Sleva 200 Kč u DrMax, kreditka STYLE zdarma a 4,01 % na spořicím účtu mBank

mBank.cz: mSpořicí účet Plus s úrokem až 4,01 % p.a.
Pokud máte na běžném účtu nějakou rezervu, která tam jen leží a nic nevydělává, stojí za to se na chvíli zastavit a podívat se na nabídku mBank. mSpořicí účet Plus nabízí úrok až 4,01 % p.a., což je v aktuální situaci na trhu slušné zhodnocení – a hlavně bez rizika a bez nutnosti cokoliv vázat na měsíce dopředu. Peníze tak máte stále po ruce, jen za ně navíc něco dostanete.
Navíc se od 1. července úroková sazba automaticky zvýší až na 4,21 % p.a. do výše vkladu 250 000 Kč.
Raiffeisenbank.cz: Kreditní karta STYLE na rok zdarma
Kreditka, která vás první rok nic nestojí, je vždycky dobrý způsob, jak si nezávazně vyzkoušet, jestli vám placení kreditkou vůbec sedí – a jestli díky ní třeba lépe sledujete svoje výdaje. Raiffeisenbank nabízí kartu STYLE bez poplatků po celý první rok, takže máte dost času zjistit, jestli se vám podmínky vyplatí i potom, než se rozhodnete pro dlouhodobé používání.
DrMax.cz: Sleva 200 Kč při nákupu od 1500 Kč
Domácí lékárnička má tendenci se vyprazdňovat zrovna v nejnevhodnější chvíli, a léto s sebou navíc nosí vlastní výbavu – repelenty, opalovací krémy, něco proti spálení. Pokud zrovna chystáte větší nákup, lékárna DrMax nabízí slevu 200 Kč při útratě nad 1 500 Kč – stačí v košíku zadat kód LETO200 a sleva se odečte sama.
Boj s vedrem: levné ventilátory v Alze se slevou až 20 %
Nemusíte hned utrácet tisíce, abyste si doma udělali aspoň trochu chladněji. Alza má v nabídce i pár cenově dostupnějších ventilátorů, na které se vztahují slevové kódy – vybrali jsme modely, co vás nezruinují, ale ve vedru ulehčí.
- Chytrá volba je EMOS pod radiátor TRIO – nízkoprofilový podlahový ventilátor s hlučností jen 20 dB, který se vejde i pod nábytek. Cena 2 405 Kč s kódem ALZADNY20 (podrobnosti).
- G3Ferrari G5004901 je jednoduchý sloupový ventilátor bez zbytečností, ideální jako záložní kus do druhé místnosti. Cena 809 Kč s kódem ALZADNY10 (podrobnosti).
- Rohnson R-8520 Air Booster – stolní ventilátor s dálkovým ovládáním a nastavitelným úhlem sklonu, vhodný na psací stůl nebo noční stolek. Cena 1 359 Kč s kódem ALZADNY20 (podrobnosti).
Lidl.cz: 10% sleva na vše
Tahle akce je klasika, na kterou se vyplatí počkat, pokud chystáte větší nákup – Lidl rozdává 10% slevu na vše s kódem Leto10. Platnost je ale krátká, takže pokud máte něco na seznamu, nenechávejte to na poslední chvíli, ať vám sleva neproklouzne mezi prsty.
Adidas.cz: Slevy až 50 % v outletu
Adidas outlet je sázka na jistotu, kterou se vyplatí čas od času zkontrolovat – tentokrát s nabídkou slev až 50 % na sportovní oblečení a obuv. Ideální moment vyměnit dětem boty na prázdniny, dokud rostou z čísla do čísla, nebo si konečně koupit tenisky místo těch ošoupaných na Adidas.cz.
Humanic CZ: Výprodej se slevami až 50 %
Obuvnický řetězec Humanic prodává vybrané modely se slevou až 50 %, a to napříč dámskou, pánskou i dětskou nabídkou. Pokud řešíte letní výbavu pro celou rodinu najednou, vyplatí se projít celý sortiment – při větším nákupu ušetříte poměrně dost.
Slevomat: wellness pobyty a dovolená pro dva i celou rodinu
Potřebujete si pořádně odpočinout? Na Slevomatu najdete stovky nabídek wellness pobytů za zvýhodněné ceny — od víkendových únikových pobytů pro dva až po delší rodinné dovolené.
Aranys.cz: Výprodej šperků a bižuterie až –80 %
Klenotnictví Aranys teď vyprodává vybrané šperky a bižuterii se slevou až 80 %. Hodí se, ať už hledáte hezký kousek pro sebe, nebo chcete dopředu vyřešit dárek, který nemusí stát majlant a přitom potěší.
Cubenest.cz: Sleva 900 Kč na MagSafe nabíječku 3v1
Pokud vás otravuje na nočním stolku hromada kabelů pro telefon, sluchátka a hodinky, Cubenest nabízí skládací MagSafe nabíječku 3v1 se slevou 900 Kč. Vejde se do kapsy na cesty a doma zase ušetří místo na stole.
Zoohit.cz: Sleva až 15 % na vybrané doplňky
Majitelé psů a koček ocení nabídku Zoohitu – sleva až 15 % na vybrané doplňky se hodí, pokud zrovna doplňujete zásoby pro mazlíčka před létem, kdy se cestuje a tráví víc času venku.
Mikov.cz: 100 Kč sleva za registraci
Mikov, tradiční český výrobce nožů a nářadí, odměňuje nové zákazníky drobnou pozorností – 100 Kč slevou na první objednávku nad 700 Kč. Stačí se zaregistrovat a sleva se vám automaticky odečte v košíku, žádný kód si nemusíte nikam pamatovat ani opisovat.
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