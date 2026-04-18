Slevy týdne: internet za 299 Kč, výprodej módy, robotický vysavač i spořicí účet s výhodným úrokem

Tento týden přináší zajímavé akce od mobilního operátora, módních e-shopů i online banky. Nechybí ani tipy na výhodné nákupy potravin, elektroniky nebo eSIM karet do zahraničí. Řada nabídek platí jen do konce týdne.
Redakce
18. 4. 2026

Vodafone: internet za 299 Kč měsíčně

Vodafone nabízí domácí internet ve dvou výhodných variantách. Pevné připojení rychlostí 250 Mb/s pořídíte za 299 Kč měsíčně napořád – bez zdražení po uplynutí zvýhodněného období. Pokud preferujete vyšší rychlosti, připojení 1 nebo 2 Gb/s vyjde také na 299 Kč, ale po dobu prvních 12 měsíců. Obě nabídky jsou dostupné na Vodafone.cz do konce dubna 2026.

mBank: spořicí účet s úrokem až 4,01 % p.a.

Při založení mKonta u mBank získáte automaticky mSpořicí účet Plus s úročením až 4,01 % p.a. Jde o jednu z nejvyšších sazeb na trhu u běžně dostupných spořicích produktů bez vázací doby. Účet lze otevřít online bez návštěvy pobočky. Nabídku najdete na mBank.cz, platí do konce dubna 2026.

Slevomat: wellness pobyty a dovolená pro dva i celou rodinu

Potřebujete si pořádně odpočinout? Na Slevomatu najdete stovky nabídek wellness pobytů za zvýhodněné ceny — od víkendových únikových pobytů pro dva až po delší rodinné dovolené. Vybírat můžete z hotelů a penzionů po celém Česku, na Slovensku, v Maďarsku i Polsku včetně Baltu, a nechybí ani nabídky u moře na jihu Evropy. V ceně pobytu bývá zpravidla vstup do sauny, bazénu nebo vířivky, u vyšších kategorií pak i masáže a wellness procedury. Poukaz na wellness pobyt pro dva navíc funguje jako skvělý dárek k narozeninám nebo k výročí — a pokud máte napjatý rozpočet, i mezi levnějšími nabídkami se dají najít opravdové perly.

Roborock: robotické vysavače se slevou až 20 %

Prémiové robotické vysavače a mopující roboty Roborock jsou v dubnovém výprodeji zlevněné až o 20 %. Se slevovým kódem DUBEN20 si pořídíte chytrý úklid domácnosti za výrazně výhodnější cenu. Roborock patří ke špičce na trhu – roboti zvládají mapování bytu, automatické vyprazdňování i mopování. Výběr akčních modelů najdete na Roborock.cz do konce dubna 2026.

Veneti: módní obuv se slevou 10 %

Itálií inspirovaný obuvnický e-shop Veneti spouští jarní akci s kódem VENETIDAYS, který přináší slevu 10 % na veškerý sortiment. V nabídce najdete dámskou i pánskou obuv, kabelky a doplňky v klasickém i moderním střihu. Akce platí jen od 17. do 20. dubna 2026, takže zbývají poslední dny. Celý sortiment na Veneti.cz.

Freshlabels: extra sleva 12 % na celý sortiment

Multibrandový módní e-shop Freshlabels nabízí do 20. dubna exkluzivní slevu 12 % na vše s kódem EXTRA12. Freshlabels sdružuje stovky značek od klasického streetwearu po prémiové návrhářské kousky — najdete tu Nike, Adidas, New Balance i řadu méně známých evropských značek. Nabídku najdete na Freshlabels.cz.

Alza: dny slev na elektrospotřebiče

Se slevovým kódem ALZADNY si můžete výrazně přilepšit na výběru domácích spotřebičů a elektroniky. Z aktuální nabídky stojí za pozornost:

Lidl: sleva 200 Kč na nákup nad 1 700 Kč

Lidl e-shop připravil víkendovou akci se slevovým kódem SLEVA200, díky němuž ušetříte 200 Kč při nákupu nad 1 700 Kč. V online obchodě Lidlu najdete zahradní vybavení, sportovní potřeby, domácí spotřebiče i potraviny. Akce platí jen do 19. dubna 2026, nakupovat můžete na Lidl.cz.

Dr. Max: sleva 200 Kč na nákup nad 1 500 Kč

Online lékárna Dr. Max nabízí do 19. dubna slevu 200 Kč při nákupu nad 1 500 Kč s kódem DUBEN200. Využít ji můžete na volně prodejné léky, doplňky stravy, kosmetiku i zdravotnické potřeby. Nabídka je dostupná na DrMax.cz.

Airalo: eSIM se slevou pro nové i stávající zákazníky

Chystáte se na cestu do zahraničí? Airalo nabízí datové eSIM karty pro desítky zemí bez nutnosti fyzické SIM. Noví zákazníci ušetří 15 % s kódem NEWTOAIRALO15, stávající zákazníci pak 10 % s kódem AIRALOESIM10. Karty si aktivujete přímo v telefonu a lze je dobíjet online. Celou nabídku najdete na Airalo.com, obě akce platí do konce roku 2026.

dane

Berserkr: sušené maso se slevou 5 %

E-shop Berserkr se specializuje na sušené maso — jerky a snacky z hovězího, vepřového i kuřecího masa bez zbytečných přídatných látek. Jde o oblíbený proteinový snack na cesty, do práce nebo ke sportu. S kódem maso5 získáte 5% slevu na celý sortiment na Berserkr.cz, akce platí do konce května 2026.

Tento text obsahuje affiliate odkazy. Pokud se přes tyto odkazy na vybraných službách zaregistrujete nebo nakoupíte, získá z toho redakce malou provizi sloužící pro zajištění našeho fungování.

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (1.)

EU si posvítila na AI, chce speciální označení pro obsah

Přeočkování proti záškrtu a černému kašli bude hrazené

Prolomení moderního šifrování může být blíž, než se očekávalo

Gmailová novinka umožňuje změnu staré e-mailové adresy

Ministerstvo přišlo o IT experty, kteří bojovali se starými pořádky

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

Budoucnost bez dobíjení, Američané vyvíjejí jaderné baterie

iPhone zablokoval uživatele, protože měl v hesle háček

Evoluce hypoték: z antické zástavy se stal pilíř moderní ekonomiky

Chytila pájku za pálivý konec, dnes tvoří unikáty z cínu i skla

VZP pozve na screening přes mobil. Umožní i online objednání

Při screeningu rakoviny plic lékaři zachytí i jiné nemoci. Jaké?

Vibe coding: Proč vám tahle dovednost zachrání místo u stolu

OnlyOffice k Euro-Office: musíte použít naše loga, ale nesmíte

Google bude tvrdě postupovat proti zneužívání tlačítka Zpět

Generace Z se brání umělé inteligenci v práci

Jste nemocní a každý na vás kouká, říká pacientka s rakovinou

Nepodceňte návodné dokumenty a pomůcky k JMHZ

Anthropic vyvinul model schopný odhalovat tisíce zranitelností