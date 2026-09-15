Výdělek a daně pro řádné a předčasné důchodce i předdůchodce, kdy si nemůžete moc vydělat?

Rozhodnutí odejít do předčasného či řádného starobního důchodu je vysoce individuální záležitostí, při které je třeba zvažovat více okolností. Pro někoho je možností rovněž čerpání vlastních prostředků z doplňkového penzijního spoření formou předdůchodu. Někteří důchodci či předdůchodci přitom chtějí nebo musejí zůstat pracovně aktivní. Podívejme se, jak se liší jejich daňové zatížení.
Co se dozvíte v článku
Příjmy předčasných důchodců jsou omezeny
Dle platné legislativy předčasní důchodci nemohou mít příjem, který zakládá účast na sociálním pojištění. V praxi to znamená, že předčasní důchodci nejčastěji pracují na dohody s odměnou do limitu. Z dohody o provedení práce se neplatí sociální ani zdravotní pojištění, pokud je hrubá měsíční odměna 11 999 Kč a méně, z dohody o pracovní činnosti se neplatí sociální ani zdravotní pojištění, pokud je hrubá měsíční odměna 4 499 Kč a méně. Po dosažení řádného důchodového věku toto omezení samozřejmě zaniká.
Řádní důchodci mají slevu na sociálním pojištění
Řádní starobní důchodci na sociálním pojištění zaplatí méně než jejich mladší kolegové pobírající stejnou mzdu. Sleva na sociálním pojištění činí 6,5 % ze sjednané hrubé mzdy. Předdůchodci nárok na tuto slevu nemají, na rozdíl od předčasných důchodců však mohou mít příjmy podléhající sociálnímu pojištění a mohou si tak přivydělat libovolně.
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Výhodnější výpočet zdravotního pojištění
Pro řádné starobní důchodce i předdůchodce platí příznivější podmínky pro výpočet zdravotního pojištění, protože se u nich neprovádí dopočet do minima. To je výhodné v případě práce na zkrácený úvazek s měsíční odměnou pod úrovní minimální mzdy přepočtené na plný úvazek.
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Neexistuje daňová sleva na seniora
Řádní starobní důchodci sice mají slevu na sociálním pojištění, neexistuje však žádná daňová sleva na seniora přímo snižující vypočtenou daň z příjmu. Řádní i předčasní důchodci a předdůchodci přitom mohou uplatnit stejně jako všichni zaměstnanci a OSVČ slevu na poplatníka ve výši 30 840 Kč ročně.
Praktický příklad 1
Pan Karel je v řádném starobním důchodu a pracuje na zkrácený úvazek s hrubou měsíční mzdou 21 000 Kč. Z hrubé mzdy je mu sraženo sociální pojištění ve výši 126 Kč (21 000 × 0,6 %) a zdravotní pojištění 945 Kč (21 000 × 4,5 %), daň z příjmu činí 580 Kč (21 000 × 15 % – 2 570). Na účet tedy obdrží 19 349 Kč (21 000 – 126 – 945 – 580). Při výpočtu zdravotního pojištění se neprovádí dopočet do minima, platba sociálního pojištění alespoň v sazbě 0,6 % je pak důležitá vzhledem k nároku na případnou nemocenskou.
Pan Jaroslav je předdůchodce a také pracuje na zkrácený úvazek s hrubou měsíční mzdou 21 000 Kč. Z hrubé mzdy je mu sraženo sociální pojištění ve výši 1 491 Kč (21 000 × 7,1 %), neboť na rozdíl od pana Karla nemá nárok na slevu na sociálním pojištění. Na zdravotním pojištění zaplatí 945 Kč a na dani z příjmu 580 Kč, stejně jako pan Karel. Na účet tak obdrží 17 984 Kč (21 000 – 1 491 – 945 – 580).
Pan Zdeněk je v předčasném důchodu, takže u stejného zaměstnavatele může pracovat pouze na dohodu o provedení práce s hrubou odměnou 11 999 Kč. Tím splňuje zákonnou podmínku pro přivýdělek do dosažení řádného důchodového věku a není mu sráženo sociální ani zdravotní pojištění. Sleva na poplatníka sníží vypočtenou daň z příjmu do nuly, pan Zdeněk tak na účet obdrží celých 11 999 Kč.
Kalkulačka předčasného důchodu
Podnikání v důchodu
Samostatná výdělečná činnost v řádném i předčasném důchodu je vedlejší samostatnou činností, sociální i zdravotní pojištění se vypočítává vždy ze skutečného vyměřovacího základu. V předdůchodu je však vedlejší činností pouze pro výpočet zdravotního pojištění. Předčasní důchodci pak mohou mít hrubý zisk jen do limitu 117 521 Kč ročně, v případě podnikání pouze po část roku v poměrné výši.
Praktický příklad 2
Paní Věra je v předčasném důchodu po celý rok 2026, přitom po celý rok podniká. Hrubý zisk za rok 2026 bude mít 115 000 Kč (hrubý zisk je příjem mínus zisk). Sociální pojištění neplatí, neboť hrubý zisk je do limitu pro příjmy z vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Zdravotní pojištění činí 7 763 Kč (115 000 × 50 % x 13,5 %), daň z příjmu neplatí, jelikož sleva na poplatníka ve výši 30 840 Kč ji sníží do nuly.
Paní Edita je v řádném starobním důchodu, takže není příjmově omezena jako paní Věra. Hrubý zisk z podnikání za celý rok 2026 bude mít 340 000 Kč. Na sociálním pojištění zaplatí 42 449 Kč (340 000 × 55 % x 22,7), protože má jakožto řádný starobní důchodce nárok na slevu 6,5 % na sociálním pojištění. Na zdravotním pojištění pak zaplatí 22 950 Kč (340 000 × 50 % x 13,5 %), protože je v řádném starobním důchodu, nemusí dodržet minimální vyměřovací základ. Daň z příjmu pak činí 20 160 Kč (340 000 × 15 % – 30 840).
Paní Anežka je v předdůchodu a podniká. Hrubý zisk z podnikání za celý rok 2026 bude mít 340 000 Kč. Podnikání v předdůchodu je pro účely sociálního pojištění považováno za hlavní samostatně výdělečnou činnost, musí tedy být dodržen minimální vyměřovací základ 205 668 Kč, který je vyšší než vyměřovací základ paní Anežky 187 000 Kč (340 000 × 55 %). Navíc paní Anežka na rozdíl od paní Edity nemá nárok na slevu 6,5 % na sociálním pojištění, na sociálním pojištění tak zaplatí 60 056 Kč (205 668 × 29,2 %). Zdravotní pojištění pak činí 22 950 Kč a na dani z příjmu zaplatí 20 160 Kč, stejně jako paní Edita.
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