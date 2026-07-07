V minulosti byl předčasný důchod výhodnější

V roce 2026 mohou do předčasného důchodu odejít pouze lidé, kteří získali dobu pojištění alespoň v rozsahu 40 let. Pro přiznání řádného starobního důchodu přitom stačí získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Někteří zájemci o předčasný důchod nesplňují takto vysokou dobu pojištění a musí nedobrovolně pracovat až do řádného důchodového věku.
Co se dozvíte v článku
V roce 2009 stačilo získat 25 let pojištění!
Právě minimální doba pojištění pro přiznání starobního důchodu se v minulosti značně zvýšila. Nejvíce potom u předčasných důchodů. Vždyť ještě v roce 2009 stačilo pro přiznání řádného i předčasného důchodu získat minimální dobu pojištění v rozsahu pouze 25 let. Ke zvyšování minimální doby pojištění docházelo postupně. I při problematickém průběhu pojištění bylo v roce 2009 možné odejít do předčasného důchodu, nyní to již nejde, neboť získat 40 let pojištění není vůbec snadné.
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V roce 2026 je možné odejít do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. To platilo i v roce 2009.
Řádný důchodový věk se zvýšil
Do předčasného důchodu se v roce 2026 pochopitelně odchází později, než tomu bylo v minulosti. V Česku se totiž řádný důchodový věk postupně zvyšuje, což má i vliv na možnost odchodu do předčasného důchodu. Nejvíce se přitom během let zvýšil řádný důchodový věk ženám s více dětmi. V přiložené tabulce máme pro názornost uveden řádný důchodový věk dle ročníku narození, u žen se zohledňuje i počet vychovaných dětí.
|
Rok narození
|
Muži
|
Ženy (dle počtu dětí)
|
0
|
1
|
2
|
3 a 4
|
5 a více
|
1940
|
60r + 10m
|
57r + 8m
|
56r + 4m
|
55r
|
54r
|
53r
|
1945
|
61r + 8m
|
59r + 4m
|
58r
|
56r + 8m
|
55r + 4m
|
54r
|
1950
|
62r + 6m
|
61r
|
59r + 8m
|
58r + 4m
|
57r
|
55r + 8m
|
1955
|
63r + 4m
|
62r + 8m
|
61r + 4m
|
60r
|
58r + 8m
|
57r + 4m
|
1960
|
64r+2m
|
64r+2m
|
63r+8m
|
62r+2m
|
60r+8m
|
59r+2m
|
1965
|
65r
|
65r
|
65r
|
64r+8m
|
63r+2m
|
61r+8m
Pramen: Příloha zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb.
Praktický příklad odchod do důchodu v roce 2009 vs. 2026
Pan Pavel se narodil 10. 1. 1950 a jeho řádný důchodový věk byl 62 let a 6 měsíců, kterého dosáhl 10. 7. 2012. Pan Pavel tak mohl odejít v roce 2009 do předčasného důchodu.
Pan Michal se narodil 7. 1. 1964 a jeho řádný důchodový věk je 64 let a 10 měsíců, kterého dosáhne 7. 11. 2028. V roce 2026 může pan Michal odejít do předčasného důchodu.
Vyšší krácení za předčasnost
Při odchodu do předčasného důchodu je potřeba počítat s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, přičemž standardní krácení dle aktuálně platné legislativy činí 1,5 % výpočtového základu za každý započatý interval předčasnosti. Při splnění podmínky vysoké doby pojištění alespoň v rozsahu 45 let se uplatní poloviční krácení, přičemž se však pro účely nižšího krácení nehodnotí některé náhradní doby pojištění (např. studium, evidence na úřadu práce), takže většina žadatelů o předčasný důchod na nižší krácení nedosáhne, splnit legislativní podmínky je těžké. V roce 2009 činilo krácení u předčasného důchodu 0,9 % za každý interval předčasnosti. Krácení bylo tedy nižší.
Praktický výpočet krácení důchodu
Pan Martin má průměrnou mzdu za odpracované roky ve výši 47 000 Kč. V roce 2026 odešel pan Martin do předčasného důchodu dříve o 1080 dní, provede se tak krácení za 12 započatých intervalů předčasnosti a činí 18 % (12 × 1,5 %). Pan Martin získal dobu pojištění v rozsahu 43 let. Panu Martinovi je tak přiznán předčasný důchod ve výši 17 838 Kč.
Kdyby bylo i v roce 2026 krácení 0,9 % za každý interval krácení jako tomu bylo v roce 2009, potom by činilo celkové krácení za 12 započatých intervalů 10,8 % (12 × 0,9 %). V takovém případě by měl pan Martin měsíční předčasný důchod ve výši 19 850 Kč. Vyšší krácení znamená nižší důchod o víc než 2 000 Kč měsíčně.
Kalkulačka předčasného důchodu
Porovnání u různých osobních vyměřovacích základů
V přiložené tabulce máme pro názornost vypočten měsíční předčasný důchod u různých osobních vyměřovacích základů (průměrných důchodových mezd) dle výpočtové formule roku 2026 při době pojištění v rozsahu 43 let a odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku.
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V první variantě máme vypočten předčasný důchod dle aktuálního krácení, tj. 18 % z výpočtového základu (12 × 1,5 %).
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Ve druhé variantě máme vypočten předčasný důchod dle krácení v roce 2009, tj. 10,8 % z výpočtového základu (12 × 0,9 %).
|
Osobní vyměřovací základ
|
Doba pojištění
|
Předčasnost
|
Krácení 18 %
|
Krácení 10,8 %
|
Rozdíl
|
25 000 Kč
|
43 let
|
1080 dní
|
15 189 Kč
|
16 790 Kč
|
1 601 Kč
|
35 000 Kč
|
43 let
|
1080 dní
|
16 393 Kč
|
18 181 Kč
|
1 788 Kč
|
45 000 Kč
|
43 let
|
1080 dní
|
17 596 Kč
|
19 571 Kč
|
1 975 Kč
|
55 000 Kč
|
43 let
|
1080 dní
|
18 800 Kč
|
20 962 Kč
|
2 162 Kč
|
65 000 Kč
|
43 let
|
1080 dní
|
20 003 Kč
|
22 353 Kč
|
2 350 Kč
|
75 000 Kč
|
43 let
|
1080 dní
|
21 206 Kč
|
23 743 Kč
|
2 537 Kč
|
85 000 Kč
|
43 let
|
1080 dní
|
22 410 Kč
|
25 134 Kč
|
2 724 Kč
|
100 000 Kč
|
43 let
|
1080 dní
|
24 215 Kč
|
27 220 Kč
|
3 005 Kč
|
130 000 Kč
|
43 let
|
1080 dní
|
27 825 Kč
|
31 391 Kč
|
3 566 Kč
|
160 000 Kč
|
43 let
|
1080 dní
|
31 435 Kč
|
35 563 Kč
|
4 128 Kč
Zdroj: vlastní výpočet autora
Závěrem – porovnání let 2026 a 2009
Z důvodu postupného prodlužování řádného důchodového věku je možné odejít do předčasného důchodu v roce 2026 později než v roce 2009, přičemž je nutné získat vyšší minimální dobu pojištění a je nutné počítat s vyšším krácením za předčasnost. Podmínky pro předčasný důchod jsou značně přísnější, než tomu bylo v minulosti.