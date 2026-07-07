Pro mladé by měla být nově hypotéka daňově výhodnější. Proč a od kdy se počítá se zvýhodněním mladých?

O hypotéky je stále zájem, přestože banky opět zvyšují úrokové sazby. Lidé financující vlastní bydlení úvěrem mohou navíc při splnění zákonných podmínek využít daňový odpočet zaplacených úroků. Jeho výše se liší podle toho, kdy byla smlouva o poskytnutí hypotečního úvěru uzavřena. V blízké budoucnosti má být tento odpočet pro mladé ještě výhodnější.
Co se dozvíte v článku
Úroky z hypotéky si lze za splnění podmínek odečíst z daní
Odpočet úroků z hypotéky anebo i úvěru ze stavebního spoření spočívá v tom, že osoba, se kterou byla uzavřena smlouva, si může od daňového základu v rámci nezdanitelné části základu daně odečíst zaplacené úroky. To následně nesníží pouze daňový základ, ale i vypočtenou daň z příjmů fyzických osob. Učinit tak může jednou ročně prostřednictvím ročního zúčtování daně anebo daňového přiznání, což může vést k vyplacení daňové vratky díky vzniklé úspoře.
K tomu však, aby bylo možné odpočet úroků vůbec uplatnit, musí být splněno hned několik podmínek. V prvé řadě musí být hypotékou financována bytová potřeba. Ta se nemusí vztahovat jen na osobu, která smlouvu uzavřela, ale i na její blízké příbuzné. Podmínka tedy samozřejmě nebude splněna, pokud by měla být nemovitost financovaná hypotékou určena k pronájmu třetím osobám, anebo k podnikatelské činnosti.
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Na odpočet úroků lze dosáhnout pouze s dostatečným příjmem
Možnost uplatnit odpočet zaplacených úroků od daňového základu je možné tehdy, pokud daná osoba dosahuje dostatečně vysokého příjmu.
Pokud je zaměstnancem, je nutné, aby měsíčně na dani z příjmů fyzických osob odvedla více peněz, než činí základní daňová sleva na poplatníka. Ta v roce 2026 měsíčně činí 2570 Kč, ročně pak v součtu 30 840 Kč.
Z toho plyne, že na daňový odpočet v tomto případě nedosáhnou osoby, které pracují prostřednictvím pracovních dohod do limitů, ale vlastně ani zaměstnanci, kteří pobírají minimální mzdu.
U OSVČ lze nezdanitelnou část základu daně v podobě uplatnění úroků z úvěru odečíst, jestliže je jejich zisk dostatečně vysoký na to, aby jim vznikla daňová povinnost.
Výše daňového odpočtu je závislá na tom, kdy byla uzavřena smlouva
Pro smlouvy uzavřené do konce 2020 platí, že si lze v rámci nezdanitelné části základu daně v této situaci odečíst až 300 000 Kč na zaplacených úrocích, což činí daňovou úsporu až do výše 45 000 Kč.
Pokud však byla smlouva uzavřena od 1. ledna 2021, lze si od daňového základu odečíst maximálně 150 000 Kč. Daňová úspora tedy bude o polovinu nižší než u těch, kteří si sjednali úvěr dříve, půjde o 22 500 Kč.
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Vláda slibuje vyšší daňovou úlevu pro mladé s hypotékou
Ministryně financí Alena Schillerová se nechala před pár týdny slyšet, že vláda aktuálně pracuje na novele zákona, která by měla mladé s hypotékou zvýhodnit při uplatňování odpočtu úroků z daní. Přesné informace neuvedla, doplnila však, že cílem je v této situaci, aby změna neměla negativní dopad na státní rozpočet. To však bohužel znamená především to, že aby mohla vláda mladým lidem něco přidat, bude muset ostatním pravděpodobně ubrat.
„Vzhledem k probíhajícím analýzám a přípravám je v tuto chvíli předčasné komentovat konkrétní parametry pro mladé lidi i dopady na ostatní skupiny poplatníků. Jakmile bude návrh kompletní, veškeré podrobnosti včas zveřejníme,“ upozorňuje Karolína Oehmová z tiskového oddělení Ministerstva financí.
Co však víme, je to, že novinka by měla začít platit od roku 2028. Skloňován je pak opět věk 36 let. Ten je zároveň také rozhodným číslem i pro limity na hypotékách, kde mají právě mladí do 36 let věku „měkčí“ podmínky, za kterých mohou dosáhnout na hypoteční úvěr. Díky nižšímu věku jim banka poskytne LTV ve výši 90 %, z vlastních zdrojů tedy bude nutné dodat jen 10 %. Ostatní žadatelé musí nemovitost financovat z 20 % vlastními penězi.
Další zmírnění je pak pro žadatele do 36 let věku u ukazatele DTI, který vyjadřuje poměr celkového zadlužení žadatele k jeho ročnímu čistému příjmu. Ten může činit až 9,5násobek ročního čistého příjmu a 8,5násobek ročních příjmů u ostatních žadatelů, viz tabulka.
|
Ukazatel
|
Žadatelé do 36 let
|
Ostatní žadatelé
|
LTV
|
Max. 90 % z odhadní ceny nemovitosti (vlastní zdroje min. 10 %)
|
Max. 80 % z odhadní ceny nemovitosti (vlastní zdroje min. 20 %)
|
DTI
|
Doporučený limit 9,5násobek čistého ročního příjmu
|
Doporučený limit 8,5násobek čistého ročního příjmu
|
DSTI
|
Doporučený limit 40 % čistého měsíčního příjmu
|
Doporučený limit 40 % čistého měsíčního příjmu