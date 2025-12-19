Finance.cz  »  Účty a spoření  »  Termínované vklady v prosinci 2025, kde nejvýhodněji uložit peníze?

Termínované vklady v prosinci 2025, kde nejvýhodněji uložit peníze?

Termínované vklady nabízí poměrně zajímavé úrokové sazby. Jaká je jejich nabídka na konci roku 2026? Kdo zvyšoval úrokové sazby?
Autor: Shutterstock
Michal Bureš
Dnes

Banky a spořitelny v listopadu navýšily úrokové sazby u svých termínovaných vkladů. Nabídku termínovaných vkladů lze rozdělit na dva typy:

  • termínované vklady, které vyžadují investici či členský vklad pro získání výhodnější úrokové sazby,
  • termínované vklady bez podmínky dalšího investování.

Na dalších dvou stránkách najdete termínované vklady, které právě v těchto dvou kategoriích nabízejí to nejvyšší zhodnocení.

Termínované vklady bez podmínky investice či členského vkladu

Inbank

Stejně jako v listopadu, tak nejvyšší úrokovou sazbu nabízí estonská Inbank pro nové klienty na termínovaném vkladu Start, kde úroková sazba činí 3,80 % na dobu prvních 3 měsíců. Minimální výše vkladu činí 5000 Kč.

Vedle vkladu Start nabízí Inbank termínované vklady od 5000 Kč do 2 000 000 Kč na 3, 6, 12 a 24 měsíců s těmito úrokovými sazbami:

Délka uložení 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 24 měsíců
Roční úroková míra 3,40 % 3,50 % 3,50 % 3,00 %

Zdroj: Inbank

Moneta Money Bank

Moneta Money Bank nabízí při úložce na 1 měsíc úrokovou sazbu ve výši 3,40 %, která platí pro vklady od 2,5 milionu korun. Rovněž nabízí úrokovou sazbu ve výši 3,40 % bez omezení výše vkladu na 12 měsíců.

Při délce 3 či 6 nabízí Moneta úrokové sazby ve výši 3,20 % s minimální výší vkladu 15 000 Kč, nejvyšší výše vkladu není omezena.

Délka uložení 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců
Roční úroková míra 3,40 % 3,20 % 3,20 % 3,40 %

Zdroj: Moneta Money Bank

Banka Creditas

Banka Creditas nabízí termínované vklady od 1 měsíce až po 10 let.

Nejvyšší zhodnocení vkladu nabízí banka Creditas při uložení vkladu na 1 rok, ve výši 3,30 %. Minimální výše vkladu činí 5 000 Kč či 250 eur.

Banka Creditas nabízí na termínovaném vkladu tyto úrokové sazby:

Délka uložení 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 9 měsíců 1 rok 2 roky 10 let
Roční úroková míra 2,50 % 3,00 % 3,10 % 3,20 % 3,30 % 2,70 % 2,00 %*

*Připisování úroků na konci období
Zdroj: Banka Creditas

Úrokové výnosy jsou u banky Creditas (kromě 10letého vkladu) na účet připisovány měsíčně.

UniCredit Bank

UniCredit Bank nabízí termínovaný vklad se zhodnocením 3,30 % při délce uložení na 1 rok pro vklady od 1 milionu do 10 milionů korun. Pro nižší částky od 30 tisíc korun do 1 milionu korun je zhodnocení o 0,10 procentního bodu nižší.

Úroková sazba 3,20 % platí rovněž pro vklady na 6 měsíců.

Délka uložení 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců
Roční úroková míra
pro vklady od 30 000 Kč do 999 999 Kč		 2,50 % 3,00 % 3,20 % 3,20%
Roční úroková míra
pro vklady od 1 000 000 Kč do 10 000 000 Kč		 2,70 %* 3,00 % 3,20 %* 3,30 %*

*Úrokové zvýhodnění pro vklad nad CZK 1 000 000,– platí pouze pro Fyzické osoby nepodnikající
Zdroj: UniCredit Bank

Minimální výše vkladu činí 30 000 Kč.

Air Bank

Air Bank nabízí termínované vklady s délkou úložky od 1 do 12 měsíců, nejvyšší zhodnocení ve výši 3,20 % nabízí Air Bank při délce uložení vkladu na 3 měsíce. Minimální výše vkladu činí 30 000 Kč, nejvyšší výše je bez omezení.

Nejnižší zhodnocení nabízí Air Bank u 1měsíčního vkladu, a to 2,70 %.

Délka uložení 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců
Roční úroková míra 2,70 % 3,20 % 3,00 % 3,00 %

Zdroj: Air Bank

Fio banka

Fio banka nabízí širokou škálu termínovaných vkladů, nejvyšší zhodnocení, ve výši 3,20 0, nabízí u 3měsíčního vkladu, o čemž se můžete přesvědčit v tabulce:

Úrokové sazby na termínovaném vkladu u Fio banky
Délka uložení vkladu Úroková sazba
1 týden 2,30 %
2 týdny 2,30 %
1 měsíc 2,30 %
2 měsíce 2,30 %
3 měsíce 3,20 %
6 měsíců 2,70 %
9 měsíců 2,10 %
12 měsíců 2,70 %
24 měsíců 2,30 %
36 měsíců 2,30 %
48 měsíců 2,30 %

Zdroj: Fio banka

Termínované vklady jsou úročeny od minimálního zůstatku 3 000 Kč.

Komerční banka

Komerční banka nabízí možnost uložení 10 milionů korun na 3 až 12 měsíců.

Nejvyšší úrokovou sazbu nabízí u ročního vkladu:

Délka uložení 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců
Vklad do výše 10 mil. Kč 2,50 % 2,50 % 3,00 %

Zdroj: Komerční banka

Ostatní termínované vklady s úrokovou sazbou pod 3,00 %

Ostatní termínované vklady v nabídce bank a ostatních finančních institucí nabízí zhodnocení pod 3,00 %.

O čemž se můžete přesvědčit ve srovnávači termínovaných vkladů od Měšce.cz.

Termínované vklady s podmínkou investic či členského vkladu

Vyšší úrokové sazby nabízejí banky či spořitelní družstva u termínovaných vkladů s podmínkou investice do investičních produktů, či s podmínkou členského vkladu do družstva.

Spořitelní družstvo Artesa

Spořitelní družstvo Artesa nabízí řadu termínovaných vkladů s poměrně vysokými úrokovými sazbami, ale s podmínkou členských vkladů. Můžete si vybrat z produktů:

  • Artesa STANDARD
  • Artesa PREMIUM
  • Artesa BONUS
  • Artesa Duální vklad

Na nejvyšší úrokovou sazbu lze u Artesy dosáhnout u Duálního vkladu Artesa ve výši 7,50 %, u něhož musíte vložit 50 % prostředků vložených na termínovaném vkladu jako členský vklad. Délka uložení činí 1 rok.

S klesající výší členského vkladu klesá i úroková sazba, ale i tak je v některých případech úroková sazba poměrně vysoká.

Minimální výše vkladu činí 20 000 Kč, maximální pak 5 000 000 Kč. Dodejme, že členské vklady nepodléhají úročení ani zákonnému pojištění.

Délka uložení Další členský vklad z celkové výše Duálního vkladu Úroková sazba termínované složky vkladu
1 rok 20 % 4,70 % p.a.
1 rok 30 % 5,50 % p.a.
1 rok 40 % 6,40 % p.a.
1 rok 50 % 7,50 % p.a.

Zdroj: Artesa spořitelní družstvo

Úrokový výnos připisuje spořitelní družstvo Artesa spolu s vkladem na váš běžný účet ke dni skončení vkladového období.

UniCredit Bank

UniCredit Bank na termínovaném vkladu DUET PLUS nabízí garantovaný výnos 7,00 % při délce úložky 6 měsíců. Získání tohoto garantovaného výnosu je podmíněno investicí ve výši 1:1 do vybraných fondů Structured Invest – Onemarkets Fund a Generali Investments CEE.

J&T Banka

J&T Banka má širokou paletu termínovaných vkladů a investic do fondů.

Nejvyšší úrokovou míru ve výši 4,00 % u J&T Banky najdete na tříletém termínovaném vkladu + J&T RENTIER CZK (30/70) , kde si uložíte 30 % a dalších 70 % je nutno investovat v otevřeném smíšeném fondu J&T RENTIER Fund Class A1. Výše vkladu musí být v rozmezí 500 000 Kč až 4 000 000 Kč.

Minimální délka vkladu činí 3 roky a vyplácení úroku je na roční bázi k jistině vkladu.

Termínované vklady s investicí s úrokovou sazbou pod 4,00 %

Ostatní termínované vklady spojené s investicí již banky nabízí s úrokovou sazbou nižší než 4,00 %, o čemž se můžete přesvědčit ve srovnávači na Měšci.cz.

