Úvěry čekají velké změny. Větší ochranu získají lidé po rakovině i ti, kteří mají problémy se splácením

Velké procento lidí si dnes sjednávají půjčky na internetu během několika minut. Nová pravidla pro spotřebitelské úvěry ale mají tento svět výrazně změnit. Poskytovatelé budou muset být opatrnější, spotřebitelé získají silnější ochranu a některé praktiky, které dnes komplikují život lidem v dluhových problémech, mají skončit.
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Velká změna se dotkne také lidí, kteří v minulosti prodělali rakovinu. Pojišťovny už nebudou moci při některých úvěrových pojištěních donekonečna přihlížet k jejich diagnóze. Téma tzv. práva být zapomenut má odstranit situaci, kdy člověk po úspěšné léčbě naráží na překážky při získání úvěru nebo hypotéky jen kvůli své zdravotní minulosti.
Dražší půjčky mají dostat jasný strop
Jednou z nejvýraznějších změn je zavedení pravidel proti nepřiměřeně drahým spotřebitelským úvěrům. Nově má zákon zavést cenové stropy, které mají zabránit tomu, aby spotřebitel za půjčené peníze zaplatil nepřiměřeně vysoké náklady.
U krátkodobých půjček do 20 tisíc korun se splatností do jednoho roku se bude posuzovat maximální výše celkových nákladů vyjádřená v korunách. U všech ostatních spotřebitelských úvěrů se bude sledovat maximální přípustná roční procentní sazba nákladů (RPSN). Konkrétní limity stanoví až vláda nařízením, aby je bylo možné průběžně přizpůsobovat vývoji na finančním trhu.
Úvěr bez žádosti? Nově žádná šance
Novela také výslovně zakazuje poskytovat spotřebiteli úvěr bez jeho jasného souhlasu. V praxi to znamená například konec nevyžádaného zasílání kreditních karet nebo automatického navyšování úvěrových limitů bez toho, aby o něj klient požádal.
Pokud by poskytovatel toto pravidlo porušil, spotřebitel nebude muset takto vnucený úvěr splácet ani hradit náklady s ním spojené.
Banka nebude jen vymáhat. Bude muset hledat řešení
Nová pravidla přinášejí také větší ochranu lidem, kteří se dostanou do finančních problémů. Pokud bude zřejmé, že klient má potíže se splácením, poskytovatel mu bude muset ve vhodných případech nabídnout takzvané opatření shovívavosti.
Může jít například o změnu splátkového kalendáře, odklad splátek, úpravu smlouvy nebo refinancování. Smyslem není odpouštět dluhy, ale zabránit tomu, aby se problém okamžitě změnil ve vymáhání a další zadlužování.
Součástí nové povinnosti bude také odkazování lidí ve finančních potížích na dostupné dluhové poradenství.
Lidé po rakovině nemají být navždy označeni jako rizikoví
Jedno z nejcitlivějších témat novely se týká onkologických pacientů. Nová úprava zavádí takzvané právo být zapomenut. Po uplynutí stanovené doby od ukončení léčby nebude možné pro účely pojištění souvisejícího se spotřebitelským úvěrem využívat informace o prodělaném onkologickém onemocnění.
Člověk, který rakovinu překonal, nemá být při žádosti o úvěr automaticky posuzován jako někdo s vyšším rizikem jen kvůli své minulosti.
Samotný návrh počítá s maximální lhůtou 15 let, kterou stanovuje evropská směrnice. Návrh už vyvolal debatu i mezi poslanci. Zatímco vládní novela počítá s tím, že pojišťovny nebudou moci po 15 letech od ukončení léčby přihlížet k prodělanému onkologickému onemocnění, část poslanců navrhuje tuto lhůtu výrazně zkrátit. Poslankyně Zdeňka Němečková Crkvenjaš (ODS) při projednávání ve Sněmovně uvedla, že cílem je nastavit pravidla tak, aby odpovídala současným medicínským poznatkům. Podle ní už některé evropské země pracují s pětiletou nebo sedmiletou lhůtou a „onkologové vám řeknou, že se spíše dožijete nového nádoru než recidivy toho stávajícího“.
Předložené pozměňovací návrhy by mohly 15letou lhůtu zkrátit na 7 či 6 let. „Tady jde opravdu o to, aby nebyli diskriminovaní lidé, kteří byli onkologicky nemocní a jsou vyléčení. Aby měli 15 let jiné podmínky než my ostatní, to je prostě hloupost. Tito lidé se vracejí do normálního života, pracují, platí daně a není důvod, aby byli při sjednávání úvěrů nebo pojištění znevýhodňováni,“ uvedl při projednávání novely ve Sněmovně poslanec Milan Brázdil (ANO).
Více informací před podpisem smlouvy
Změny se dotknou také toho, jaké informace lidé dostanou před uzavřením úvěru. Poskytovatelé budou muset jasněji vysvětlovat podmínky, náklady i rizika. Novela rozšiřuje některé povinnosti také na nové typy financování, například některé bezúplatné úvěry nebo odložené platby typu „kup teď, zaplať později“.
Pro spotřebitele může být výsledkem složitější, ale bezpečnější svět půjček. Poskytovatelé budou mít více povinností, lidé více ochrany. Největší změna bude v tom, že člověk v dluhové pasti nebo po vážné nemoci nebude automaticky považován za problémového klienta.
Novela zákona o spotřebitelském úvěru je součástí implementace evropské směrnice. Návrh bude v nejbližší době projednáván ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně.
Pokud legislativní proces proběhne podle předpokladů, nová pravidla mají nabýt účinnosti 20. listopadu 2026, což odpovídá termínu stanovenému evropskou směrnicí.