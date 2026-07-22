Sněmovna chce zvýšit hranici příjmů, do které by se nemusely odevzdávat daně. Daňové přiznání by tak podávalo méně osob

Poslanecká sněmovna nedávno vydala sněmovní tisk č. 189, který předně hovoří o vládním návrhu zákona o evidenci tržeb, ale i o změně některých souvisejících zákonů. Mezi ty další zákony pak patří i zákon o daních z příjmů, jehož změnou by se docílilo toho, že by se povinnost podat daňového přiznání nově vztahovala na méně lidí. Proč?
Kdo má povinnost podat daňové přiznání?
O tom, kdo je povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, pojednává § 38g zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. Ten jasně hovoří o tom, že daňové přiznání je povinen podat každý poplatník, jehož roční příjmy ze samostatné výdělečné činnosti přesáhly 50 000 Kč.
Do tohoto limitu se pak samozřejmě nezapočítávají příjmy od daně osvobozené podle § 4 téhož zákona a příjmy, u nichž je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně podle § 36.
Bez ohledu na osvobozené příjmy anebo přesáhnutí stanoveného limitu musí daňové přiznání podat každá OSVČ, která v podnikání vykazuje daňovou ztrátu.
Dále pak není daňové přiznání povinen podat ani ten poplatník, který má kromě samostatné činnosti příjmy ze závislé činnosti (ze zaměstnání) pouze od jednoho anebo postupně i od více zaměstnavatelů. Daná osoba však musela učinit u všech zaměstnavatelů postupně prohlášení k dani a její roční příjmy z podnikání nejsou vyšší než 20 000 Kč. I v tomto případě se samozřejmě neberou v potaz příjmy od daně osvobozené anebo ty, u kterých byla vybrána srážková daň. Jsou zde však ještě další pravidla.
Daňové přiznání nemusí podat poplatník, kterému plynou příjmy ze zahraničí, avšak jsou vyjmuty ze zdanění. Podat jej však naopak musí daňoví nerezidenti, kteří mají příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, jestliže uplatňují slevu na dani, daňového zvýhodnění anebo nezdanitelnou část základu daně.
Připomeňme pak, že v rámci závislé činnosti zaměstnanec může za splnění podmínek čerpat daňové slevy a daňové zvýhodnění každý měsíc v čisté mzdě. Nezdanitelnou část základu daně je však možné uplatnit pouze jednou ročně v rámci ročního zúčtování daně u zaměstnavatele anebo podáním daňového přiznání.
Odevzdali jste někdy daňové přiznání po termínu?
Hranice pro povinnost podat přiznání by se mohla zvýšit
Vládní změna zákona o daních příjmů počítá s tím, že by se limit pro povinnost podat daňové přiznání mohl zvýšit a to z 50 000 Kč rovnou na 100 000 Kč. To by znamenalo, že daňové přiznání by nově nemuselo podávat daleko více osob.
V samotném odůvodnění tohoto bodu sněmovního tisku pak stojí, že tato změna se předně dotkne těch poplatníků, kteří si podnikáním spíše přivydělávají a jinak nejsou ekonomicky aktivní. Zařadit sem tedy můžeme především důchodce, osoby na rodičovské dovolené anebo studenty. Zvýšením limitu by jim poté měla odpadnout administrativní povinnost, kdy by jejich příjmy byly velmi nízké a daň z příjmů z důvodu uplatnění základní daňové slevy na poplatníka stejně nulová. Na státní kasu by to teda nemělo mít žádný vliv.
Přesto tisk upozorňuje na to, že daný limit však neznamená osvobození těchto příjmů, protože v případech, kdy poplatník podává daňové přiznání z jiných důvodu nebo dobrovolně, musí do něho tyto příjmy zahrnout.
I u podnikání při závislé činnosti by se limit příjmů zvednul
Aktuální hranice příjmů 20 000 Kč ročně ze samostatné činnosti, který platí u osob, které mají příjmy ze závislé činnosti pouze u jednoho zaměstnavatele anebo u více postupně apod. by se měl také zvýšit. A stejně jako v předchozím v případě o polovinu, čili na 40 000 Kč.
Oba tyto limity se v minulosti vždy zvyšovaly současně a i v tomto případě je považováno podnikání pouze za přivýdělek při zaměstnání. Daň by zde byla taktéž marginální a proto není třeba tyto osoby zbytečně administrativně zatěžovat.
O jaké příjmy se především jedná?
„V zásadě platí, že daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob je nyní povinen podat každý, jehož roční příjmy, myšleno příjmy nesnížené o výdaje, přesáhly 50 000 Kč,“ upřesňuje Patrik Madle, tiskový mluvčí z Generálního finanční ředitelství.
„V případě souběhu s příjmy ze zaměstnání je daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob nyní povinen podat každý zaměstnanec, který měl vedle příjmů ze zaměstnání i příjmy ze samostatné činnosti vyšší než 20 000 Kč,“ uzavírá.