Stavební povolení v roce 2026: Jaké kroky vás čekají před zahájením stavby domu

Stavba rodinného domu nezačíná až podáním žádosti o povolení. Ještě před tím čeká majitele pozemku řada rozhodnutí a příprav, které mohou ovlivnit podobu domu, jeho cenu i délku celého procesu.
Co se dozvíte v článku
- Nejdříve ověřte, zda na pozemku vůbec můžete stavět
- Územní plán je dohledatelný na webových stránkách obce
- Co dělat, když územní plán stavbu nepovoluje?
- Architekt nebo projektant? Kdo vám připraví projektovou dokumentaci
- Podloží pozemku může změnit návrh i rozpočet domu
- Sousedy je dobré zapojit už před podáním žádosti
- Bez vyjádření správců sítí a úřadů se projekt neobejde
- Napojení pozemku na komunikaci
- Jak podat žádost o povolení stavby v roce 2026?
- Vyplnění žádosti o stavební povolení na portálu stavebníka
- Jak dlouho trvá schválení žádosti?
- Po schválení žádosti není možné ihned stavět
- Co když úřad žádost neschválí?
- Stavět je třeba podle schváleného projektu
Ještě před samotným návrhem domu je nutné ověřit, co územní plán dovoluje a jaké podmínky má konkrétní pozemek. Důležitý je také výběr projektanta (příp. architekta nebo statika), příprava dokumentace a zajištění podkladů pro úřad. Pokud se některá z těchto věcí podcení, může to znamenat nejen zdržení, ale také nečekané výdaje.
Nejdříve ověřte, zda na pozemku vůbec můžete stavět
Než začnete řešit podobu domu, je zásadní ověřit, zda vám vybraný pozemek umožní postavit právě takový dům, jaký plánujete.
Mnoho lidí se při koupi pozemku zaměřuje především na lokalitu, cenu nebo velikost parcely. Už méně často ověřují, jaké možnosti jim dané místo skutečně nabízí. Samotný fakt, že je pozemek označený jako stavební, totiž ještě neznamená, že na něm lze postavit libovolný rodinný dům.
Rozhodující je především územní plán obce a další pravidla, která pro konkrétní lokalitu platí. Ta mohou určovat například velikost a charakter budoucí stavby, její výšku, způsob zastavění pozemku nebo další omezení.
„Setkávám se s lidmi, kteří koupili pozemek v domnění, že na něm bez problémů postaví rodinný dům. Až následně zjistí, že územní plán jejich záměr neumožňuje nebo výrazně omezuje. Přitom právě územní plán by měl být jednou z prvních věcí, kterou si člověk před koupí pozemku ověří,“ uvedl pro Finance.cz architekt Petr Doležal.
Územní plán je dohledatelný na webových stránkách obce
Územní plán bývá dostupný na webových stránkách obce nebo města, často formou interaktivní mapy, kde lze vyhledat konkrétní parcelu. Pokud obec digitální podobu nenabízí, informace poskytne stavební úřad. S výkladem pravidel může pomoci také architekt nebo projektant.
V územním plánu lze zjistit nejen to, zda je pozemek určený pro bydlení, ale také další podmínky, které ovlivní podobu budoucího domu.
V územním plánu lze například zjistit:
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zda je pozemek určený pro výstavbu rodinného domu,
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jaký typ zástavby je v dané lokalitě povolen,
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jaká může být maximální výška domu nebo počet podlaží,
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jak velkou část pozemku lze zastavět,
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zda jsou stanovené požadavky na vzhled stavby, například tvar střechy,
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jaký podíl pozemku musí zůstat nezastavěný nebo zelený,
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zda se na pozemek vztahují nějaká omezení, například ochranná pásma, záplavové území nebo památková ochrana.
Co dělat, když územní plán stavbu nepovoluje?
Pokud územní plán neumožňuje na pozemku postavit plánovaný dům, neznamená to vždy, že není žádné řešení. Nejprve je potřeba zjistit, jaké omezení se pozemku týká.
Pomoci může architekt, projektant nebo odbor územního plánování. Ti dokážou posoudit, zda lze návrh upravit tak, aby odpovídal stanoveným pravidlům.
„Někdy stačí upravit návrh domu tak, aby odpovídal podmínkám v územním plánu. Jindy ale zjistíme, že omezení je zásadní a zamýšlená stavba na daném místě možná není. Proto je tak důležité tyto informace zjistit ještě před koupí pozemku,“ uvádí architekt Petr Doležal.
Možností je také pokusit se o změnu územního plánu. Jde ale o dlouhodobý proces bez jistého výsledku, protože o změně rozhoduje obec.
Nejbezpečnější je proto ověřit možnosti pozemku ještě před jeho koupí a vybírat takový, který odpovídá plánované stavbě.
Architekt nebo projektant? Kdo vám připraví projektovou dokumentaci
Jakmile je ověřené, že lze na pozemku stavět, přichází na řadu návrh domu. V této fázi se stavebník (majitel pozemku) rozhoduje, zda osloví projektanta, architekta nebo odborníka, který zajišťuje obě části. Mnoho lidí se zaměřuje především na cenu projektu a hledá nejjednodušší cestu k získání dokumentace potřebné pro povolení stavby.
Architekt i projektant mohou pomoci připravit řešení, které bude odpovídat možnostem pozemku, potřebám budoucích obyvatel i finančním možnostem. Rozdíl je především v rozsahu jejich práce. Architekt se více zaměřuje na celkové řešení domu, jeho umístění, dispozici a vzhled. Projektant pak zpracovává technickou dokumentaci potřebnou pro povolení a realizaci stavby. V praxi se ale jejich role často překrývají. „Často se setkávám s tím, že lidé vnímají architekta jako něco navíc, co si mohou dovolit až ve chvíli, kdy mají vyšší rozpočet. Přitom právě v začátku projektu může architekt pomoci ušetřit peníze tím, že navrhne dům efektivně a upozorní na problémy, které by se později při stavbě řešily mnohem složitěji,“ vysvětluje architekt Petr Doležal.
Projektová dokumentace neslouží jen pro získání povolení stavby, ale stává se podkladem pro samotnou realizaci domu. Nejde pouze o výkres domu, ale o soubor několika částí.
Projektová dokumentace pro rodinný dům obvykle obsahuje například:
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průvodní a technickou zprávu, které popisují základní informace o stavbě a navržené řešení,
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situační výkresy zobrazující umístění domu na pozemku a jeho napojení na okolí,
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stavební a architektonické řešení, tedy půdorysy, řezy a pohledy na dům,
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statické posouzení konstrukce domu,
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řešení zdravotechniky, například vody, kanalizace nebo vzduchotechniky,
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projekt elektroinstalace a vytápění.
Podloží pozemku může změnit návrh i rozpočet domu
Ještě před dokončením projektu je vhodné prověřit podmínky pozemku. Některá zjištění mohou ovlivnit podobu domu i jeho cenu.
Povinnou součástí přípravy nové stavby s obytnými místnostmi je stanovení radonového indexu pozemku. Podle výsledku se navrhne potřebná ochrana domu proti radonu.
U některých pozemků se řeší také inženýrsko-geologický průzkum, který ověří vlastnosti zeminy a vhodný způsob založení domu. Důležitý bývá hlavně u komplikovanějších pozemků, například ve svahu nebo tam, kde lze očekávat horší podmínky podloží.
Důležité je také vyřešit nakládání s dešťovou vodou, například její vsakování na pozemku (když chybí obecní kanalizace). Jaké průzkumy a podklady budou potřeba, je nejlepší konzultovat s odborníky.
Sousedy je dobré zapojit už před podáním žádosti
Před podáním žádosti je vhodné sousedy seznámit s plánovanou stavbou. V praxi stavebník často předává sousedům situační výkres, který je součástí projektové dokumentace. Pokud nechce komunikaci řešit sám, může sousedy oslovit také projektant nebo architekt.
Sousedé mohou na výkres připojit svůj podpis jako potvrzení, že byli se stavbou seznámeni. Tento souhlas ale není obecně podmínkou pro získání povolení. Může však pomoci předejít pozdějším sporům.
Ani podepsaný souhlas neznamená, že se sousedé už nemohou k řízení vyjádřit. Po podání žádosti je stavební úřad informuje a umožní jim uplatnit případné námitky ve stanovené lhůtě. Samotný nesouhlas se stavbou ale obvykle není důvodem k zamítnutí žádosti.
Bez vyjádření správců sítí a úřadů se projekt neobejde
Před podáním žádosti o povolení stavby se v praxi často zajišťují také vyjádření správců technické infrastruktury. Jde například o provozovatele elektřiny, vodovodu, kanalizace, plynu, internetu nebo optických sítí. Cílem je ověřit, zda se na pozemku nebo v jeho okolí nachází vedení sítí a za jakých podmínek je možné se na ně napojit.
Zákon neukládá stavebníkovi, aby si všechna tato vyjádření vždy zajišťoval sám. Některé podklady může v rámci řízení vyžádat také stavební úřad. V praxi se ale často postupuje tak, že tuto část přípravy řeší projektant. Ten si nejprve ověří na stavebním úřadě nebo v dostupných podkladech, jaké sítě se v daném místě nacházejí, a následně osloví jejich správce s žádostí o vyjádření.
Kromě správců sítí mohou být potřeba také stanoviska dalších úřadů a institucí podle konkrétní stavby a lokality. Jde například o hasiče, hygienu, odbor životního prostředí nebo památkovou péči. Tyto takzvané dotčené orgány posuzují, zda projekt splňuje požadavky v oblastech, které spadají do jejich působnosti.
Napojení pozemku na komunikaci
Před podáním žádosti je potřeba řešit také přístup na pozemek. Pokud parcela nemá vlastní sjezd z veřejné komunikace, například připravený vjezd nebo snížený obrubník, je nutné požádat příslušný silniční správní úřad o povolení nového sjezdu.
K žádosti se obvykle dokládá technické řešení a situační výkres, ze kterého je patrné, jak bude napojení pozemku na komunikaci provedeno. Tuto část často připravuje projektant v rámci projektové dokumentace.
Jak podat žádost o povolení stavby v roce 2026?
Jakmile je připravená projektová dokumentace, přichází na řadu samotné podání žádosti o povolení stavby. V této fázi už stavebník předkládá konkrétní návrh domu stavebnímu úřadu, který posuzuje, zda projekt splňuje všechny požadavky dané stavebními předpisy, územním plánem a dalšími podmínkami.
Žádost lze v roce 2026 podat elektronicky prostřednictvím Portálu stavební správy. Podání nemusí vyřizovat přímo budoucí majitel domu. V praxi je běžné, že celý proces za stavebníka připraví a zajistí projektant nebo jiný pověřený zástupce na základě plné moci. Výhodou je, že odborník zná projekt, dokáže správně připravit potřebné podklady a případně reagovat na požadavky stavebního úřadu.
K žádosti je potřeba přiložit především projektovou dokumentaci a další podklady podle konkrétní stavby. Pokud jsou informace neúplné nebo některé dokumenty chybí, může úřad vyzvat k jejich doplnění, což celý proces prodlužuje.
Vyplnění žádosti o stavební povolení na portálu stavebníka
Jak dlouho trvá schválení žádosti?
Zákon stanovuje stavebnímu úřadu lhůty, ve kterých by měl o žádosti rozhodnout. U jednoduchých staveb, kam spadá většina běžných rodinných domů, činí tato lhůta 30 dnů. U složitějších případů je lhůta 60 dnů.
V praxi může být celý proces výrazně delší. Pokud úřad v průběhu řízení zjistí, že potřebuje doplnit další informace, vyjádření nebo upravit některé části dokumentace, řízení se může protáhnout. Pro stavebníka tak není neobvyklé, že místo několika týdnů čeká na rozhodnutí řadu měsíců, v komplikovanějších případech i výrazně déle.
Po schválení žádosti není možné ihned stavět
Pokud stavební úřad žádosti vyhoví, vydá rozhodnutí o povolení záměru, tedy to, čemu lidé běžně stále říkají stavební povolení. Rozhodnutí obdrží stavebník, případně jeho zástupce, například projektant nebo jiná pověřená osoba, která za něj žádost vyřizovala.
Ani kladné rozhodnutí úřadu ale neznamená, že lze hned druhý den začít s výstavbou. Ještě je potřeba počkat až rozhodnutí nabude právní moci (15 dnů od vydání rozhodnutí, pokud se v této době některý z účastníků neodvolá). Do té doby totiž mohou účastníci řízení využít své možnosti a případně se proti rozhodnutí odvolat. Teprve po nabytí právní moci povolení záměru může stavebník přistoupit k realizaci stavby.
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Co když úřad žádost neschválí?
Pokud je projekt připravený správně, odpovídá územnímu plánu a splňuje všechny požadavky stavebních předpisů, nebývá problémem samotné zamítnutí žádosti. V praxi se častěji stává, že stavební úřad vyzve stavebníka k doplnění dalších podkladů nebo úpravě dokumentace. Tím se ale může celý proces výrazně prodloužit.
Stavět je třeba podle schváleného projektu
Během stavby je potřeba dodržovat schválený projekt a podmínky uvedené v povolení. Stavební úřad může v průběhu stavby provést kontrolu. U běžných rodinných domů často přichází na základě podnětu z okolí stavby, například od sousedů. Úřad pak ověřuje, zda se staví podle schválené dokumentace.
Drobné odchylky od projektu nemusí vždy znamenat problém. Menší změny se obvykle řeší až při dokončení stavby. Stavební úřad se o nich informuje v rámci podkladů k dokončení stavby.
Pokud si stavebník včas ověří možnosti pozemku, vyřeší potřebné podklady a spolupracuje s odborníky, může předejít zbytečným změnám projektu i prodlužování řízení. U stavby domu se proto vyplatí věnovat dostatek času přípravě, protože chyby na začátku bývají často nejdražší.