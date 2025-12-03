Finance.cz  »  Daně a mzdy  »  Cestovní náhrady 2026: Úprava sazeb za kilometr, stravného i cen pohonných hmot

Cestovní náhrady 2026: Úprava sazeb za kilometr, stravného i cen pohonných hmot

Od ledna 2026 začnou platit nové cestovní náhrady. Zvyšuje se stravné a sazba za ujetý kilometr, naopak průměrné ceny pohonných hmot klesají. Podívejte se na přehled změn.
Autor: Shutterstock
Veronika Němcová
3. 12. 2025

Sdílet

Ministerstvo práce a sociálních věcí v listopadu zveřejnilo vyhlášku, která upravuje sazby cestovních náhrad pro rok 2026. Tedy jde o náhrady za použití vlastního vozidla, stravné a průměrné ceny pohonných hmot.

Základní sazby mění MPSV vždy k 1. lednu kalendářního roku. Při určování cestovních náhrad vychází vždy z údajů Českého statistického úřadu. Konkrétně používá statistiku týkající se spotřebitelských cen.

Aby mohlo ministerstvo určit správné sazby na následující rok, tak sleduje výchozí hodnoty stanovené zákoníkem práce a vývoj cen, a to jak u položek souvisejících s koupí a provozem auta, tak i u cen jídel a nealkoholických nápojů v restauracích.

Sazby za používání motorových vozidel pro rok 2026

Částky související s pořízením a provozem motorových vozidel oproti minulému roku vzrostly. Proto navrhuje MPSV zvýšit sazby základních náhrad za používání osobního auta o 10 haléřů. Z dosavadních 5,80 Kč na 5,90 Kč za kilometr. Za použití jednostopých vozidel a tříkolek zůstává pro rok 2026 stejná sazba jako v letošním roce.

Druh vozidla

Použití osobního motorového vozidla

Použití jednostopých vozidel a tříkolek

Sazby v roce 2026

5,90 Kč

1,60 Kč

Sazby jsou uvedené za 1 km jízdy

Zvýšení sazeb stravného pro rok 2026

Ceny jídel a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování oproti minulému období opět mírně vzrostly. Z tohoto důvodu návrh nové vyhlášky zvyšuje minimální sazby stravného ve všech časových pásmech, a to o 7 až 16 Kč ve srovnání s rokem 2025.

Výše stravného při tuzemských pracovních cestách se liší podle toho, zda jde o zaměstnance v soukromém sektoru, nebo o zaměstnance ve státní správě. V soukromých firmách jsou uvedené částky minimem, ale zaměstnavatelé mohou dobrovolně použít i sazby, které platí pro veřejný sektor. U veřejného sektoru je výše sazeb stanovena minimální a maximální částkou. Konkrétní výše stravného se odvíjí od délky pracovní cesty. 

Výše stravného se poskytuje za každý den pracovní cesty.

Výše sazeb stravného ve státní sféře pro rok 2026

Pracovní cesta trvá 5 až 12 hodin Pracovní cesta trvá déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin Pracovní cesta trvá déle než 18 hodin
155 Kč až 185 Kč 236 Kč až 284 Kč 370 Kč až 442 Kč

Výše sazeb stravného v soukromé sféře pro rok 2026

Pracovní cesta trvá 5 až 12 hodin Pracovní cesta trvá déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin Pracovní cesta trvá déle než 18 hodin
155 Kč 236 Kč 370 Kč

Tip: Výhoda pro zaměstnance, nebo pro zaměstnavatele? K čemu je dobré přerušení pracovní cesty

Výše náhrad za spotřebu pohonných hmot pro rok 2026

Průměrné ceny pohonných hmot vycházejí ze statistických údajů a z pravidel, která určují, jak se mají tyto ceny zaokrouhlovat. Oproti současnému roku dojde v roce 2026 ke snížení náhrad.

Aby ceny ve vyhlášce odpovídaly skutečným tržním cenám, využilo ministerstvo i letos nejnovější údaje Českého statistického úřadu za listopad 2025. Díky tomu je možné určit náhradu za pohonné hmoty v případech, kdy zaměstnanec nepředloží doklad o jejich skutečné ceně.

Za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů Za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů Za 1 litr motorové nafty Za 1 kilowatthodinu elektřiny
34,70 Kč  39 Kč 34,10 Kč  7,20 Kč 

Čtěte také:

Máte náklady s výkonem práce? Můžete je po zaměstnavateli chtít dopředu

Školení Mzdové účetnictví - legislativní novinky 2026

Zpoždění vlaku: za jakých podmínek máte nárok na odškodnění?

Jurečka blouzní ohledně odvodů OSVČ, jejich zvýšení opravdu není v zájmu OSVČ

  • Našli jste v článku chybu?

Více o autorovi

Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka 2025 Mzdová kalkulačka 2025 Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Dále u nás najdete

Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025

Města, hrady, hory: poznejte zasněžené dominanty

Stáhli si Spotify, desítky milionů skladeb mají 300 TB

Příspěvky pojišťoven 2026: Více peněz na očkování, pohyb i dentální hygienu

Zdravotnictví v roce 2026: Bílé plomby na pojišťovnu a jiná prevence u praktiků

Finanční limity, které se od letoška mění

Vyznejte se v nabídce domácí péče o seniory. Kdy ji platí pojišťovny

Jak se liší příjmy v Rakousku?

Špehování konkurence: Jak najít slabiny a vytěžit z toho maximum

České čipy v roce 2025: Špičkový čip z Prahy jde do výroby

Někdo se psem, jiný s Ámosem. Co popřála k Vánocům a novému roku vláda na sítích?

Kdy letos podat přiznání a přehledy OSVČ? Tady je daňový kalendář pro rok 2026

Vánočnímu vysílání vládly pohádky ČT s miliony diváků

Změny a novinky od roku 2026 v kostce

Abyste drželi krok v 2026, musíte umět pružně pracovat s daty i AI

Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí

Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026

Přinášíme 10 zajímavých příběhů podnikatelů za rok 2025

Změny, které přináší rok 2026 do oblasti zaměstnávání

Český eGovernment 2025: průšvih eDokladů a digitalizace „pod Babišem“