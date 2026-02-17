Vláda má v plánu zavést valorizaci důchodů podle věku

Ačkoliv nová vláda kritizuje kroky té předchozí, kterou vedl Petr Fiala, hodlá mnoho zavedených změn ponechat tak. Na co se však plánuje zaměřit a co vyplynulo už z volebního plánu a programového prohlášení, jsou valorizace. Ty by ráda vrátila do původní podoby a k tomu navíc ještě přidala i nové.
Polovina růstu reálných mezd byla při výpočtu důchodů tak akorát
Státní důchody vždy k 1. lednu nového roku čeká každoroční valorizace. Té podléhají nejen důchody starobní, ale i invalidní, pozůstalostní a částečně i důchody předčasné.
Při lednové valorizaci se zohledňuje inflace, resp. procentuální růst cen domácností důchodců za zboží a služby v daném období. Ona inflace se pak ještě navíc navyšuje o třetinu růstu reálných mezd. To by se však podle plánu vlády Andreje Babiše mělo změnit. Navýšení by se mělo navrátit na polovinu růstu reálných mezd, což platilo před důchodovou reformou a díky čemuž měli důchodci v rámci lednové valorizace i více peněz.
Během roku pak ještě navíc může dojít i k tzv. mimořádné valorizaci. Ta nastává v situacích, kdy se inflace během roku zvýší minimálně o 5 %. Za splnění této podmínky k ní může v průběhu roku dojít i vícekrát. Poslední mimořádná valorizace proběhla v roce 2023, čili po skončení pandemie, nicméně za energetické krize a války na Ukrajině.
Hnutí ANO přišlo s věkově podmíněnou valorizací
Andrej Babiš v programovém prohlášení vlády zmínil, že bude požadovat, aby důchody od 80 let rostly i s věkem seniorů. Mimo to chce hnutí ANO navíc pro osoby ve starobním, ale i invalidním důchodu zavést nové kategorie životního minima.
Ve volebním programu hnutí ANO jasně stálo, že věkově podmíněné valorizace by u seniorů probíhaly jednou za pět let. Osobám
- od 80 let by se zvýšil důchod o 500 Kč,
- od 85 let by se zvýšil důchod o 1000 Kč,
- od 90 let by se zvýšil důchod o 1500 Kč a
- od 95 let by se zvýšil důchod o 2000 Kč.
To znamená, že by se dlouho žijícím důchodcům mohla zvýšit starobní penze až o 5000 Kč měsíčně za 15 let.
Důležité je zmínit, že věkově podmíněná valorizace u důchodů funguje už dnes. Akorát se důchody v 85 letech zvyšují o 1000 Kč a ve 100 letech o 2000 Kč.
„Nárok na toto zvýšení se bude týkat i těch osob, které některé z uvedených věkových hranic dosáhly či dosáhnou před nabytím účinnosti nové právní úpravy. Pouze pro hranici 85 let bylo zvýšení již realizováno, neboť zvýšení důchodu osobám, které již dosáhly 85 let věku o 1000 Kč, obsahuje současná právní úprava a jejich důchod již tedy byl o tuto částku zvýšen,“ vysvětluje oddělení mediální komunikace Ministerstva práce a sociálních věcí.
Penze se znovu bude zvyšovat o další roky práce
Aby byly osoby motivovány co nejdéle pracovat, znovu se zavede zvyšování starobního důchodu za práci. Za každý odpracovaný rok by se měla starobní penze navýšit o 1,5 % vyměřovacího základu. Pro valorizaci navíc nebude nutné podávat žádost, k růstu dojde automaticky po splnění podmínky.
Připomeňme pak, že zvyšování důchodu pro seniory, kteří i přes pobírání penze nadále pracovali, už tu jednou bylo. Výpočtový základ se navyšoval o 0,4 % za každých odpracovaných 360 dní. O navýšení se pak muselo požádat příslušnou OSSZ. Tato výhoda však byla se zavedením důchodové reformy zrušena.
Minimální důchody se budou zvyšovat tak či tak
Letos došlo k zavedení institutu minimálních důchodů. Ten spočívá v tom, že se nejnižší důchody navážou na úroveň určitého procenta průměrné mzdy. Pokud se pak průměrná mzda v dalším roce zvýší, společně s tím dojde i k navýšení minimálních důchodů na stanovenou úroveň.
|
Druh pobírané penze
|
Procentuální část průměrné mzdy
|
Částka minimálního důchodu v roce 2026
|
Důchod starobní, předčasný, odložený starobní důchod, invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně
|
20,00%
|
9.800 Kč
|
Invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně
|
15,00%
|
7.350 Kč
|
Invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně
|
13,33%
|
6.534 Kč
|
Vdovský a vdovecký důchod
|
15,00%
|
7.350 Kč
|
Sirotčí důchod
|
14,00%
|
6.860 Kč