Vdovecké důchody během 10 let stouply téměř dvojnásobně, co vdovské důchody?

Průměrný měsíční sólo vyplacený vdovský důchod činil v červnu letošního roku 13 760 Kč a průměrný sólo vyplácený vdovecký důchod potom 12 622 Kč. V procentním vyjádření se rozdíl mezi průměrným vdovským a průměrným vdoveckým důchodem během let snižuje, jak je vidět z přiložené tabulky, kde máme uvedeny průměrné hodnoty obou důchodů v letech 2007 až 2026, vždy v červnu.
Co se dozvíte v článku
Průměrný vdovský a vdovecký důchod v letech 2007 až 2026
Z přiložené tabulky vidíme, že průměrný sólo vdovský důchod je v letošním roce 2,34krát vyšší než v roce 2007 a průměrný sólo vdovecký důchod je vyšší 2,72krát. Průměrný sólo vdovecký důchod dosahoval v červnu letošního roku 91,7 % průměrného sólo vdovského důchodu, zatímco v roce 2007 to bylo o téměř 13 procentních bodů méně. Procentní rozdíl mezi průměrným sólo vdoveckým důchodem a sólo vdovským důchodem se od roku 2007 po současnost snižoval rok od roku.
|
Rok/měsíc
|
Průměrný sólo
|
Průměrný sólo
|
Poměr
|
2026/6
|
13 760 Kč
|
12 622 Kč
|
91,73 %
|
2025/6
|
13 307 Kč
|
12 117 Kč
|
91,06 %
|
2024/6
|
13 045 Kč
|
11 877 Kč
|
91,05 %
|
2023/6
|
12 787 Kč
|
11 566 Kč
|
90,45 %
|
2022/6
|
11 291 Kč
|
10 192 Kč
|
90,27 %
|
2021/6
|
10 022 Kč
|
8 990 Kč
|
89,70 %
|
2020/6
|
9 518 Kč
|
8 533 Kč
|
89,65 %
|
2019/6
|
8 839 Kč
|
7 883 Kč
|
89,18 %
|
2018/6
|
8 013 Kč
|
7 114 Kč
|
88,78 %
|
2017/6
|
7 670 Kč
|
6 783 Kč
|
88,44 %
|
2015/6
|
7 389 Kč
|
6 466 Kč
|
87,51 %
|
2013/6
|
7 207 Kč
|
6 197 Kč
|
85,99 %
|
2011/6
|
6 978 Kč
|
5 892 Kč
|
84,44 %
|
2009/6
|
6 755 Kč
|
5 556 Kč
|
82,25 %
|
2007/6
|
5 885 Kč
|
4 644 Kč
|
78,91 %
Pramen: ČSSZ – Statistiky – Průměrná výše sólo důchodů v ČR
Standardní výplata pozůstalostního důchodu je jeden rok
Ze zákona náleží vdovský i vdovecký důchod jeden rok, a po uplynutí jednoho roku se vyplácí pouze v případě splnění některé zákonné podmínky (např. při péči o nezaopatřené dítě, při péči o závislou osobu, při dosažení požadovaného zákonného věku). Legislativní podmínky ohledně vdoveckého a vdovského důchodu jsou samozřejmě stejné.
Vdovecký důchod se zvýšil více než starobní důchod
V praxi je vypláceno výrazně více vdovských důchodů než vdoveckých důchodů. Důvodem je skutečnost, že ženy se v průměru dožívají vyššího věku než muži a navíc jsou v manželství ženy častěji mladší než muži. Průměrný starobní důchod činil v červnu letošního roku 21 803 Kč a v červnu 2007 potom 8 722 Kč. Aktuálně je tedy vyšší 2,5krát než v roce 2007. Průměrný vdovecký důchod se v daném časovém období zvýšil více než průměrný starobní důchod. Naproti tomu průměrný vdovský důchod se zvýšil méně než průměrný starobní důchod.
Kalkulačka vdovského důchodu
Nárok na dva důchody
V tabulce výše máme uveden průměrný sólo vdovský a průměrný sólo vdovecký důchod. V případě, že jsou splněny podmínky pro výplatu vlastního starobního důchodu a pozůstalostního důchodu současně, tak se vyplácí v plném rozsahu pouze vyšší z těchto dvou důchodů a z nižšího důchodu náleží jenom polovina procentní výměry, přičemž základní výměra důchodu náleží pouze jednou.
Jak to má osoba ve vdovském nebo vdoveckém důchodu s důchodovým a zdravotním pojištěním?
Snižování příjmových rozdílů a zavedení výchovného snížilo rozdíly
Měsíční částka vdovského i vdoveckého důchodu se skládá ze základní výměry a procentní výměry, přičemž základní výměra důchodu je vždy stejně vysoká a v roce 2026 činí 4 900 Kč. Procentní výměra vdovského a vdoveckého důchodu činí 50 % procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu, který pobíral zemřelý manžel (manželka), nebo na který by měl (měla) nárok. V případě nároku na dva důchody současně se uplatňuje pravidla popsaná v odstavci výše.
Z logiky věci vyplývá, že snižování příjmových rozdílů mezi muži a ženami v průběhu let se pozitivně promítá ve snižování rozdílů mezi průměrným vdovským a vdoveckým důchodem. Dalším důvodem je zavedení výchovného na děti od roku 2023, které snížilo rozdíly ve výši starobních důchodů mužů a žen, a na které mají nárok zpravidla ženy. Zavedení výchovného mělo pozitivní vliv na výši starobního důchodu žen a na výši vdoveckého důchodu pro muže.