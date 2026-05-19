Temu a Shein masivně podraží. Končí výjimka, díky které Češi ušetřili a přidá se další poplatek

Kvůli obrovskému přívalu balíčků z Asie se Evropská unie rozhodla zrušit výjimku, která platila pro zásilky ze zemí mimo EU. Nově tak bude pro balíčky platit clo, které dříve do určité hraniční částky nebylo nutné odvést.
EU se rozhodla bojovat proti závadnému zboží z Asie
V roce 2023 bylo do České republiky doručeno okolo tří milionů levných zásilek z čínských e-shopů. Vzhledem k výraznému vzestupu e-shopu Shein a příchodu Temu počet takových balíčků vzrostl na více než 100 milionů za loňský rok. Letos se pak odhaduje, že se jejich počet bez ohledu na zavedení nařízení EU zdvojnásobí.
Ministerstvo financí ČR, ale i EU pak nevidí problém jen v tom, že podobné internetové obchody výrazně ztěžují pozici českých podnikatelů na trhu, neboť průměrný občan dá zkrátka přednost nákupu levnějšího zboží, ale i v dalších ohledech.
Rizikové je zvláště to, že Celní správa ČR nestíhá zásilky, které dorazí do Česka, kvůli tak masivnímu množství kontrolovat. To má za následek, že k nám proudí zboží, které nejenže nesplňuje řadu evropských předpisů, jak zjistil francouzský úřad pro ochranu spotřebitele, ale v mnoha případech je i nebezpečné.
Už to tu jednou bylo
Není to poprvé, co Evropská unie usiluje o omezení balíčků z asijských internetových obchodů a tržišť a kdy se díky zrušení určité výhody dostane hodně peněz do české ekonomiky.
Např. v roce 2021 došlo ke zrušení osvobození od daně z přidané hodnoty. Před zavedením předpisu platilo, že na zboží ze zemí mimo EU se nevztahuje DPH ve výši 21 % z ceny zboží, a to u zásilek do výše 22 EUR. Od daně bez ohledu na hodnotu pak byly ještě osvobozeny ty zásilky, které nesly označení „gift“, čili dárek.
Nyní platí, že se v naprosté většině případů DPH u každého produktu zakoupeného na Aliexpressu, Shein, Temu, Wishi, Trendyolu a dalších odvádí přímo při samotném nákupu na e-shopu, a spotřebitel tak v takovém ohledu nemusí činit už žádné další kroky, aby vypočtenou daň vypořádal.
Se zavedením DPH se očekávalo velké zdražení. K tomu však ve finále buď nedošlo, nebo jej spotřebitel prakticky nezaznamenal. A jak již bylo zmíněno, počet zásilek z asijských e-shopů a tržišť stejně razantně vzrostl.
Balíčky z Číny a Bangladéše má zastavit clo
Od 1. července 2026 má dojít k zavedení cla kompletně pro všechny balíčky, které dorazí ze zemí mimo EU. Připomeňme pak, že ještě stále platí, že clo se odvádí u balíčků, jejichž hodnota přesáhne 150 EUR, v přepočtu asi 3750 Kč. To platí za jednu zásilku, nikoliv za jejich součet v jednom balíku.
Nově bude clo ve výši 3 EUR, v přepočtu tedy bude činit 75 Kč, a připočte se za každou zásilku zvlášť, nikoliv k součtu celého nákupu. To znamená, že s největší pravděpodobností dojde minimálně k omezení hromadných nákupů, kdy spotřebitel díky akci nahází do košíku třeba deset položek a následně je i zaplatí. V takové situaci by se totiž celý nákup podražil o 750 Kč, resp. o 75 Kč za každou položku z košíku.
Mnoho osob pak na podobných obchodech a tržištích nakupovalo především levné produkty, jako jsou nejrůznější kryty, doplňky do vlasů, bižuterie, dekorace anebo jiné drobnosti, jejichž nákup už nebude tak výhodný. Jako příklad můžeme uvést kryt na iPhone 17 Pro za 66 Kč. S přičtením cla se jeho cena zvedne na 141 Kč. Cena tedy stoupne téměř o 114 %.
Temu pak má v nabídce i plno opravných pomůcek. Zmiňme třeba opravnou lepicí pásku na moskytiéry a sítě podobného typu, kdy 2 metry o šířce 5 cm aktuálně vyjdou na 25 Kč. S připočtením cla cena vzroste na 100 Kč. V tomto případě se cena zvedne o 300 %.
Mezi jedny z nejlevnějších produktů na Temu poté patří silikonové zátky, z nichž jedna stojí 16 Kč. Po započtení cla už by však vyšla na 91 Kč. V tomto případě bude nárůst nejvyšší, a to téměř o 469 %.
Clu se vyhnou pouze balíčky, jejichž hodnota nepřesáhne 45 EUR, a to navíc za předpokladu, že balíček zasílá fyzická osoba jiné fyzické osobě, zboží nebylo onou osobou zaplaceno, bylo zasláno příležitostně a slouží pouze pro osobní potřebu jí nebo její rodiny. Z toho pak jasně vyplývá, že se musí jednat o dárek.
Jak a komu se bude vyměřené clo platit?
„Jedná se o úplně stejný princip jako u placení DPH. Nejjednodušší případ bude, že clo zaplatíte přímo na e-shopu v rámci systému jednoho správního místa pro dovoz (IOSS). Další možností je, že clo zaplatíte tomu, kdo vás zastupuje v celním řízení,“ vysvětluje Richard Zeman, metodik z Generálního ředitelství cel.
Balíky zdraží ještě další položka na seznamu
Clo navíc nebude jediné, co má v letošním roce balíky z Číny a dalších asijských států zdražit. Dalším z opatření, které má snížit nákupy na e-shopech ze zemí mimo EU, bude tzv. manipulační poplatek. Ten se bude týkat všech zásilek pro fyzické osoby, a to bez ohledu na hodnotu zboží. Vybírat se začne pravděpodobně od 1. listopadu 2026.
„Evropská komise zveřejní výši manipulačního poplatku do 10 dnů od zveřejnění nového celního kodexu. Důležité je doplnit, že se bude rovněž počítat za každou položku zboží, stejně jako v případě specifického cla,“ uzavírá Richard Zeman.
