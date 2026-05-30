Finance.cz  »  Spotřebitel

Telefon za 1 Kč, bonus až 3 000 Kč od Raiffeisenbank a výprodeje na kosmetiku i spotřebiče

Redakce
Dnes

Sdílet

Tento týden najdete výhodné nabídky od mobilních operátorů i bank, ale také slevy na kosmetiku, obuv, nábytek nebo domácí spotřebiče. Přinášíme přehled těch nejzajímavějších akcí.
sleva
Autor: Redakce ChatGPT

Vodafone: internet za 299 Kč a telefon za korunu

Vodafone přichází hned se dvěma lákavými nabídkami. Pevný internet můžete mít na 12 měsíců jen za 299 Kč měsíčně. A pokud vám více vyhovuje mobilní tarif, k neomezenému volání a datům dostanete nový telefon za symbolickou 1 Kč. Obě akce platí do 31. května.

Notino: 15 % sleva na celý nákup nad 300 Kč

Na Notino.cz platí aktuálně kód ALL, který přináší 15 % slevu na každou objednávku nad 300 Kč. Využít ho můžete na parfémy, kosmetiku i péči o vlasy od stovek značek. Akce trvá do 31. května.

Lekárna.cz: desítky kódů na oblíbené značky

Lekarna.cz spustila velkou vlnu slevových kódů na doplňky stravy, vitamíny a přírodní kosmetiku. Nejvýraznější slevu nabízí kód WOLF35 na Wolfberry (35 %), dále VISION30 na Purity Vision (30 %), MOVIT30 na Movit (30 %), ALLNAT30 na sušené maso Allnature Jerky (30 %), BELLA25 na Bella (25 %) nebo HEALTHL20 na Health Link (20 %). Platnosti se liší, většina akcí běží do začátku června.

Televize na MS ve fotbale se slevou

Mistrovství světa v hokeji je pryč, ale fotbalové se blíží. Ideální záminka pořídit si konečně pořádnou televizi.

  • 55" LG 55UA75006 (4K LED, WebOS, modelový rok 2025) – s kódem CZAVWEEK20 za 7 490 Kč místo 9 362 Kč
  • 65" Samsung QE65Q8F (4K QLED, HDR10+, Tizen, modelový rok 2025) – s kódem CZAVWEEK20 za 13 990 Kč
  • 32" Thomson GO Plus 32UE5M45 (4K LED, Google Assistant, 3 roky záruky + dárek v hodnotě 1 290 Kč) – s kódem CZAVWEEK30 za 15 778 Kč místo 22 539 Kč

Gorenje: slevy 10–30 % na velké i malé spotřebiče

Pokud plánujete obměnu domácích spotřebičů, Gorenje nabízí aktuálně slevy napříč celým sortimentem. Na pračky ušetříte 15 % (kód PRACKY15-AFF), na lednice 20 % (LEDNICE20-AFF), na trouby 30 % (TROUBY30-AFF), na odsavače 30 % (ODSAVACE30-AFF) nebo na malé spotřebiče 30 % (MALESPOTREBICE30-AFF). Slevy platí do konce roku.

Douglas: až 30 % na vybrané kosmetické produkty

Parfumerie Douglas nabízí do 7. června slevu až 30 % na vybrané produkty označené akciovým štítkem – v prodejnách i online. Sleva se nevztahuje na již zlevněné zboží, produkty Douglas Partner a dárkové karty a nelze ji kombinovat s jinými akcemi.

Raiffeisenbank: bonus až 3 000 Kč a losování o smartphone

Nový Chytrý účet od Raiffeisenbank přináší bonus až 6×500 Kč při splnění podmínek. Studenti a mladí do 26 let mohou navíc získat bonus 3×300 Kč. Probíhá také losování o iPhone 17 Pro nebo Samsung Galaxy S26 Ultra. Nabídka platí do konce roku.

eobuv.cz: až 30 % na vybrané zboží s kódem FUN

Na eobuv.cz získáte při nákupu od 2 099 Kč slevu až 30 % na vybrané produkty s kódem FUN. Akce platí do 1. června.

Slevomat: wellness pobyty a dovolená pro dva i celou rodinu

Potřebujete si pořádně odpočinout? Na Slevomatu najdete stovky nabídek wellness pobytů za zvýhodněné ceny — od víkendových únikových pobytů pro dva až po delší rodinné dovolené.

Zoohit: tech slevy pro mazlíčky až 40 %

Chovatelé domácích zvířat ocení akci na Zoohit.cz, kde probíhá Pet tech promo se slevami až 40 % na chytrá zařízení pro mazlíčky – automatická krmítka, napáječky a další technologie předních značek. Navíc na oblíbené značky platí sleva až 20 % a na vybrané doplňky až 15 %. Akce trvá do 1. června.

ASKO-NÁBYTEK: 1+1 na matrace

ASKO-NÁBYTEK nabízí akci 1+1 na vybrané matrace s kódem MATRACE – koupíte jednu matraci a druhou dostanete zdarma. Výhodná nabídka platí do konce června.

MM26_NL

Veneti: 7 % sleva na celý sortiment

Milovníci kvalitní obuvi a módních doplňků ocení kód BONUS7 na Veneti.cz, který přináší 7 % slevu na vše. Akce platí do konce června.

Tento text obsahuje affiliate odkazy. Pokud se přes tyto odkazy na vybraných službách zaregistrujete nebo nakoupíte, získá z toho redakce malou provizi sloužící pro zajištění našeho fungování.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

ilustracni autor

Redakce

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Ruská ekonomika v číslech: Potěmkinova vesnice či statný medvěd?
1/12 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Aktuální cenové stropy PHM

cena benzínu a nafty Maximální cena benzínu a nafty
Školení pro účetní
Archivace dat a ochrana osobních údajů
8. 6. 2026
9:00
Více
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2026
15. 9. 2026
9:00
Více
Fakturace v praxi roku 2026
5. 10. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Návrh novely zákoníku práce mění pravidla náboru uchazečů

Záludnosti uživatelské práce s ePortálem ČSSZ

Výběry z bankomatů zahraniční kartou v Česku: Kde zaplatíte víc?

V Praze lze erotické letáky rozdávat jen u skládky

Český startup skládá dokonalého avatara

Zájem o tablety ochabuje, trh vyrostl o nevalných 0,1 %

Mythos je jen marketingový tah, tvrdí autor nástroje Curl

Objem přenesených mobilních dat vzrostl o čtvrtinu

Nábytek jak z Alenky v říši divů. Vyměnila kancelář za prach a piliny

Které banky nyní dávají finanční bonus za sjednání produktu?

Žlučníková dieta: správná strava pomůže předejít bolestem

Pravděpodobně se posune další významná změna u důchodů

Padají vám Windows s novou aktualizací? Nejste sami

Gamingu zdar, trh monitorů táhnou vzhůru herní modely

Cloud z Lidlu zamíří do Česka. Schwarz Digits potvrdil expanzi

Kvantové počítače: riziko pro bitcoin i klasické banky

Přeškolte programátory juniory na účetní, mají větší budoucnost

Horečka či bolesti svalů. Ebola zpočátku připomíná chřipku

Vyhazovat lidi, jejichž práci zastane AI, je nezákonné, rozhodli v Číně

Ne vždycky se borelióza projeví flekem. Čeho dalšího si všímat?