Finance.cz  »  Daně a mzdy

Sezónní dohodáři v zemědělství mohou letos poprvé pracovat 3× více hodin ročně a ještě ušetří na pojistném

Přivyděláváte si sezónně v oblasti zemědělství? Letos tomu je poprvé, co za splnění nových zákonných podmínek nemusíte dodržet limit 300 hodin za rok. Změny jsou navíc i u odvodů na pojistné.
Lucie Balová Mečířová
Dnes

Sdílet

Letos je to poprvé, co nová legislativa přináší zemědělským firmám hned dvě výhody pro sezónní pracovníky. Ti budou moci na rozdíl od běžných dohodářů odpracovat až třikrát více hodin za rok, takže už nebudou tolik vázáni omezujícím hodinovým limitem a budou si tak moci díky tomu přivydělat více peněz. Další změna se pak týká odvodů na pojistné.

Co se dozvíte v článku
  1. Jaké dohody se týká navýšení limitu u sezónních prací?
  2. Za jakých pravidel lze navýšit roční počet hodin u DPP?
  3. Určité podmínky musí splnit i sám zaměstnavatel
  4. Důležitá ustanovení o dohodách stále určuje zákoník práce
  5. Pojištění se z dohody odvádí až od určité hrubé odměny

Jaké dohody se týká navýšení limitu u sezónních prací?

Změny se týkají pouze těch brigádníků, kteří jsou zaměstnáváni prostřednictvím dohody o provedení práce (DPP). Nová právní úprava se na DPČ, tedy dohody o pracovní činnosti nevztahuje.

Zákoník práce jasně stanovuje, že na dohodu o provedení práce lze odpracovat maximálně 300 hodin ročně. Výjimku však určuje zákon o zemědělství č. 252/1997 Sb., přesněji pak § 6, který stanoví rozsah dohody o provedení práce lze z 300 hodin navýšit až na 1280 hodin ročně, pokud dojde ke splnění podmínek uvedených v zákoně.

Za jakých pravidel lze navýšit roční počet hodin u DPP?

První podmínkou je, že je dohoda o provedení práce sjednána kdykoliv od 1. dubna do 30. listopadu a musí jít o sezónní práce v ovocnářství a při pěstování zeleniny. Druhou podmínkou je to, že náplň práce se týká výlučně těch sezónních prací, které vymezuje zákon o sezónním zemědělství. Z praxe můžeme uvést např. sběr ovoce a zeleniny, sázení, sjednocování, pletí, rytí, hnojení a nejrůznější ošetřování plodin. Dále sem však patří třeba i posklizňová úprava, jako je třídění, balení a chystání k přepravě, ale i další zpracovávání půdy a údržba zemědělských strojů.

Na základě takto uzavřené DPP nesmí být vykonávána žádná jiná práce. Je však možné, aby měl zaměstnanec se zaměstnavatelem sjednáno více dohod o provedení práce, které se do rozsahu 1280 hodin budou započítávat souhrnně.

Určité podmínky musí splnit i sám zaměstnavatel

Aby mohlo dojít k navýšení ročního limitu v odpracovaných hodinách, musí se jednat o zaměstnavatele podnikajícího v oblasti ovocnářství a zeleniny, který byl v kalendářním roce, který předchází kalendářnímu roku, v jehož období má být DPP sjednána, příjemcem podpor vázaných na produkci

  • ovocných druhů s vysokou pracností,
  • ovocných druhů s velmi vysokou pracností,
  • zeleninových druhů s vysokou pracností,
  • zeleninových druhů s velmi vysokou pracností.

Důležitá ustanovení o dohodách stále určuje zákoník práce

I když na základě Zákona o zemědělství dochází k navýšení maximálního počtu odpracovaných hodin za rok, běžné legislativní úpravy ohledně dohody o provedení práce stále řeší zákoník práce.

Platí pak, že DPP musí být za všech okolností sjednána písemně s tím, že jedno vyhotovení náleží zaměstnanci a druhé zaměstnavateli. Zrušit dohodu pak lze více způsoby a to podáním jednostranné výpovědí ze strany zaměstnance, ale i zaměstnavatele, nebo vzájemnou shodou obou smluvních stran k určitému datu. Důležité je vědět, že zde neexistuje žádná zkušební lhůta a výpověď mohou obě smluvní strany uložit bez uvedení důvodu.

Za všech okolností však musí být ukončení dohody písemné a pokud nejde o okamžité zrušení pracovního poměru, musí být dodržena výpovědní doba, která v tomto případě činí 15 kalendářních dnů a začíná běžet dnem, který následuje po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Pojištění se z dohody odvádí až od určité hrubé odměny

Z dohody o provedení práce se odvádí 15% daň z příjmů fyzických osob. Pojistné na zdravotní a sociální zabezpečení se odvede až od určitého měsíčního limitu. Ten u DPP činí 25 % průměrné mzdy, což je v roce 2026 12 000 Kč hrubého měsíčně.

Srovnejte si orientační výši výdělku z DPP a DPČ v naší kalkulačce

Typ dohody:
Podepsáno prohlášení k dani:
Invalidita a ZTP/P:
První dítě ZTP/P:
Druhé dítě ZTP/P:
Třetí dítě ZTP/P:
Čtvrté dítě ZTP/P:
Páté dítě ZTP/P:
Některé z dětí ZTP/P:
Invalidita I. a II. stupeň:
Invalidita III. stupeň:
Držitel průkazu ZTP/P:
Jste pracující důchodce?
nápověda
Vyberte Ano, pokud jste zaměstnavateli prokázali splnění podmínek nároku na slevu na pojistném na důchodovém pojištění.

U sezónních pracovníků v zemědělství pak funguje ještě jedna výhoda, na kterou běžní dohodáři nedosáhnou. Je jí sleva na pojistné na sociální zabezpečení ve výši 7,1 % z vyměřovacího základu zaměstnance, která je uplatněna prostřednictvím formuláře Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele.

  • Našli jste v článku chybu?

Více o autorovi

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.

Témata:




Nejnovější články

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Aktuální cenové stropy PHM

cena benzínu a nafty Maximální cena benzínu a nafty

Dále u nás najdete

Provoz EET 2.0 má stát až 600 milionů korun ročně

Při přípravě newsletteru můžete nativně konzultovat s AI

Při screeningu rakoviny plic lékaři zachytí i jiné nemoci. Jaké?

Anthropic vyvinul model schopný odhalovat tisíce zranitelností

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Start JMHZ: ztracená data, chyby a infolinky na zhroucení

Zyxel zahajuje éru výkonných multigigabitových PoE přepínačů

Nepodceňte návodné dokumenty a pomůcky k JMHZ

AI prompty na jedno kliknutí, Google do Chromu zavádí Skills

Generace Z se brání umělé inteligenci v práci

Ministerstvo zvýší penze. Ale později, než se čekalo

Jaká velikost nádoru slinivky dává šanci na přežití?

IKEA nabídne lízátka s příchutí masových kuliček

E-shopy jsou pod náporem AI botů

Přílišně sebevědomí v oblasti kyberbezpečnosti může značně uškodit

Květnové svátky a nákupy: kdy bude otevřeno?

Přehledy OSVČ. Do kdy je podat a na co nezapomenout?

ČMIS reaguje na hlad po AI, rozšiřuje kapacitu datacenter

Kolové nápoje: Od lékárnických tajností k miliardovému marketingu

V Česku startuje nový ambiciózní cloud