Nový daňový odpočet je tu! Nejvíce potěší lidi v družstevních bytech

Od 1. ledna 2026 vstoupila v účinnost novela, která umožňuje lidem bydlícím v družstevních bytech to, aby si mohli odečíst od základu daně také částky odpovídající úrokům, které platí v rámci splácení úvěru bytového družstva. Dosud tuto možnost měli pouze ti, kdo financují bydlení vlastní hypotékou nebo úvěrem ze stavebního spoření. Odpočtem si tak mohou snížit výslednou výši daně.
Co se dozvíte v článku
Poprvé si budou moci poplatníci odpočet uplatnit v daňovém přiznání za rok 2026.
Proč lidé v družstevních bytech odpočty nemohli uplatnit
Ještě do konce minulého roku byla pravidla nastavená tak, že daňový odpočet se vztahoval jen na úroky z úvěrů, které si bere přímo samotný poplatník.
Taková praxe ale u družstevních bytů neplatí. Většina lidí bydlí v družstevních bytech, kde úvěr nečerpá jednotlivec, ale bytové družstvo jako celek. Členové družstva pak tento úvěr splácejí prostřednictvím takzvané anuity. Jedná se o pravidelné platby, jejichž součástí jsou i úroky.
Přestože členové družstva tyto úroky fakticky platí, dosud si je od daní odečíst nemohli. To vytvářelo nerovnost mezi lidmi s vlastní hypotékou a těmi, kteří si bydlení zajišťují prostřednictvím družstva. Právě tuto nerovnost má nová úprava odstranit.
Na odstranění této nerovnosti reagovali v minulém volebním období poslanci Jiří Havránek a Zbyněk Stanjura. Prostřednictvím pozměňovacího návrhu k zákonu o podpoře bydlení prosadili rozšíření daňového odpočtu i na družstevní byty.
Nově tak bude možné odečíst od základu daně nejen úroky z vlastního úvěru, ale také částky, které odpovídají úrokům z úvěru bytového družstva a které člen družstva skutečně zaplatil. Nejde tedy o odečet celé anuity, ale pouze o její úrokovou část, která připadá na konkrétní členský podíl.
Jaké podmínky je třeba pro uplatnění odpočtu splnit?
Aby bylo možné tuto daňovou úlevu využít, musí být splněny určité podmínky. Úvěr bytového družstva musí být poskytnut bankou nebo stavební spořitelnou a musí sloužit výhradně k financování bydlení, a to například na výstavbu nebo koupi bytového domu, nákup pozemku pro výstavbu nebo na rekonstrukci domu.
Zároveň platí, že poplatník musí být členem družstva a úroky musí skutečně hradit on sám.
Vztahuje se na vás nová možnost odečtu úroků u družstevního bytu?
Poplatník musí v bytě trvale bydlet
Důležité je také to, jak je družstevní byt využíván. Daňový odpočet je určen pouze pro vlastní bydlení. Člen družstva musí byt užívat k trvalému bydlení, a to buď svému, nebo svých nejbližších rodinných příslušníků, tedy například manžela, dětí, rodičů či prarodičů. Pokud by byt pronajímal cizím osobám nebo ho využíval k podnikání, nárok na odpočet mu nevznikne, a to bez ohledu na to, zda by z pronájmu měl příjem.
V případě, že je družstevní podíl ve společném jmění manželů nebo ve spoluvlastnictví více osob, mohou si odpočet uplatnit buď jeden z nich celý, nebo si ho rozdělit rovným dílem, podobně jako u klasických hypoték.
Maximálně lze odečíst 150 000 Kč za zdaňovací období
Stanoven je také celkový limit pro daňový odpočet, ten je ve výši 150 000 Kč za zdaňovací období. Do maximální částky 150 000 Kč ročně se budou započítávat jak úroky z vlastních úvěrů, tak i úrokové části anuity placené bytovému družstvu.
Pokud tedy domácnost splácí například hypotéku i družstevní úvěr současně, všechny tyto úroky se pro účely limitu sčítají.
Bez kterých dokladů odpočty neuplatníte?
Zaměstnanci, kteří si daňové odpočty uplatňují prostřednictvím ročního zúčtování daně u svého zaměstnavatele, budou muset doložit potvrzení o zaplacených úrocích, ale také smlouvu o úvěru bytového družstva, potvrzení o členství v družstvu a potvrzení banky nebo stavební spořitelny o skutečně zaplacených úrocích. Některé z těchto dokumentů bude potřeba předkládat každý rok, jiné pouze při prvním uplatnění odpočtu.
Změna se bude týkat až zdaňovacího období roku 2026. Odpočet tedy lze uplatnit až v daňovém přiznání za rok 2026. To platí bez ohledu na to, kdy se člověk stal členem bytového družstva nebo kdy byl úvěr sjednán.