsíčně.
Spor mezi žadatelem a ČSSZ se nevedl o to, zda na tuto částku výchovného má nárok. Výchovné bylo důchodci přiznáno. Problém byl v tom, jaký postup úřad zvolil při výpočtu důchodu.
Důchodce nesouhlasil s postupem ČSSZ při výpočtu důchodu
V tomto případě se důchod nepočítal jen běžným způsobem. Do výpočtu vstoupila i zvláštní pravidla vztahující se na zvýšení důchodu za práci v hornictví a to celý výpočet zkomplikovalo.
ČSSZ postupovala tak, že nejprve k procentní výměře důchodu přičetla výchovné a teprve potom tuto částku dále navyšovala podle zvláštních pravidel. Jenže na takto vypočtený důchod zároveň dopadá zákonný strop, tedy maximální hranice, přes kterou se procentní výměra nemůže dostat.
Výchovné bylo sice v rozhodnutí uvedeno, ale ve skutečnosti se v konečné částce důchodu neprojevilo. Důchodce je tak dostal přiznané jen formálně na papíře.
Právě proti tomu se muž bránil. Tvrdil, že pořadí výpočtu má být opačné. Nejprve se má důchod navýšit podle zvláštních pravidel a teprve potom se k výsledné částce připočte výchovné. Jen tak se totiž zvýšení za vychované děti opravdu projeví.
Krajský soud dal nejprve za pravdu úřadu
Případ se nejdřív dostal ke Krajskému soudu v Ostravě, ten ale důchodci nevyhověl. Přiklonil se k výkladu ČSSZ a její postup považoval za správný. Podle krajského soudu se výchovné stává součástí procentní výměry důchodu a dál se s ním pracuje jako s jedním celkem.
Žalobce se s tím ale nespokojil a obrátil se na Nejvyšší správní soud (NSS).
Nejvyšší správní soud viděl smysl zákona jinak
Nejvyšší správní soud připustil, že samotné znění zákona není v této situaci úplně jednoznačné. Legislativa totiž výslovně neříká, jak přesně postupovat při souběhu dvou různých zvýšení důchodu. Podle soudu proto nestačí jen mechanicky číst jednotlivé paragrafy. Bylo potřeba hledat i smysl celé právní úpravy.
Podle něj je účelem výchovného zvýšit starobní důchod lidem, kteří dlouhodobě pečovali o děti. Stát tím oceňuje, že se podíleli na výchově budoucích plátců pojistného, tedy lidí, kteří jednou sami přispívají na financování důchodového systému. Pokud by se výchovné kvůli technickému nastavení výpočtu ve výsledném důchodu vůbec neprojevilo, smysl této právní úpravy by se úplně ztratil.
Soud proto zdůraznil, že nestačí, aby bylo výchovné uvedeno jen v rozhodnutí. Musí se také reálně promítnout do částky, kterou důchodce skutečně dostává.
Kdyby se připustil výklad ČSSZ, znamenalo by to, že část lidí se sice formálně dočká přiznání výchovného, ale ve skutečnosti z něj nic mít nebude.
Jak se má důchod počítat správně dle NSS
NSS proto stanovil, jak se má v podobných případech postupovat. Nejprve se má vypočítat důchod bez výchovného a tento základ se má zvýšit podle zvláštních pravidel. Teprve potom se k výsledné částce přičte výchovné za vychované děti.
Právě takový postup má podle NSS zajistit, že se zvýšení za děti opravdu projeví a neztratí se kvůli zákonnému stropu.
Důchodce nad ČSSZ vyhrál
NSS proto zrušil jak předchozí rozsudek krajského soudu, tak i rozhodnutí ČSSZ. Věc se vrací zpět úřadu, který bude muset důchod znovu přepočítat a řídit se právním názorem soudu.
Ve sporu tedy vyhrál důchodce. Česká správa sociálního zabezpečení neuspěla.
Soud důchodci přiznal i náhradu nákladů řízení ve výši přes 23 tisíc korun.
Rozsudek NSS je důležitý i pro ostatní žadatele o důchod
Rozsudek může mít zásadní vliv i na konečnou výši důchodů i u ostatních žadatelů o důchod, kteří se ocitli v podobné situaci. NSS totiž stanovil jasný postup pro případy, kdy se potkává výchovné a zvláštní pravidla pro výpočet starobního důchodu.
Zároveň připomněl, že při výkladu zákona nestačí sledovat jen technickou stránku výpočtu. Důležité je i to, proč zákon vznikl a co má v reálném životě přinést.
