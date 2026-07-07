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V minulosti byl předčasný důchod výhodnější

Petr Gola
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Podmínky pro přiznání předčasného důchodu se během let značně zpřísnily. Aktuálně rozhodně není předčasný důchod pro každého. Proč? Zejména z důvodu výrazného prodloužení minimální doby pojištění a vyššího krácení za předčasnost.
Předčasný cůchod ČR
Autor: Michal Bureš (ChatGPT)
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V roce 2026 mohou do předčasného důchodu odejít pouze lidé, kteří získali dobu pojištění alespoň v rozsahu 40 let. Pro přiznání řádného starobního důchodu přitom stačí získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Někteří zájemci o předčasný důchod nesplňují takto vysokou dobu pojištění a musí nedobrovolně pracovat až do řádného důchodového věku. 

Co se dozvíte v článku
  1. V roce 2009 stačilo získat 25 let pojištění!
  2. Řádný důchodový věk se zvýšil
  3. Vyšší krácení za předčasnost
  4. Porovnání u různých osobních vyměřovacích základů
  5. Závěrem – porovnání let 2026 a 2009

V roce 2009 stačilo získat 25 let pojištění!

Právě minimální doba pojištění pro přiznání starobního důchodu se v minulosti značně zvýšila. Nejvíce potom u předčasných důchodů. Vždyť ještě v roce 2009 stačilo pro přiznání řádného i předčasného důchodu získat minimální dobu pojištění v rozsahu pouze 25 let. Ke zvyšování minimální doby pojištění docházelo postupně. I při problematickém průběhu pojištění bylo v roce 2009 možné odejít do předčasného důchodu, nyní to již nejde, neboť získat 40 let pojištění není vůbec snadné. 

  • V roce 2026 je možné odejít do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. To platilo i v roce 2009. 

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Řádný důchodový věk se zvýšil

Do předčasného důchodu se v roce 2026 pochopitelně odchází později, než tomu bylo v minulosti. V Česku se totiž řádný důchodový věk postupně zvyšuje, což má i vliv na možnost odchodu do předčasného důchodu. Nejvíce se přitom během let zvýšil řádný důchodový věk ženám s více dětmi. V přiložené tabulce máme pro názornost uveden řádný důchodový věk dle ročníku narození, u žen se zohledňuje i počet vychovaných dětí. 

Rok narození

Muži

Ženy (dle počtu dětí)

0

1

2

3 a 4

5 a více

1940

60r + 10m

57r + 8m

56r + 4m

55r

54r

53r

1945

61r + 8m

59r + 4m

58r

56r + 8m

55r + 4m

54r

1950

62r + 6m

61r

59r + 8m

58r + 4m

57r

55r + 8m

1955

63r + 4m

62r + 8m

61r + 4m

60r

58r + 8m

57r + 4m

1960

64r+2m

64r+2m

63r+8m

62r+2m

60r+8m

59r+2m

1965

65r

65r

65r

64r+8m

63r+2m

61r+8m

Pramen: Příloha zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb.

Praktický příklad odchod do důchodu v roce 2009 vs. 2026

Pan Pavel se narodil 10. 1. 1950 a jeho řádný důchodový věk byl 62 let a 6 měsíců, kterého dosáhl 10. 7. 2012. Pan Pavel tak mohl odejít v roce 2009 do předčasného důchodu. 

Pan Michal se narodil 7. 1. 1964 a jeho řádný důchodový věk je 64 let a 10 měsíců, kterého dosáhne 7. 11. 2028. V roce 2026 může pan Michal odejít do předčasného důchodu. 

Vyšší krácení za předčasnost

Při odchodu do předčasného důchodu je potřeba počítat s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, přičemž standardní krácení dle aktuálně platné legislativy činí 1,5 % výpočtového základu za každý započatý interval předčasnosti. Při splnění podmínky vysoké doby pojištění alespoň v rozsahu 45 let se uplatní poloviční krácení, přičemž se však pro účely nižšího krácení nehodnotí některé náhradní doby pojištění (např. studium, evidence na úřadu práce), takže většina žadatelů o předčasný důchod na nižší krácení nedosáhne, splnit legislativní podmínky je těžké. V roce 2009 činilo krácení u předčasného důchodu 0,9 % za každý interval předčasnosti. Krácení bylo tedy nižší. 

Praktický výpočet krácení důchodu

Pan Martin má průměrnou mzdu za odpracované roky ve výši 47 000 Kč. V roce 2026 odešel pan Martin do předčasného důchodu dříve o 1080 dní, provede se tak krácení za 12 započatých intervalů předčasnosti a činí 18 % (12 × 1,5 %). Pan Martin získal dobu pojištění v rozsahu 43 let. Panu Martinovi je tak přiznán předčasný důchod ve výši 17 838 Kč. 

Kdyby bylo i v roce 2026 krácení 0,9 % za každý interval krácení jako tomu bylo v roce 2009, potom by činilo celkové krácení za 12 započatých intervalů 10,8 % (12 × 0,9 %). V takovém případě by měl pan Martin měsíční předčasný důchod ve výši 19 850 Kč. Vyšší krácení znamená nižší důchod o víc než 2 000 Kč měsíčně.

Kalkulačka předčasného důchodu

Porovnání u různých osobních vyměřovacích základů

V přiložené tabulce máme pro názornost vypočten měsíční předčasný důchod u různých osobních vyměřovacích základů (průměrných důchodových mezd) dle výpočtové formule roku 2026 při době pojištění v rozsahu 43 let a odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku. 

  • V první variantě máme vypočten předčasný důchod dle aktuálního krácení, tj. 18 % z výpočtového základu (12 × 1,5 %).

  • Ve druhé variantě máme vypočten předčasný důchod dle krácení v roce 2009, tj. 10,8 % z výpočtového základu (12 × 0,9 %).

Osobní  vyměřovací základ

Doba  pojištění

Předčasnost

Krácení  18 %

Krácení  10,8 %

Rozdíl

25 000 Kč

43 let

1080 dní

15 189 Kč

16 790 Kč

1 601 Kč

35 000 Kč

43 let

1080 dní

16 393 Kč

18 181 Kč

1 788 Kč

45 000 Kč

43 let

1080 dní

17 596 Kč

19 571 Kč

1 975 Kč

55 000 Kč

43 let

1080 dní

18 800 Kč

20 962 Kč

2 162 Kč

65 000 Kč

43 let

1080 dní

20 003 Kč

22 353 Kč

2 350 Kč

75 000 Kč

43 let

1080 dní

21 206 Kč

23 743 Kč

2 537 Kč

85 000 Kč

43 let

1080 dní

22 410 Kč

25 134 Kč

2 724 Kč

100 000 Kč

43 let

1080 dní

24 215 Kč

27 220 Kč

3 005 Kč

130 000 Kč

43 let

1080 dní

27 825 Kč

31 391 Kč

3 566 Kč

160 000 Kč

43 let

1080 dní

31 435 Kč

35 563 Kč

4 128 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Kdo může na předčasný důchod zapomenout? Přečtěte si také:

Kdo může na předčasný důchod zapomenout?

Závěrem – porovnání let 2026 a 2009

Z důvodu postupného prodlužování řádného důchodového věku je možné odejít do předčasného důchodu v roce 2026 později než v roce 2009, přičemž je nutné získat vyšší minimální dobu pojištění a je nutné počítat s vyšším krácením za předčasnost. Podmínky pro předčasný důchod jsou značně přísnější, než tomu bylo v minulosti.

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Autor článku

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

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