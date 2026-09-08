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Vdovecké důchody během 10 let stouply téměř dvojnásobně, co vdovské důchody?

Petr Gola
Dnes

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Během posledních dvaceti let mnohem výrazněji stoupl průměrný vdovecký důchod než vdovský důchod. V červnu letošního roku dosahoval průměrný vdovský důchod 91,7 % průměrného vdovského důchodu a v roce 2007 to bylo 78,9 %. Proč tomu tak je? Podívejme se na hlavní důvody.
Vdovecký důchod
Autor: Michal Bureš (ChatGPT)
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Průměrný měsíční sólo vyplacený vdovský důchod činil v červnu letošního roku 13 760 Kč a průměrný sólo vyplácený vdovecký důchod potom 12 622 Kč. V procentním vyjádření se rozdíl mezi průměrným vdovským a průměrným vdoveckým důchodem během let snižuje, jak je vidět z přiložené tabulky, kde máme uvedeny průměrné hodnoty obou důchodů v letech 2007 až 2026, vždy v červnu. 

Co se dozvíte v článku
  1. Průměrný vdovský a vdovecký důchod v letech 2007 až 2026
  2. Standardní výplata pozůstalostního důchodu je jeden rok
  3. Vdovecký důchod se zvýšil více než starobní důchod
  4. Nárok na dva důchody
  5. Snižování příjmových rozdílů a zavedení výchovného snížilo rozdíly

Průměrný vdovský a vdovecký důchod v letech 2007 až 2026

Z přiložené tabulky vidíme, že průměrný sólo vdovský důchod je v letošním roce 2,34krát vyšší než v roce 2007 a průměrný sólo vdovecký důchod je vyšší 2,72krát. Průměrný sólo vdovecký důchod dosahoval v červnu letošního roku 91,7 % průměrného sólo vdovského důchodu, zatímco v roce 2007 to bylo o téměř 13 procentních bodů méně. Procentní rozdíl mezi průměrným sólo vdoveckým důchodem a sólo vdovským důchodem se od roku 2007 po současnost snižoval rok od roku. 

 

Rok/měsíc

Průměrný sólo 
vdovský důchod

Průměrný sólo
vdovecký důchod

Poměr

2026/6

13 760 Kč

12 622 Kč

91,73 %

2025/6

13 307 Kč

12 117 Kč

91,06 %

2024/6

13 045 Kč

11 877 Kč

91,05 %

2023/6

12 787 Kč

11 566 Kč

90,45 %

2022/6

11 291 Kč

10 192 Kč

90,27 %

2021/6

10 022 Kč

8 990 Kč

89,70 %

2020/6

9 518 Kč

8 533 Kč

89,65 %

2019/6

8 839 Kč

7 883 Kč

89,18 %

2018/6

8 013 Kč

7 114 Kč

88,78 %

2017/6

7 670 Kč

6 783 Kč

88,44 %

2015/6

7 389 Kč

6 466 Kč

87,51 %

2013/6

7 207 Kč

6 197 Kč

85,99 %

2011/6

6 978 Kč

5 892 Kč

84,44 %

2009/6

6 755 Kč

5 556 Kč

82,25 %

2007/6

5 885 Kč

4 644 Kč

78,91 %

Pramen: ČSSZ – Statistiky – Průměrná výše sólo důchodů v ČR

Standardní výplata pozůstalostního důchodu je jeden rok

Ze zákona náleží vdovský i vdovecký důchod jeden rok, a po uplynutí jednoho roku se vyplácí pouze v případě splnění některé zákonné podmínky (např. při péči o nezaopatřené dítě, při péči o závislou osobu, při dosažení požadovaného zákonného věku). Legislativní podmínky ohledně vdoveckého a vdovského důchodu jsou samozřejmě stejné.

Vdovecký důchod se zvýšil více než starobní důchod

V praxi je vypláceno výrazně více vdovských důchodů než vdoveckých důchodů. Důvodem je skutečnost, že ženy se v průměru dožívají vyššího věku než muži a navíc jsou v manželství ženy častěji mladší než muži. Průměrný starobní důchod činil v červnu letošního roku 21 803 Kč a v červnu 2007 potom 8 722 Kč. Aktuálně je tedy vyšší 2,5krát než v roce 2007. Průměrný vdovecký důchod se v daném časovém období zvýšil více než průměrný starobní důchod. Naproti tomu průměrný vdovský důchod se zvýšil méně než průměrný starobní důchod. 

Kalkulačka vdovského důchodu

nápověda
nebo výše nároku na důchod ke dni úmrtí
nápověda
vyplňte nulu, pokud vlastní důchod nepobíráte

Nárok na dva důchody

V tabulce výše máme uveden průměrný sólo vdovský a průměrný sólo vdovecký důchod. V případě, že jsou splněny podmínky pro výplatu vlastního starobního důchodu a pozůstalostního důchodu současně, tak se vyplácí v plném rozsahu pouze vyšší z těchto dvou důchodů a z nižšího důchodu náleží jenom polovina procentní výměry, přičemž základní výměra důchodu náleží pouze jednou. 

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Snižování příjmových rozdílů a zavedení výchovného snížilo rozdíly

Měsíční částka vdovského i vdoveckého důchodu se skládá ze základní výměry a procentní výměry, přičemž základní výměra důchodu je vždy stejně vysoká a v roce 2026 činí 4 900 Kč. Procentní výměra vdovského a vdoveckého důchodu činí 50 % procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu, který pobíral zemřelý manžel (manželka), nebo na který by měl (měla) nárok. V případě nároku na dva důchody současně se uplatňuje pravidla popsaná v odstavci výše. 

Z logiky věci vyplývá, že snižování příjmových rozdílů mezi muži a ženami v průběhu let se pozitivně promítá ve snižování rozdílů mezi průměrným vdovským a vdoveckým důchodem. Dalším důvodem je zavedení výchovného na děti od roku 2023, které snížilo rozdíly ve výši starobních důchodů mužů a žen, a na které mají nárok zpravidla ženy.  Zavedení výchovného mělo pozitivní vliv na výši starobního důchodu žen a na výši vdoveckého důchodu pro muže.

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Autor článku

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

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