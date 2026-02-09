Finance.cz  »  Daně a mzdy  »  Nový daňový odpočet je tu! Nejvíce potěší lidi v družstevních bytech

Nový daňový odpočet je tu! Nejvíce potěší lidi v družstevních bytech

Družstevní bydlení bylo v daňových odpočtech dlouhodobě znevýhodněné. To se má od roku 2026 změnit. Nová pravidla umožní odečíst z daní i úroky placené v rámci anuity bytovému družstvu, podobně jako u klasické hypotéky.
Autor: Shutterstock
Veronika Němcová
Dnes

Sdílet

Od 1. ledna 2026 vstoupila v účinnost novela, která umožňuje lidem bydlícím v družstevních bytech to, aby si mohli  odečíst od základu daně také částky odpovídající úrokům, které platí v rámci splácení úvěru bytového družstva. Dosud tuto možnost měli pouze ti, kdo financují bydlení vlastní hypotékou nebo úvěrem ze stavebního spoření. Odpočtem si tak mohou snížit výslednou výši daně.

Co se dozvíte v článku
  1. Proč lidé v družstevních bytech odpočty nemohli uplatnit
  2. Jaké podmínky je třeba pro uplatnění odpočtu splnit?
  3. Poplatník musí v bytě trvale bydlet
  4. Maximálně lze odečíst 150 000 Kč za zdaňovací období
  5. Bez kterých dokladů odpočty neuplatníte?

Poprvé si budou moci poplatníci odpočet uplatnit v daňovém přiznání za rok 2026.

Proč lidé v družstevních bytech odpočty nemohli uplatnit

Ještě do konce minulého roku byla pravidla nastavená tak, že daňový odpočet se vztahoval jen na úroky z úvěrů, které si bere přímo samotný poplatník. 

Taková praxe ale u družstevních bytů neplatí. Většina lidí bydlí v družstevních bytech, kde úvěr nečerpá jednotlivec, ale bytové družstvo jako celek. Členové družstva pak tento úvěr splácejí prostřednictvím takzvané anuity. Jedná se o pravidelné platby, jejichž součástí jsou i úroky.

Přestože členové družstva tyto úroky fakticky platí, dosud si je od daní odečíst nemohli. To vytvářelo nerovnost mezi lidmi s vlastní hypotékou a těmi, kteří si bydlení zajišťují prostřednictvím družstva. Právě tuto nerovnost má nová úprava odstranit.

Na odstranění této nerovnosti reagovali v minulém volebním období poslanci Jiří Havránek a Zbyněk Stanjura. Prostřednictvím pozměňovacího návrhu k zákonu o podpoře bydlení prosadili rozšíření daňového odpočtu i na družstevní byty.

Nově tak bude možné odečíst od základu daně nejen úroky z vlastního úvěru, ale také částky, které odpovídají úrokům z úvěru bytového družstva a které člen družstva skutečně zaplatil. Nejde tedy o odečet celé anuity, ale pouze o její úrokovou část, která připadá na konkrétní členský podíl.

Podívejte se, komu a o kolik se od 1. dubna zvýší platy ve veřejném sektoru Přečtěte si také:

Podívejte se, komu a o kolik se od 1. dubna zvýší platy ve veřejném sektoru

Jaké podmínky je třeba pro uplatnění odpočtu splnit?

Aby bylo možné tuto daňovou úlevu využít, musí být splněny určité podmínky. Úvěr bytového družstva musí být poskytnut bankou nebo stavební spořitelnou a musí sloužit výhradně k financování bydlení, a to například na výstavbu nebo koupi bytového domu, nákup pozemku pro výstavbu nebo na rekonstrukci domu. 

Zároveň platí, že poplatník musí být členem družstva a úroky musí skutečně hradit on sám.

Vztahuje se na vás nová možnost odečtu úroků u družstevního bytu?

Zobraz výsledek

Poplatník musí v bytě trvale bydlet

Důležité je také to, jak je družstevní byt využíván. Daňový odpočet je určen pouze pro vlastní bydlení. Člen družstva musí byt užívat k trvalému bydlení, a to buď svému, nebo svých nejbližších rodinných příslušníků, tedy například manžela, dětí, rodičů či prarodičů. Pokud by byt pronajímal cizím osobám nebo ho využíval k podnikání, nárok na odpočet mu nevznikne, a to bez ohledu na to, zda by z pronájmu měl příjem.

V případě, že je družstevní podíl ve společném jmění manželů nebo ve spoluvlastnictví více osob, mohou si odpočet uplatnit buď jeden z nich celý, nebo si ho rozdělit rovným dílem, podobně jako u klasických hypoték.

Co teď donést do práce, abyste získali všechny daňové úlevy, na které máte nárok? Přečtěte si také:

Co teď donést do práce, abyste získali všechny daňové úlevy, na které máte nárok?

Maximálně lze odečíst 150 000 Kč za zdaňovací období

Stanoven je také celkový limit pro daňový odpočet, ten je ve výši 150 000 Kč za zdaňovací období. Do maximální částky 150 000 Kč ročně se budou započítávat jak úroky z vlastních úvěrů, tak i úrokové části anuity placené bytovému družstvu

Pokud tedy domácnost splácí například hypotéku i družstevní úvěr současně, všechny tyto úroky se pro účely limitu sčítají.

školení pri začínající mzdové účetní

Bez kterých dokladů odpočty neuplatníte?

Zaměstnanci, kteří si daňové odpočty uplatňují prostřednictvím ročního zúčtování daně u svého zaměstnavatele, budou muset doložit potvrzení o zaplacených úrocích, ale také smlouvu o úvěru bytového družstva, potvrzení o členství v družstvu a potvrzení banky nebo stavební spořitelny o skutečně zaplacených úrocích. Některé z těchto dokumentů bude potřeba předkládat každý rok, jiné pouze při prvním uplatnění odpočtu.

Roční zúčtování daně: k čemu vám je sleva a kdo ušetří nejvíc Přečtěte si také:

Roční zúčtování daně: k čemu vám je sleva a kdo ušetří nejvíc

Změna se bude týkat až zdaňovacího období roku 2026. Odpočet tedy lze uplatnit až v daňovém přiznání za rok 2026. To platí bez ohledu na to, kdy se člověk stal členem bytového družstva nebo kdy byl úvěr sjednán.

Omezit podporu starého penzijka, zavést fondy životního cyklu. Odborníci radí, jak opravit penzijní spoření Přečtěte si také:

Omezit podporu starého penzijka, zavést fondy životního cyklu. Odborníci radí, jak opravit penzijní spoření

  • Našli jste v článku chybu?

Více o autorovi

Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

Témata:

Komerční sdělení

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Dále u nás najdete

Začínající podnikatel: Základní pojmy z firemních financí

Z technologické dominance klesá Česko do průměru

Roboty s vlastnostmi lidí firmy nechtějí, jsou příliš nákladné

Starostové a lidovci zbytečně komplikují život OSVČ

Rozvody 2026: Nový poplatek i nová pravidla

Čech učí s dcerou Ursuly von der Leyen počítače číst planetu

AirDrop se rozšíří na další telefony s Androidem

V červenci začne přelomový screening rakoviny slinivky

MPSV chystá podporu pro lidi pečující o nemocné blízké

Tuxedo InfinityBook Max 15 Gen10 s procesory Intel a grafikami Nvidia

Poslední den na přiznání k dani z nemovitostí a dani silniční

Filip Sajler vaří obědy pro firmy. Prodávají je chytré lednice

Víte, proč byste si měli nechat vyšetřit játra?

Cukrářům prodával stroje na zmrzlinu, pak se stal jedním z nich

Nehoda může přinést stovky tisíc nebo i rentu

Záchranka spouští linku, která poradí, když máte problém

Lékaři začnou řešit, kolik mají lidé v pase

Korekce bitcoinu snížila počet milionářů o téměř 12 tisíc

LibreOffice 26.2 vylepšuje kompatibilitu s MS Office

Dvanáct vážných chyb v OpenSSL objevila umělá inteligence