Slevy tohoto týdne: kuchyně z Lidlu, jarní móda, kosmetika i technika z Alzy

Jarní slevy se rozjíždějí naplno. Mezi ty nejzajímavější patří kuchyňské spotřebiče z Lidlu až za polovinu ceny, módní výprodej GANT, výhodné kupony do drogerie i cestovní kanceláře a pořádnou dávku slev na elektroniku z Alzy. Platnosti jsou krátké, tak zbystřete.
Lidl: kuchyňské spotřebiče a nádobí se slevami až 40 %

Lidl má v aktuálním letáku poměrně velkou přehlídku kuchyňského vybavení za výrazně snížené ceny. Největším tahákem je vařič Sous Vide Silvercrest – z 1 999 Kč spadl o 40 % na 1 199 Kč, a pokud jste o technice vaření ve vakuu někdy přemýšleli, levněji ho hned tak neseženete. Za pozornost stojí také odšťavňovač Philips Viva Collection (1 099 Kč místo 1 655 Kč, sleva 33 %) a litinový hrnec Silvercrest 4 l s hodnocením 4,8 z 5 hvězdiček za pouhých 700 Kč – v této kategorii jde o výjimečný poměr ceny a kvality. Kompletní nabídku najdete přímo v e-shopu Lidl.

Nejlepší aktuální slevy na Alza.cz

Na Alze aktuálně najdete zajímavé slevy na spotřební elektroniku a domácí spotřebiče. Nejatraktivnějším tipem je podlahová myčka Rowenta X-Clean 4 se slevou 30 % (5 599 Kč místo 7 999 Kč) – praktický pomocník pro úklid tvrdých podlah bez námahy. Pokud hledáte elektrický kartáček, Philips Sonicare 9000 DiamondClean je zlevněný o 24 % na 3 999 Kč. Pěkná nabídka čeká i na hráče: PlayStation 5 Slim Digital Editionkoupíte za 10 790 Kč, tedy s úsporou 1 600 Kč oproti běžné ceně. A konečně, Google Pixel 9a (8 GB/128 GB) je nyní za 9 490 Kč – o 13 % níže než obvykle, a jde o jeden z nejlépe hodnocených středních telefonů letošního roku.

GANT Vermont Days: až 50 % na vybrané kousky

Prémiová módní značka GANT spustila výprodej Vermont Days, během kterého nabízí slevy až 50 % na vybrané produkty. Akce potrvá od 19. do 24. března 2026, takže je čas jednat rychle. Najdete zde klasické košile, svetry, bundy i doplňky, které vydrží mnohem déle než jedna sezóna. 

Vivantis: 15 % na vybrané parfémy oblíbených značek

Na Vivantis aktuálně platí extra sleva 15 % na parfémy značek Tesori d'Oriente, STR8, Pepe Jeans, C-Thru, Elode, B.U., Denim a Woman's Secret. Podmínkou je nákup nad 359 Kč, sleva se uplatní automaticky. Nabídka platí do 29. března 2026 nebo do vyprodání zásob, takže s výběrem příliš neotálejte.

Yves Rocher: 2+1 zdarma na řadu Bain de Nature

Milovníci přírodní kosmetiky si přijdou na své na Yves Rocher, kde probíhá akce 2+1 zdarma na produkty řady Bain de Nature. Zahrnuje šampony, kondicionéry i tělovou péči s důrazem na šetrné složení. Nabídka platí do 25. března 2026.

Dr. Max: slevový kód 400 Kč na nákup nad 2 000 Kč

Do 22. března 2026 platí na DrMax.cz velikonoční slevový kód VELIKONOCE400, který srazí cenu o 400 Kč při nákupu nad 2 000 Kč. Kód uplatníte při objednávce léků volného prodeje, doplňků stravy, kosmetiky i zdravotnických pomůcek. Vhodné načasování pro doplnění domácí lékárničky před prázdninami.

Přibalte si extra slevy na jarní pobyty

Užijte si hory i wellness za super ceny

Naplánujte si dovolenou nebo víkend chytře. Vyberte si z top hotelů u nás i v zahraničí a zabookujte si svůj pobyt za nižší cenu. Jaro i léto – nyní mega výhodně. Platí jen do 23. 3.!

Trenýrkárna: 33 % sleva na značku STYX

Na Trenýrkárně.cz právě platí slevový kód STYX33, díky kterému dostanete 33 % slevu na vše od oblíbené české značky STYX. Jde o pohodlné spodní prádlo a domácí oblečení s důrazem na kvalitu zpracování. Akce potrvá do konce března 2026, takže je dostatek času pro promyšlený nákup. 

Answer: jarní slevy až 30 % s kódem JARO

Outdoorová a sportovní značka Answer nabídla jarní slevy až 30 % s kódem JARO platným do 26. března 2026. Pokud hledáte vybavení na kolo, turistiku nebo jiné venkovní aktivity, je to vhodná chvíle k nákupu. 

Tento text obsahuje affiliate odkazy. Pokud se přes tyto odkazy na vybraných službách zaregistrujete, případně něco nakoupíte, získá z toho redakce malou provizi sloužící pro zajištění našeho fungování.

Nejnovější články

Zdeněk se cítil zdravý, pak ve spánku dostal mrtvici

Česko je evropský premiant v digitalizaci online plateb

Amazon chce rozvíjet OpenAI, nalije do něj až 50 miliard dolarů

Máte restauraci nebo hospodu? Dejte pozor na hackery

Jak si sáhnout na slevu z pojistného pro pracující důchodce?

„Chybí mi tam 9 let, pohoda.“ Sítě plní zkušenosti s ČSSZ

Ivo Šmoldas zdědil nemoc ledvin a musel na tran­splantaci

Segment počítačů pod 500 dolarů do dvou let zcela zmizí

Pokuta 80 tisíc za švarcsystém programátorů platí, potvrdil soud

Při návštěvní službě zubaři chrup zrentgenují i zaplombují

Úskalí zaměstnaneckých benefitů v roce 2026

Nová zelená úsporám, nebo lobby bank? Sítě vřou kvůli úvěrům

Co agent, to člověk – start-up představuje nové ověřování identity

Daňové přiznání za rok 2025: Jak si snížit daň?

Přehled změn u daňových přiznání k dani z příjmů a přehledů

Čech buduje fintech z platebního chaosu Latinské Ameriky

Netflix v Česku znovu zdražuje

Qualcomm chce Nvidii konkurovat v provozu AI

Refurbed má největší tržiště s repasovanými produkty v Evropě

Mediální skupina A 11 přiznala úpadek