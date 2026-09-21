V říjnu se zvýší cestovní náhrady, o kolik získají zaměstnanci víc za benzin při pracovní cestě?

Zaměstnanci, kteří při pracovních cestách používají vlastní automobil, si od října budou moci při výpočtu cestovních náhrad započítat vyšší cenu benzinu. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) totiž zvýší průměrnou cenu benzinu 95 používanou pro účely cestovních náhrad. Nová sazba má vejít v účinnost od 1. října 2026.
Co se dozvíte v článku
V letošním roce jde už o druhou změnu u cen pohonných hmot pro cestovní náhrady. Už od 1. června 2026 se zvýšila vyhlášková cena motorové nafty.
Benzin 95 zdraží pro účely náhrad o 7,10 Kč na litr
Cena benzinu 95 stanovená pro účely cestovních náhrad činí aktuálně 34,70 Kč za litr. Nově to má být 41,80 Kč.
Půjde o zvýšení o 7,10 Kč na litr, tedy přibližně o 20,5 procenta. Například při spotřebě 30 litrů benzinu bude rozdíl oproti dosavadní částce činit:
30 × 7,10 Kč = 213 Kč.
Podle údajů Českého statistického úřadu dosáhla průměrná cena benzinu 95 v srpnu 2026 částky 41,80 Kč za litr. Oproti hodnotě uvedené v dosavadní vyhlášce tak vzrostla o 20,46 procenta.
Zákoník práce umožňuje MPSV mimořádně upravit stanovenou průměrnou cenu pohonných hmot, pokud se příslušná cena podle údajů ČSÚ zvýší nebo sníží alespoň o 20 procent oproti hodnotě z poslední úpravy.
Částka 41,80 Kč není nová cena, kterou by stát určoval čerpacím stanicím. Jde o průměrnou cenu stanovenou pro účely cestovních náhrad.
Pokud zaměstnanec při pracovní cestě použije vlastní auto, má nárok na náhradu za spotřebované pohonné hmoty. Skutečnou cenu paliva může prokázat například dokladem o nákupu. Pokud ji odpovídajícím dokladem neprokáže, může se použít právě průměrná cena stanovená vyhláškou.
Letos se už jednou měnila cena nafty
Pravidla umožňují MPSV reagovat na výrazné změny cen pohonných hmot i během roku. Nečeká se tedy automaticky až na další lednovou vyhlášku.
Právě tento nástroj byl v roce 2026 využitý už v případě motorové nafty. Od 1. června se její vyhlášková cena zvýšila na 44,50 Kč za litr.
Nyní se stejným způsobem upraví cena benzinu 95. Ostatní ceny pohonných hmot se touto změnou nemění.
Jaké ceny se budou používat od října
Od 1. října 2026 budou podle nové úpravy pro účely cestovních náhrad platit tyto průměrné ceny pohonných hmot:
Mění se pouze cena benzinu 95 oktanů, která vzroste z 34,70 Kč na 41,80 Kč za litr. Ostatní sazby zůstávají beze změny.