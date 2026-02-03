Temu a Shein čeká prudký pád. Češi budou muset u zásilek platit i clo

Evropská unie už dlouhodobě usiluje o omezení nákupů na asijských e-shopech, které v mnoha případech prodávají ultra fast fashion a nebezpečné produkty obsahující toxické látky. Zdálo se, že zavedení povinné DPH u všech zásilek před pár lety pomůže, ale ani to Čechy neodradilo. A proto se EU rozhodla zakročit ještě razantněji. U cla už nebude dělat úlevy.
Změna si klade za cíl především zachování konkurenceschopnosti evropských obchodníků, které asijská e-tržiště a e-shopy výrazně oslabují, a dále také dodržování environmentálních a bezpečnostních předpisů, které čínské zásilky často porušují.
Dříve se většinou neplatilo ani DPH
DPH neboli daň z přidané hodnoty dříve naprosté většině nákupů z Číny nepodléhala. Netýkala se totiž balíčků, jejichž hodnota byla nižší než 22 EUR a darů mezi fyzickými osobami pod hodnotu 45 EUR. Samozřejmě se pak ale daň odváděla u všech balíčků, které byly zaslány za účelem podnikatelské činnosti nebo předmětu podnikání anebo v rámci přeprodeje. Bylo pak jedno, zda zboží objednala fyzická nebo právnická osoba. V tomto případě nerozhodovala ani hodnota zásilky.
Jak je to aktuálně s DPH a clem u čínských zásilek?
Od července 2021 podléhá dani z přidané hodnoty ve výši 21 % i zboží, které bylo zakoupeno za nižší cenu než 22 EUR. V drtivé většině případů je už daň připočítaná do ceny produktu a platí se tedy rovnou u obchodníka. Nakupující tedy nemusí DPH vůbec řešit.
V některých případech je však i přes již zaplacenou daň nutné podávat elektronické prohlášení celní správě a to právě i u zásilek, které jsou levnější než 22 EUR. Takto je to v situacích, kdy si jako dopravu vyberete AliExpress Standard Shipping nebo Saver Shipping a na balíčku není napsané IOSS a zásilka byla odeslána ze skladu na území EU nebo dorazila z Asie rovnou do České republiky, resp. ČR byla prvním státem na území EU, kam dorazila. Pokud by dorazila nejdříve do kteréhokoliv jiného státu, elektronické celní prohlášení podávat nemusíte, protože celní řízení proběhlo právě tam.
Toto elektronické celní prohlášení se pak podávalo přes cPortál, což je web nebo aplikace od Celní správy určená právě k takovým úkonům. Prohlášení se u ní podává u zásilek do hodnoty 150 EUR anebo do 45 EUR, pokud se jedná o dar od jiné fyzické osoby. Aplikaci je navíc možné využít i v případě reklamace, vrácení zboží, ale i při stěhování osobních věcí ze zahraničí anebo pro zboží určené k podnikatelské činnosti.
Do celního prohlášení je nutné uvést číslo zásilky. V opačném případě celní správa vyměří daň a může tak tedy dojít ke dvojíme zdanění.
Důležité je pak zmínit, že k elektronickému celnímu prohlášení přes cPortál je nutné vlastnit některou z uznávaných elektronických identit.
Do boje proti balíkům z Činy se půjde se zavedením cla
Doposud platí, že se clo u balíčků z Číny vyměřuje, pokud hodnota zásilky přesáhne 150 EUR, což je zhruba 3630 Kč závisle na kurzovních výkyvech. Výjimku tvoří alkohol, cigarety, parfémy apod. Mimo to se pak clo vyměřuje každé fyzické anebo právnické osobě bez ohledu na cenu produktu, pokud nakoupila zboží za účelem podnikatelské činnosti anebo k následnému přeprodeji v rámci podnikání.
Češi však obvykle pořizují zásilky podstatně levnější a pod tuto hranici se tak bez problému vejdou. Na to se Evropská unie však rozhodla reagovat tak, že clo zavede u všech zásilek z asijských e-shopů a e-tržišť bez ohledu na cenu produktu.
Jak vysoké bude clo u asijských balíčků?
Bezcelní limit se od 1. července 2026 ruší u všech zásilek, které jsou zasílány ze zahraničních platforem a e-shopu, které neleží na území EU. Clo bude činit jednotnou částku a to 3 eura za zásilku (cca 73 Kč). Vybráno bude u poštovních zásilek a zásilek obchodníků, kteří platí daň z přidané hodnoty ve zvláštním režimu pro prodej na dálku a mají tak přiděleno IOSS číslo. Zvláštní režim pak využívají všichni obchodníci, u kterých se DPH platí přímo při nákupu na e-shopu.
„Změna se bude týkat formátu celního prohlášení, kdy subjekt zaregistrovaný v systému IOSS nebo osoba používající zvláštní režim dle směrnice 2006/112/EC , bude moci podat celní prohlášení s omezeným počtem údajů tzv. deklaraci H7, na základě které ji bude vyměřeno clo ve výši 3 EUR za položku zboží,“ vysvětluje Vladimíra Malovíková, tisková mluvčí z Generálního ředitelství cel.
„Finální znění právního textu není ještě k dispozici, rovněž nejsou známy všechny technické detaily, ale předpokládá se, že obdobně by to mohlo být i u placení cla, tzn. že clo by zaplatil zákazník přímo na e-shopu, který následně odvede příslušné částky celním orgánům. Další možností by mohlo být placení cla skrze poštovního operátora, případně přepravce. Clu a DPH se dovozci nevyhnou, ani pokud budou dovážet do nějakého distribučního skladu v EU ve větším objemu a následně propouštět do volného oběhu celý kontejner najednou. Ale clo a DPH nebude muset platit konečný příjemce, protože to za něj udělá obchodník,“ doplňuje Malovíková.
Reforma měla původně začít platit až od 1. července 2028. Není však vyloučeno, že se jedná pouze o dočasné řešení, které právě od tohoto termínu nahradí jiná změna v rámci reformního balíčku Celního kodexu Unie.