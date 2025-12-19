Termínované vklady v prosinci 2025, kde nejvýhodněji uložit peníze?

Banky a spořitelny v listopadu navýšily úrokové sazby u svých termínovaných vkladů. Nabídku termínovaných vkladů lze rozdělit na dva typy:
- termínované vklady, které vyžadují investici či členský vklad pro získání výhodnější úrokové sazby,
- termínované vklady bez podmínky dalšího investování.
Na dalších dvou stránkách najdete termínované vklady, které právě v těchto dvou kategoriích nabízejí to nejvyšší zhodnocení.
Termínované vklady bez podmínky investice či členského vkladu
Inbank
Stejně jako v listopadu, tak nejvyšší úrokovou sazbu nabízí estonská Inbank pro nové klienty na termínovaném vkladu Start, kde úroková sazba činí 3,80 % na dobu prvních 3 měsíců. Minimální výše vkladu činí 5000 Kč.
Vedle vkladu Start nabízí Inbank termínované vklady od 5000 Kč do 2 000 000 Kč na 3, 6, 12 a 24 měsíců s těmito úrokovými sazbami:
|Délka uložení
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|24 měsíců
|Roční úroková míra
|3,40 %
|3,50 %
|3,50 %
|3,00 %
Zdroj: Inbank
Moneta Money Bank
Moneta Money Bank nabízí při úložce na 1 měsíc úrokovou sazbu ve výši 3,40 %, která platí pro vklady od 2,5 milionu korun. Rovněž nabízí úrokovou sazbu ve výši 3,40 % bez omezení výše vkladu na 12 měsíců.
Při délce 3 či 6 nabízí Moneta úrokové sazby ve výši 3,20 % s minimální výší vkladu 15 000 Kč, nejvyšší výše vkladu není omezena.
|Délka uložení
|1 měsíc
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|Roční úroková míra
|3,40 %
|3,20 %
|3,20 %
|3,40 %
Zdroj: Moneta Money Bank
Banka Creditas
Banka Creditas nabízí termínované vklady od 1 měsíce až po 10 let.
Nejvyšší zhodnocení vkladu nabízí banka Creditas při uložení vkladu na 1 rok, ve výši 3,30 %. Minimální výše vkladu činí 5 000 Kč či 250 eur.
Banka Creditas nabízí na termínovaném vkladu tyto úrokové sazby:
|Délka uložení
|1 měsíc
|3 měsíce
|6 měsíců
|9 měsíců
|1 rok
|2 roky
|10 let
|Roční úroková míra
|2,50 %
|3,00 %
|3,10 %
|3,20 %
|3,30 %
|2,70 %
|2,00 %*
*Připisování úroků na konci období
Zdroj: Banka Creditas
Úrokové výnosy jsou u banky Creditas (kromě 10letého vkladu) na účet připisovány měsíčně.
UniCredit Bank
UniCredit Bank nabízí termínovaný vklad se zhodnocením 3,30 % při délce uložení na 1 rok pro vklady od 1 milionu do 10 milionů korun. Pro nižší částky od 30 tisíc korun do 1 milionu korun je zhodnocení o 0,10 procentního bodu nižší.
Úroková sazba 3,20 % platí rovněž pro vklady na 6 měsíců.
|Délka uložení
|1 měsíc
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|Roční úroková míra
pro vklady od 30 000 Kč do 999 999 Kč
|2,50 %
|3,00 %
|3,20 %
|3,20%
|Roční úroková míra
pro vklady od 1 000 000 Kč do 10 000 000 Kč
|2,70 %*
|3,00 %
|3,20 %*
|3,30 %*
*Úrokové zvýhodnění pro vklad nad CZK 1 000 000,– platí pouze pro Fyzické osoby nepodnikající
Zdroj: UniCredit Bank
Minimální výše vkladu činí 30 000 Kč.
Air Bank
Air Bank nabízí termínované vklady s délkou úložky od 1 do 12 měsíců, nejvyšší zhodnocení ve výši 3,20 % nabízí Air Bank při délce uložení vkladu na 3 měsíce. Minimální výše vkladu činí 30 000 Kč, nejvyšší výše je bez omezení.
Nejnižší zhodnocení nabízí Air Bank u 1měsíčního vkladu, a to 2,70 %.
|Délka uložení
|1 měsíc
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|Roční úroková míra
|2,70 %
|3,20 %
|3,00 %
|3,00 %
Zdroj: Air Bank
Fio banka
Fio banka nabízí širokou škálu termínovaných vkladů, nejvyšší zhodnocení, ve výši 3,20 0, nabízí u 3měsíčního vkladu, o čemž se můžete přesvědčit v tabulce:
|Délka uložení vkladu
|Úroková sazba
|1 týden
|2,30 %
|2 týdny
|2,30 %
|1 měsíc
|2,30 %
|2 měsíce
|2,30 %
|3 měsíce
|3,20 %
|6 měsíců
|2,70 %
|9 měsíců
|2,10 %
|12 měsíců
|2,70 %
|24 měsíců
|2,30 %
|36 měsíců
|2,30 %
|48 měsíců
|2,30 %
Zdroj: Fio banka
Termínované vklady jsou úročeny od minimálního zůstatku 3 000 Kč.
Komerční banka
Komerční banka nabízí možnost uložení 10 milionů korun na 3 až 12 měsíců.
Nejvyšší úrokovou sazbu nabízí u ročního vkladu:
|Délka uložení
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|Vklad do výše 10 mil. Kč
|2,50 %
|2,50 %
|3,00 %
Zdroj: Komerční banka
Ostatní termínované vklady s úrokovou sazbou pod 3,00 %
Ostatní termínované vklady v nabídce bank a ostatních finančních institucí nabízí zhodnocení pod 3,00 %.
O čemž se můžete přesvědčit ve srovnávači termínovaných vkladů od Měšce.cz.
Termínované vklady s podmínkou investic či členského vkladu
Vyšší úrokové sazby nabízejí banky či spořitelní družstva u termínovaných vkladů s podmínkou investice do investičních produktů, či s podmínkou členského vkladu do družstva.
Spořitelní družstvo Artesa
Spořitelní družstvo Artesa nabízí řadu termínovaných vkladů s poměrně vysokými úrokovými sazbami, ale s podmínkou členských vkladů. Můžete si vybrat z produktů:
- Artesa STANDARD
- Artesa PREMIUM
- Artesa BONUS
- Artesa Duální vklad
Na nejvyšší úrokovou sazbu lze u Artesy dosáhnout u Duálního vkladu Artesa ve výši 7,50 %, u něhož musíte vložit 50 % prostředků vložených na termínovaném vkladu jako členský vklad. Délka uložení činí 1 rok.
S klesající výší členského vkladu klesá i úroková sazba, ale i tak je v některých případech úroková sazba poměrně vysoká.
Minimální výše vkladu činí 20 000 Kč, maximální pak 5 000 000 Kč. Dodejme, že členské vklady nepodléhají úročení ani zákonnému pojištění.
|Délka uložení
|Další členský vklad z celkové výše Duálního vkladu
|Úroková sazba termínované složky vkladu
|1 rok
|20 %
|4,70 % p.a.
|1 rok
|30 %
|5,50 % p.a.
|1 rok
|40 %
|6,40 % p.a.
|1 rok
|50 %
|7,50 % p.a.
Zdroj: Artesa spořitelní družstvo
Úrokový výnos připisuje spořitelní družstvo Artesa spolu s vkladem na váš běžný účet ke dni skončení vkladového období.
UniCredit Bank
UniCredit Bank na termínovaném vkladu DUET PLUS nabízí garantovaný výnos 7,00 % při délce úložky 6 měsíců. Získání tohoto garantovaného výnosu je podmíněno investicí ve výši 1:1 do vybraných fondů Structured Invest – Onemarkets Fund a Generali Investments CEE.
J&T Banka
J&T Banka má širokou paletu termínovaných vkladů a investic do fondů.
Nejvyšší úrokovou míru ve výši 4,00 % u J&T Banky najdete na tříletém termínovaném vkladu + J&T RENTIER CZK (30/70) , kde si uložíte 30 % a dalších 70 % je nutno investovat v otevřeném smíšeném fondu J&T RENTIER Fund Class A1. Výše vkladu musí být v rozmezí 500 000 Kč až 4 000 000 Kč.
Minimální délka vkladu činí 3 roky a vyplácení úroku je na roční bázi k jistině vkladu.
Termínované vklady s investicí s úrokovou sazbou pod 4,00 %
Ostatní termínované vklady spojené s investicí již banky nabízí s úrokovou sazbou nižší než 4,00 %, o čemž se můžete přesvědčit ve srovnávači na Měšci.cz.