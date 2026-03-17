Valorizace důchodů podle věku bude. Ale ne tak štědrá, jak se počítalo

Ministr práce a sociálních věcí, Aleš Juchelka (ANO) na sociálních sítích oznámil, že hodlá dodržet programové prohlášení vlády a splnit tedy veškeré sliby, se kterými šlo hnutí ANO do voleb. Z hlediska věkově podmíněných valorizací, které byly jedním z hlavních bodů sociální politiky volebního programu, je to však pravda jen na půl. Původní návrhy byly totiž daleko štědřejší.
Věkově podmíněná valorizace bude nižší, než se slibovalo
Ministr ve videu na svém Facebooku představil legislativní změny v oblasti starobních důchodů od roku 2027. Kromě navrácení původního mechanismu růstu důchodů na polovinu reálných mezd je mezi hlavními třemi body i věkově podmíněná valorizace. Ta jednoduše znamená to, že pokud důchodce dosáhne určitého věkového milníku, vzroste mu starobní důchod, a to vždy o 500 korun. Důchody poté porostou už od 80 let věku seniorů, viz tabulka.
|
80 let
|
+ 500,00 Kč
|
85 let
|
+ 500,00 Kč
|
90 let
|
+ 500,00 Kč
|
95 let
|
+ 500,00 Kč
Důchody měly růst výrazně více
Pokud bychom se rozhodli slovíčkařit, jedná se hlavně o dodržení principu, nikoli celkového volebního slibu, ale i programového prohlášení vlády. V obou případech se počítá s navyšováním důchodu již od 80 let a celkem čtyřikrát až do dosažení 95 let věku. Původní návrh byl ale podstatně štědřejší. Počítalo se s tím, že
- v 80 letech se důchod navýší o 500 Kč,
- v 85 letech se důchod navýší o 1000 Kč,
- v 90 letech se důchod navýší o 1500 Kč a
- v 100 letech se důchod navýší o 2000 Kč.
Celkem se tedy měla penze během 20 let (od 80 do 100 let) v rámci věkově podmíněných valorizací navýšit o 5000 Kč. Nynější návrh chce však v součtu přispět pouze částkou 2000 Kč.
Není jasné, jakým způsobem navýšení proběhne
Prozatím je jasné, že ať už se bude jednat o nižší nebo vyšší částky, důchodcům již zůstanou v každém měsíčním důchodu.
Co však ministerstvo práce a sociálních věcí prozatím nesdělilo, je to, jakým způsobem vůbec k valorizaci dojde, resp. jak se vůbec peníze k penzi připočtou. Věkově podmíněná valorizace se totiž může při výpočtu důchodu ukotvit jako součást procentní výměry důchodu. To znamená, že by se částka zvýšila vždy, když by docházelo i k růstu procentní výměry.
Připomeňme pak, že procentní výměra je druhou složkou důchodu a oproti klasické výměře základní je daleko více individuální. Jedná se totiž o zásluhovou část, na jejíž výši závisí délka získané doby účasti na důchodovém pojištění, počet náhradních dob pojištění, ale především dosahovaná výše platu. Právě proto dává smysl, že by do procentní výměry byly zakomponovány i nové věkově podmíněné valorizace.
Už dnes přitom platí, že v 85 letech se navyšuje důchod o 1000 Kč a ve 100 letech o 2000 Kč s tím, že tyto částky jsou součástí právě procentní výměry. Otázkou je, zda v legislativě alespoň z poloviny zůstanou nebo budou zrušeny novelou zákona.
Do úvahy je však nutné brát, že pokud je něco součástí procentní výměry, musí se zvyšovat vždy, když se zvýší ona, což pro státní rozpočet už zas tak moc výhodné není. Proto je klidně možné, že věkově podmíněné valorizace budou konkrétní částky, které vždy zůstanou stejné a při zvyšování důchodu, ať už každý rok v lednu anebo i při případných mimořádných valorizacích, dojde k jejich odečtu a následnému přičtení.
K tomuto principu pak dojde od roku 2027 i u výchovného. To je aktuálně součástí procentní výměry, ale od příštího roku z ní bude vyjmuto a bude se tedy odečítat a po navýšení základní a procentní výměry opět přičítat.
Od stejného roku, čili od 2027 má podle ministra Juchelky dojít i k zavedení věkově podmíněných valorizací. Nyní se pracuje na legislativním návrhu, který by měl být představen v průběhu dubna nebo května. Aby pak mohl nabýt účinnosti od 1. ledna 2027, bude muset návrh zákona projít celým kolem legislativního procesu v létě.
Stát bude štědřejší k pracujícím starobním důchodcům, anebo ne?
Dříve platilo, že pracující starobní důchodce byl oceněn navýšením výpočtového základu o 0,4 % za každých odpracovaných 360 dní. Toto pravidlo však bylo zrušeno za vlády Petra Fialy.
V prohlášení vlády je i zvýšení oceňování těch osob, které se rozhodly zůstat v zaměstnání, přestože mohly odejít do starobního důchodu. Takovým zaměstnancům by se měl zvýšit výpočtový základ za každých 365 kalendářních dní o 1,5 %, což je znatelně velký rozdíl oproti tomu, jak tomu bylo dříve.
Ministerstvo práce a sociálních věcí se však doposud veřejně nevyjádřilo, zda bude alespoň v tomto případě pracovat se stejnými čísly, jaká původně slibovalo. I tato změna by však měla začít platit od 1. ledna 2027.