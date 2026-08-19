Staré vinylové desky nemusí skončit ve sklepě. Podívejte se, kde je vykoupí? Některé i za tisíce korun

Pár korun, desítky, ale u vzácných kusů i stovky či tisíce. Takovou cenu mohou mít staré gramodesky, které lidem často leží roky ve sklepě nebo na půdě. Ne každá deska je přitom cenná. O její hodnotě nerozhoduje jen stáří nebo jméno interpreta, ale především konkrétní vydání, stav desky a obalu a zájem sběratelů.
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Některé vinyly mizí z obchodů rychle, jiné nikdo nechce
Podle zkušeností českých prodejců se k nim vracejí i mladší zákazníci. Zároveň ale neplatí, že každá stará deska má vysokou hodnotu. Na trhu s použitými vinyly existuje podle výkupců výrazný rozdíl mezi žádanými a prakticky neprodejnými tituly.
„Z našeho pohledu má zájem o vinylové desky v posledních letech stále rostoucí tendenci,“ uvedl Milan, který vede oddělení antikvariátních desek v internetovém obchodě Gramodesky.cz.
Podle něj vinyl už dávno není záležitostí pouze dlouholetých sběratelů. Přibývají také mladší zákazníci, kteří si k tomuto formátu nacházejí cestu poprvé. Část zákazníků desky skutečně poslouchá, pro jiné je důležitá sběratelská hodnota konkrétního vydání, zpracování obalu nebo samotný zážitek spojený s fyzickým nosičem.
Zájem podle obchodu Gramodesky.cz není omezen pouze na nové reedice. Dobře funguje také trh s použitými deskami, kde zákazníci hledají původní vydání, tituly, které se již nevyrábějí, nebo cenově dostupnější alternativu k nové desce.
Výkupce Aleš Růžička z e-shopu Modrovous.cz ale upozorňuje, že zájem není rovnoměrný. „Trh s vinylovými deskami z druhé ruky má v současnosti velmi jasně rozdané karty,“ uvedl. Zatímco některými tituly jsou podle něj antikvariáty a specializované výkupy zavaleny, po jiných žánrech a konkrétních obdobích je naopak obrovská sháňka.
Z nosiče se stává také estetický předmět
Podle Růžičky se mění také způsob, jakým část lidí vinyl vnímá. Zatímco dříve byl podle něj návrat k deskám spojen především s touhou zpomalit a věnovat hudbě plnou pozornost, dnes se z vinylu pro některé stal také estetický doplněk domácnosti.
Podle něj se tak z původně hudebního zážitku může stávat také otázka životního stylu. „Z poslechu gramofonových desek se pro mnohé stal estetický doplněk do obýváku, vycizelovaná póza a dokonale předvídatelné kulturní klišé,“ uvedl. Část lidí podle něj vnímá gramofon jako součást životního stylu a vydavatelství lákají fanoušky na různé barevné varianty stejných alb.
Některé vinyly lidé kupují jako investici
Vedle vinylu jako hudebního nosiče nebo dekorace popisuje Růžička ještě další trend, a to sběratelské pojetí vinylu jako investičního předmětu.
Někteří vyhledávají LP desky prvního vydání právě proto, že je považují za investici. Peníze do nich ukládají s vidinou, že jejich hodnota v čase poroste a v budoucnu je budou moci prodat za vyšší částku.
V takovém případě už podle něj nejde primárně o poslech. Sběratelé tyto desky pořizují s vidinou budoucího růstu jejich hodnoty a nepočítají s tím, že je budou běžně přehrávat.
Za běžnou desku desítky korun, za raritu tisíce
Zveřejněné ceníky českých výkupců ukazují, že u běžných titulů se částky pohybují často jen v jednotkách až desítkách korun. Například výkupce Mercatino uvádí u dechovky, country, trampské hudby nebo lidové hudby orientačně 10 korun za kus. U českého i zahraničního rocku a popu uvádí 20 až 90 korun a u big beatu 60. let, zahraničního hard rocku či unikátních desek 100 korun a více.
Podobné rozpětí uvádí také další výkupce. Happyfeet například u československých desek uvádí orientačně 5 až 100 korun za kus a u zahraničních desek 10 až 150 korun.
Nejzajímavější kusy se ale z běžných cenových tabulek vymykají. U vzácných desek proto nemusí jít o desítky nebo stovky korun, ale o částky v řádu tisíců.
|Výkupce
|Orientační výkupní cena
|Co o výkupu uvádí
|Mercatino
|10 Kč až 100 a více Kč
|Dechovka, country, trampská hudba či lidovky od 10 Kč; český a zahraniční rock/pop 20–90 Kč; zajímavé tituly od 100 Kč.
|Happyfeet
|5–150 Kč
|Československé desky 5–100 Kč, zahraniční 10–150 Kč. Cena závisí na stavu desky a obalu.
|Modrovous
|jednotky až stovky Kč
|Jednotky korun za dechovku, country či lidovky, desítky korun za rock a pop, stovky korun za big beat 60. let, zahraniční hard rock, jazz nebo unikátní alba.
|Vykupkytar / Stereoid
|jednotky až stovky Kč
|Výkupce rozlišuje desky podle žánru a atraktivity; zajímavější tituly se mohou dostat do stovek korun.
|Gram Records, Praha 2
|individuální ocenění
|Veřejný ceník nemá. Aktuálně vykupuje převážně desky zahraničních interpretů, z domácí scény zejména jazz, progressive rock, punk a alternativu. Dechovku, country a československou „všehochuť“ nevykupuje. Malé 7" singly také nevykupuje. U sbírek nad 200 kusů přijede.
|GRAMODESKY.CZ
|individuální ocenění
|Konkrétní cena se stanovuje podle jednotlivých desek a jejich stavu.
|Phono.cz, Praha 1
|individuální ocenění
|Desky oceňují přímo v prodejně; cena závisí na stavu desky i obalu a dalších faktorech. U větších sbírek přijedou k majiteli.
Z tabulky je vidět, že univerzální ceník starých vinylů neexistuje. U běžných desek se výkupní cena může pohybovat jen kolem několika korun až desítek korun, zatímco zajímavější tituly se dostávají do stovek. Výkupci často cenu stanovují až po prohlídce konkrétní desky.
O ceně rozhodují detaily
Dvě desky stejného alba mohou mít kvůli rozdílnému vydání úplně jinou hodnotu.
Sběratelé sledují například konkrétní edici, zemi vydání, katalogové číslo, rok vydání nebo takzvaný první lis. Důležitý může být také náklad konkrétního vydání. Významnou roli hraje stav samotné desky, ale také obalu. Poškrábaná deska nebo poškozený obal mohou cenu výrazně snížit.
U některých titulů navíc rozhoduje i detail. Například původní příloha, plakát, booklet nebo jiná součást, která byla k desce při vydání přibalena.
Slavný interpret proto ještě automaticky neznamená vysokou cenu. A naopak i méně známá nahrávka může být zajímavá, pokud jde o vzácné vydání, které hledají sběratelé.
Máte doma vinylové desky, které už neposloucháte?
Při výkupu se často objevují celé sbírky a pozůstalosti. Podle eshopu Gramodesky.cz jejich skladba do značné míry odráží to, co bylo v Československu v jednotlivých obdobích běžně dostupné a ve velkém se prodávalo.
Velkou část proto tvoří československý pop a rock, vážná hudba, dechovka, folk nebo domácí jazz. Objevují se také zahraniční interpreti.
O některé tituly je minimální zájem. Internetový obchod Modrovous.cz uvádí jako příklad masový československý pop 70. a 80. let. Zmiňuje například Helenu Vondráčkovou, Jiřího Korna, Michala Davida, Hanu Zagorovou, Stanislava Hložka nebo Michala Tučného. „Těchto desek je na trhu obrovský přebytek,“ uvedl provozovatel obchodu Modrovous.cz Růžička.
Podle něj mezi tituly s minimálním zájmem patří také dechovka, lidová hudba a mluvené slovo. Zmiňuje například dechové orchestry, estrádní výběry nebo staré rozhlasové hry a pohádky.
Zajímavá mohou být některá vydání z 90. let
Na opačné straně stojí domácí alba z 90. let. Po roce 1990 podle něj nastoupil diktát CD a vinyly se v Česku a na Slovensku lisovaly v minimálních nákladech, často jen v řádu stovek až tisíců kusů.
Mezi žádané interprety z tohoto období řadí například Lucii, Plexis, Visací zámek, Tři sestry, Psí vojáky, J.A.R. nebo Lauru a její tygry.
Podle provozovatele obchodu Modrovous.cz je zájem také o československý underground, exil a folkovou tvorbu nebo o zahraniční originální vydání klasického rocku, metalu, punku a jazzu.
Gramodesky.cz mezi dlouhodobě žádané zahraniční interprety řadí například Beatles, Pink Floyd, Queen a Black Sabbath. V české produkci podle jejich zkušenosti zůstává zájem o významné poprockové interprety a kapely vydané v období socialismu, například Karla Gotta, Martu Kubišovou, Waldemara Matušku, Hanu Zagorovou, Ivetu Bartošovou, Olympic, Elán, Turbo nebo Tublatanku.
Ani v těchto případech ale podle Gramodesky.cz nerozhoduje pouze jméno interpreta. U použitých desek je důležitá kombinace konkrétního vydání, stavu a vzácnosti.
Výkupna, nebo prodat desku samostatně?
Výkupna je rychlejší cesta, ale za pohodlí může majitel zaplatit nižší cenou. Výkupce kupuje desky sám za účelem dalšího prodeje, takže do nabídky musí započítat nejen jejich budoucí prodejní cenu, ale také náklady na skladování, třídění a prodej. U běžné sbírky proto může dávat smysl odvézt desítky či stovky desek najednou a získat peníze ihned, i když jednotlivé kusy nebudou oceněny tak vysoko, jako kdyby je člověk prodával sám.
U vzácnějších desek může být situace opačná. Pokud člověk tuší, že má zajímavé první vydání, zahraniční raritu nebo dobře zachovalou desku žádaného interpreta, může se vyplatit nabídnout ji samostatně. Gram Records přímo doporučuje lidem, kteří na prodej nespěchají a chtějí utržit více peněz, aby desky prodávali jednotlivě například přes Aukro, Sbazar nebo Discogs.