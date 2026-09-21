Valorizace důchodů 2027: průměrně vzroste důchod o 304 Kč, oznámila vláda

Vláda rozhodla o výši valorizace důchodů od 1. ledna 2027. Průměrný důchod vzroste o 304 Kč na 22 196 Kč měsíčně.
Základní výměra vzroste o 270 Kč, procentní výměra o 0,2 %
Vláda se shodla na růstu důchodů od 1. ledna 2027 v této výši:
- Základní výměra důchodů vzroste o 270 Kč, z 4 900 Kč na 5 170 Kč
- Procentní výměra vzroste o 0,2 %
Průměrný starobní důchod, tak bude činit 40,2 % průměrné mzdy, uvedl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO)
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Jednorázový příspěvek k důchodu? 2 000 Kč
Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) uvedl, že jednorázový příspěvek k důchodu bude činit 2 000 Kč.
Jednorázový příspěvek ve výši 2000 Kč bude součástí návrhu na automatické zvýšení důchodu o 500 Kč při dosažení 80, 85, 90 a 95 let a o 1 000 Kč při dosažení 100 let.
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Vliv valorizace důchodů na státní rozpočet? 14,3 mld. Kč
Růst základní výměry bude mít v roce 2027 dopad na státní rozpočet přibližně 9,2 mld. Kč. Dalších 1,1 mld. Kč představuje zvýšení procentních výměr nad rámec zákonného minima.
Výdaje na mimořádný jednorázový příspěvek společně s příspěvky ve výši 500 Kč a 1000 Kč zvýší výdaje na důchody o 4 mld. Kč.
Celkem se tedy zvýší výdaje státního rozpočtu na 14,3 mld. Kč.
V roce 2026 činí výdaje na důchody přibližně 740 mld. Kč.
Zvýší se také minimální výše důchodů
Od roku 2027 se mění také minimální procentní výměry jednotlivých druhů důchodů. Jejich výše je ze zákona navázána na základní výměru důchodu.
Minimální procentní výměra bude v roce 2027 činit:
- 5 170 Kč u starobních důchodů a invalidních důchodů III. stupně,
- 2 585 Kč u invalidních důchodů II. stupně a vdovských a vdoveckých důchodů,
- 1 724 Kč u invalidních důchodů I. stupně,
- 2 068 Kč u sirotčích důchodů.
Minimální důchod je pak součtem minimální procentní výměry a základní výměry ve výši 5 170 Kč.
Minimální výše důchodu v letech 2026 a 2027
|
Druh důchodu
|
Minimální základní a procentní výměra v součtu
|
Výše důchodu v roce 2026
|
Výše důchodu v roce 2027
|
Starobní důchod
|
20 % průměrné mzdy
|
9 800,00 Kč
|
10 340,00 Kč
|
Invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně
|
20 % průměrné mzdy
|
9 800,00 Kč
|
10 340,00 Kč
|
Invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně
|
15 % průměrné mzdy
|
7 350,00 Kč
|
7 755,00 Kč
|
Invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně
|
13,33 % průměrné mzdy
|
6 534,00 Kč
|
6 894,00 Kč
|
Vdovský a vdovecký důchod
|
15 % průměrné mzdy
|
7 350,00 Kč
|
7 755,00 Kč
|
Sirotčí důchod
|
14 % průměrné mzdy
|
6 860,00 Kč
|
7 238,00 Kč
Zdroj: MPSV
Příplatky k důchodům pro účastníky odboje a jejich pozůstalé
MPSV předložilo také samostatné nařízení o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2027. Tyto příplatky (určené zejména účastníkům odboje za druhé světové války, některým jejich pozůstalým a osobám postiženým křivdami komunistického režimu) se zvýší stejně jako procentní výměry důchodů, tedy o 0,2 %. Dopad tohoto opatření na státní rozpočet se odhaduje na přibližně 4 miliony korun.
Důchody by mohly vzrůst o dalších 500 Kč, respektive 1000 Kč, ale jen pro někoho
Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje novelu, která počítá s automatickým zvýšením důchodu o 500 Kč při dosažení 80, 85, 90 a 95 let a o 1 000 Kč při dosažení 100 let. Navrhovaná účinnost je od 1. ledna 2027.
Vrátí se zvýšení důchodu za práci v důchodu
Starobní důchodci, kteří pracují i po dosažení důchodového věku, budou mít od 1. ledna 2027 nárok na automatické zvýšení důchodu. Za každý odpracovaný rok rok jim bude důchod navýšen o 1,5 % procentní výměry. Změna se týká zaměstnání (i prací na dohodu, jestliže je z nich odváděno sociální pojištění) i podnikání OSVČ. Současná sleva na důchodovém pojištění ve výši 6,5 % bude nadále zachována.
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Změny v důchodech od roku 2027: výchova dětí se bude hodnotit odlišně
V roce 2027 čeká důchodový systém několik změn. Nově přiznané důchody budou mít méně výhodný výpočet než v tomto roce. Do první redukční hranice se totiž bude počítat 98 % osobního vyměřovacího základu namísto 99 % v roce 2026 (v roce 2025 to bylo 100 %). Další změna se týká snížení zápočtu za každý celý rok důchodového pojištění z 1,495 % na 1,490 % výpočtového základu.
Další výrazné změny se týkají výchovné, kdy výchovné u již přiznaných důchodů nebude podléhat valorizaci.
U nově přiznaných důchodů bude výchovné ve výši 500 Kč zachováno za třetí a každé další vychované dítě. Péče o první dvě děti bude zohledňována dle výhodnosti, buď prostřednictvím fiktivního vyměřovacího základu, anebo jako doposud, tedy 500 Kč za první, respektive druhé vychované dítě. ČSSZ bude porovnávat varianty a zvolí tu, která bude pro rodiče výhodnější.
Manželé si od 1. ledna 2027 budou moci rozdělit příjmy napůl
Výraznou změnu čekají i důchody manželů (registrovaných partnerů), kteří budou moci využít dobrovolný sdílený vyměřovací základ manželů a partnerů. Smyslem je zmírnit rozdíly mezi budoucími důchody například v rodinách, kde jeden z partnerů vydělával výrazně více, zatímco druhý se více věnoval péči o rodinu.
Za sdílené kalendářní roky se vyměřovací základy obou partnerů sečtou a následně rozdělí napůl. Půjde však pouze o dobrovolnou možnost, se kterou musí souhlasit oba partneři. Sdílet bude možné celé kalendářní roky trvání svazku, nikoliv libovolně vybrané měsíce nebo jednotlivé roky.
Možnost se bude týkat důchodů přiznávaných od roku 2027. Pokud už byl jednomu z dvojice starobní důchod přiznán před 1. lednem 2027, sdílení možné nebude.
Jaký je výpočet důchodu přiznaného v roce 2026?