Cestovní náhrady 2026: Úprava sazeb za kilometr, stravného i cen pohonných hmot

Ministerstvo práce a sociálních věcí v listopadu zveřejnilo vyhlášku, která upravuje sazby cestovních náhrad pro rok 2026. Tedy jde o náhrady za použití vlastního vozidla, stravné a průměrné ceny pohonných hmot.
Základní sazby mění MPSV vždy k 1. lednu kalendářního roku. Při určování cestovních náhrad vychází vždy z údajů Českého statistického úřadu. Konkrétně používá statistiku týkající se spotřebitelských cen.
Aby mohlo ministerstvo určit správné sazby na následující rok, tak sleduje výchozí hodnoty stanovené zákoníkem práce a vývoj cen, a to jak u položek souvisejících s koupí a provozem auta, tak i u cen jídel a nealkoholických nápojů v restauracích.
Sazby za používání motorových vozidel pro rok 2026
Částky související s pořízením a provozem motorových vozidel oproti minulému roku vzrostly. Proto navrhuje MPSV zvýšit sazby základních náhrad za používání osobního auta o 10 haléřů. Z dosavadních 5,80 Kč na 5,90 Kč za kilometr. Za použití jednostopých vozidel a tříkolek zůstává pro rok 2026 stejná sazba jako v letošním roce.
|
Druh vozidla
|
Použití osobního motorového vozidla
|
Použití jednostopých vozidel a tříkolek
|
Sazby v roce 2026
|
5,90 Kč
|
1,60 Kč
Sazby jsou uvedené za 1 km jízdy
Zvýšení sazeb stravného pro rok 2026
Ceny jídel a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování oproti minulému období opět mírně vzrostly. Z tohoto důvodu návrh nové vyhlášky zvyšuje minimální sazby stravného ve všech časových pásmech, a to o 7 až 16 Kč ve srovnání s rokem 2025.
Výše stravného při tuzemských pracovních cestách se liší podle toho, zda jde o zaměstnance v soukromém sektoru, nebo o zaměstnance ve státní správě. V soukromých firmách jsou uvedené částky minimem, ale zaměstnavatelé mohou dobrovolně použít i sazby, které platí pro veřejný sektor. U veřejného sektoru je výše sazeb stanovena minimální a maximální částkou. Konkrétní výše stravného se odvíjí od délky pracovní cesty.
Výše stravného se poskytuje za každý den pracovní cesty.
Výše sazeb stravného ve státní sféře pro rok 2026
|Pracovní cesta trvá 5 až 12 hodin
|Pracovní cesta trvá déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
|Pracovní cesta trvá déle než 18 hodin
|155 Kč až 185 Kč
|236 Kč až 284 Kč
|370 Kč až 442 Kč
Výše sazeb stravného v soukromé sféře pro rok 2026
|Pracovní cesta trvá 5 až 12 hodin
|Pracovní cesta trvá déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
|Pracovní cesta trvá déle než 18 hodin
|155 Kč
|236 Kč
|370 Kč
Tip: Výhoda pro zaměstnance, nebo pro zaměstnavatele? K čemu je dobré přerušení pracovní cesty
Výše náhrad za spotřebu pohonných hmot pro rok 2026
Průměrné ceny pohonných hmot vycházejí ze statistických údajů a z pravidel, která určují, jak se mají tyto ceny zaokrouhlovat. Oproti současnému roku dojde v roce 2026 ke snížení náhrad.
Aby ceny ve vyhlášce odpovídaly skutečným tržním cenám, využilo ministerstvo i letos nejnovější údaje Českého statistického úřadu za listopad 2025. Díky tomu je možné určit náhradu za pohonné hmoty v případech, kdy zaměstnanec nepředloží doklad o jejich skutečné ceně.
|Za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů
|Za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů
|Za 1 litr motorové nafty
|Za 1 kilowatthodinu elektřiny
|34,70 Kč
|39 Kč
|34,10 Kč
|7,20 Kč
