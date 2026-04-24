Sezónní dohodáři v zemědělství mohou letos poprvé pracovat 3× více hodin ročně a ještě ušetří na pojistném

Letos je to poprvé, co nová legislativa přináší zemědělským firmám hned dvě výhody pro sezónní pracovníky. Ti budou moci na rozdíl od běžných dohodářů odpracovat až třikrát více hodin za rok, takže už nebudou tolik vázáni omezujícím hodinovým limitem a budou si tak moci díky tomu přivydělat více peněz. Další změna se pak týká odvodů na pojistné.
Co se dozvíte v článku
Jaké dohody se týká navýšení limitu u sezónních prací?
Změny se týkají pouze těch brigádníků, kteří jsou zaměstnáváni prostřednictvím dohody o provedení práce (DPP). Nová právní úprava se na DPČ, tedy dohody o pracovní činnosti nevztahuje.
Zákoník práce jasně stanovuje, že na dohodu o provedení práce lze odpracovat maximálně 300 hodin ročně. Výjimku však určuje zákon o zemědělství č. 252/1997 Sb., přesněji pak § 6, který stanoví rozsah dohody o provedení práce lze z 300 hodin navýšit až na 1280 hodin ročně, pokud dojde ke splnění podmínek uvedených v zákoně.
Chodili jste jako mladí na brigády?
Za jakých pravidel lze navýšit roční počet hodin u DPP?
První podmínkou je, že je dohoda o provedení práce sjednána kdykoliv od 1. dubna do 30. listopadu a musí jít o sezónní práce v ovocnářství a při pěstování zeleniny. Druhou podmínkou je to, že náplň práce se týká výlučně těch sezónních prací, které vymezuje zákon o sezónním zemědělství. Z praxe můžeme uvést např. sběr ovoce a zeleniny, sázení, sjednocování, pletí, rytí, hnojení a nejrůznější ošetřování plodin. Dále sem však patří třeba i posklizňová úprava, jako je třídění, balení a chystání k přepravě, ale i další zpracovávání půdy a údržba zemědělských strojů.
Na základě takto uzavřené DPP nesmí být vykonávána žádná jiná práce. Je však možné, aby měl zaměstnanec se zaměstnavatelem sjednáno více dohod o provedení práce, které se do rozsahu 1280 hodin budou započítávat souhrnně.
Určité podmínky musí splnit i sám zaměstnavatel
Aby mohlo dojít k navýšení ročního limitu v odpracovaných hodinách, musí se jednat o zaměstnavatele podnikajícího v oblasti ovocnářství a zeleniny, který byl v kalendářním roce, který předchází kalendářnímu roku, v jehož období má být DPP sjednána, příjemcem podpor vázaných na produkci
- ovocných druhů s vysokou pracností,
- ovocných druhů s velmi vysokou pracností,
- zeleninových druhů s vysokou pracností,
- zeleninových druhů s velmi vysokou pracností.
Důležitá ustanovení o dohodách stále určuje zákoník práce
I když na základě Zákona o zemědělství dochází k navýšení maximálního počtu odpracovaných hodin za rok, běžné legislativní úpravy ohledně dohody o provedení práce stále řeší zákoník práce.
Platí pak, že DPP musí být za všech okolností sjednána písemně s tím, že jedno vyhotovení náleží zaměstnanci a druhé zaměstnavateli. Zrušit dohodu pak lze více způsoby a to podáním jednostranné výpovědí ze strany zaměstnance, ale i zaměstnavatele, nebo vzájemnou shodou obou smluvních stran k určitému datu. Důležité je vědět, že zde neexistuje žádná zkušební lhůta a výpověď mohou obě smluvní strany uložit bez uvedení důvodu.
Za všech okolností však musí být ukončení dohody písemné a pokud nejde o okamžité zrušení pracovního poměru, musí být dodržena výpovědní doba, která v tomto případě činí 15 kalendářních dnů a začíná běžet dnem, který následuje po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
Pojištění se z dohody odvádí až od určité hrubé odměny
Z dohody o provedení práce se odvádí 15% daň z příjmů fyzických osob. Pojistné na zdravotní a sociální zabezpečení se odvede až od určitého měsíčního limitu. Ten u DPP činí 25 % průměrné mzdy, což je v roce 2026 12 000 Kč hrubého měsíčně.
Srovnejte si orientační výši výdělku z DPP a DPČ v naší kalkulačce
U sezónních pracovníků v zemědělství pak funguje ještě jedna výhoda, na kterou běžní dohodáři nedosáhnou. Je jí sleva na pojistné na sociální zabezpečení ve výši 7,1 % z vyměřovacího základu zaměstnance, která je uplatněna prostřednictvím formuláře Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele.