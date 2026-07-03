Superdávku čekají od 1. října změny. Její novou výši si lze spočítat už nyní v kalkulačce

Podle ministra Juchelky nejde o změnu základní koncepce superdávky, ale pouze o úpravu parametrů na základě dosavadních zkušeností a vyhodnocování dopadů. Návrhy upravují několik oblastí: rozšiřují ochranu samoživitelů, mění územní princip výpočtu nákladů na bydlení a zavádějí nový korekční mechanismus pro normativní nájemné.
Co se dozvíte v článku
Samoživitelé s dětmi mladšími 15 let budou zranitelní
Jednou z nejvýraznějších změn je rozšíření definice zranitelné osoby v § 7 zákona o dávce státní sociální pomoci. Nově má být za zranitelného považován osamělý rodič pečující o dítě mladší 15 let, tedy do 14 let věku.
Dosavadní právní úprava se vztahuje na osamělé rodiče pečující o dítě mladší 7 let. Ministerstvo změnu zdůvodňuje tím, že i starší děti vyžadují každodenní péči, dohled a podporu při školní docházce a že osamělí rodiče mají omezené možnosti sdílet tyto povinnosti s druhým rodičem.
Úprava má podle MPSV posílit stabilitu neúplných rodin, usnadnit slaďování práce a péče o děti a snížit riziko sociálního vyloučení samoživitelů.
Aktuální seznam zranitelných osob:
- osoba starší 68 let, poživatel starobního důchodu,
- osoba invalidní ve druhém nebo třetím stupni,
- osoba pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem,
- rodič pečující o dítě mladší 4 let věku nebo osamělý rodič pečující o dítě mladší 7 let věku (od 1. října: o dítě mladší 15 let věku),
- osoba osobně pečující o dítě ve věku do 10 let závislé na pomoci jiné osoby ve stupni I. nebo osoba osobně pečující o osobu závislou na pomoci jiné osoby ve stupni II. nebo vyšším, a to pokud v žádosti o příspěvek na péči byla uvedena nebo po přiznání příspěvku na péči příslušnému orgánu ohlášena jako osoba poskytující pomoc,
- poživatel příspěvku na péči ve stupni II. nebo vyšším,
- nezaopatřené dítě,
- pozůstalý/á manžel/ka nebo partner/ka, a to po dobu 12 kalendářních měsíců od měsíce následujícího po měsíci, kdy manžel/ka nebo partner/ka zemřel/a.
Bude se počítat podle okresů, ne podle velikosti obcí
Druhá zásadní změna se týká nákladů na bydlení, které tvoří jednu z nejdůležitějších složek superdávky.
Dosavadní systém rozděloval obce podle velikosti, zvlášť Prahu a Brno, obce nad 70 tisíc obyvatel a menší obce. Nově má být toto členění nahrazeno systémem podle okresů. Praha bude pro účely superdávky posuzována jako jeden okres.
Ministerstvo argumentuje tím, že ceny nájemního bydlení se výrazně liší i mezi obcemi podobné velikosti a že okresní členění lépe odráží skutečné regionální podmínky na trhu bydlení.
Systém nadále vychází z dat o skutečně hrazeném nájemném příjemci dávek. U běžných domácností se používá pátý decil nájemného, u domácností, jejichž všichni členové jsou zranitelnými osobami, sedmdesátý pátý percentil.
Nově se však tyto hodnoty nebudou stanovovat podle velikosti obce, ale podle jednotlivých okresů. Zachována zůstává také pevná částka na náklady spojené s užíváním bytu, odstupňovaná podle počtu členů domácnosti.
Nová pojistka proti paradoxním výsledkům
Další pozměňovací návrh reaguje na problém, který se objevil při modelových výpočtech. V některých případech mohlo vyjít, že domácnost s vyšším počtem členů má nižší normativní nájemné než domácnost s menším počtem členů ve stejném okrese.
Nově proto zákon stanoví, že pokud taková situace nastane, použije se pro větší domácnost stejná částka jako pro domácnost s bezprostředně nižším počtem členů. Stejný princip bude platit i pro domácnosti tvořené výhradně zranitelnými osobami.
Podle předkladatelů má tato úprava zabránit znevýhodnění početnějších domácností.
Konkrétní částky normativů zatím nejsou známé
Přestože návrhy mění způsob výpočtu podpory na bydlení, konkrétní částky normativního nájemného pro období od 1. října do prosince 2026 zatím ministerstvo nestanovilo.
Podle přechodných ustanovení budou nové částky vyhlášeny samostatným sdělením MPSV. Vypočítány mají být z údajů o skutečně hrazeném nájemném a podnájemném v bytech, které užívají příjemci superdávky, a to z žádostí podaných v období od října 2025 do konce května 2026.
Teprve na základě těchto dat ministerstvo stanoví normativní nájemné pro jednotlivé okresy a velikosti domácností pro poslední čtvrtletí roku 2026.
MPSV už zveřejnilo kalkulačku podle nových pravidel
Ministerstvo současně zveřejnilo orientační kalkulačku dávky státní sociální pomoci, která umožňuje porovnat výpočet podle pravidel platných do 30. září 2026 a podle pravidel navrhovaných od 1. října 2026.
Kalkulačka zahrnuje připravované změny včetně nového okresního členění a rozšířené definice zranitelných osob. Výsledky jsou však pouze orientační a konečnou výši dávky bude určovat Úřad práce ČR v rámci správního řízení.
Novelu zákona o dávce státní sociální pomoci nyní čeká třetí čtení v Poslanecké sněmovně.