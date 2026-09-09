Výdělek v předčasném důchodu: kdy je možný a kdy je dokonce daňově velmi výhodný?

Předčasní důchodci nemohou mít příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. Toto příjmové omezení pro ně platí do dosažení řádného důchodového věku. Po dosažení řádného důchodového věku mohou mít předčasní důchodci již libovolný příjem a k tomu dostávat na účet starobní důchod.
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Příjmový limit u DPP
V praxi nejoblíbenějším přivýdělkem předčasných důchodců je zaměstnání na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou do limitu pro neplacení sociálního pojištění. V roce 2026 je možné si přivydělat pro jednoho zaměstnavatele na dohodu o provedení práce 11 999 Kč a méně, aby se neplatilo sociální a zdravotní pojištění. Pracovat do limitu pro více zaměstnavatelů je přitom možné a limit se sleduje u každého z nich zvlášť. I předčasný důchodce pracující na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou do limitu přitom může mít u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani a uplatňovat při výpočtu daně z příjmu slevu na poplatníka.
Práce na dohody (DPP, DPČ) v roce 2026: jak se změnily limity a zdanění práce na dohodu?
Příjmový limit u DPČ
Do limitu se neplatí sociální a zdravotní pojištění ani z dohody o pracovní činnosti. V roce 2026 musí být hrubá měsíční odměna 4 499 Kč a méně. Vzhledem k tomu, že u DPČ je příjmový limit značně nižší, tak si většina předčasných důchodců přivydělává primárně na dohodu o provedení práce a případná dohoda o pracovní činnosti je pouze doplňujícím příjmem.
Jaké je zdanění u prací na dohody? Vypočítejte si to v naší kalkulačce
Praktický příklad: předčasný důchod a práce na dohody
Pan Pavel odešel koncem roku 2025 do předčasného důchodu a řádného důchodového věku dosáhne až na jaře 2028. Během celého roku 2026 si přivydělával pan Pavel na dohodu o provedení práce pro dva různé zaměstnavatele. U prvního zaměstnavatele bude pracovat po celý rok s hrubou měsíční odměnou 10 500 Kč, u druhého rovněž po celý rok s hrubou odměnou 6 500 Kč. U obou zaměstnavatelů je dodržen maximální roční hodinový limit, tj. 300 hodin za rok. Částky jsou úmyslně zvoleny pro účely ukázkového příkladu.
U prvního zaměstnavatele měl pan Pavel podepsáno prohlášení k dani, u druhého nikoliv. Ani z jedné dohody není odváděno sociální a zdravotní pojištění. U prvního zaměstnavatele není ani placena daň z příjmu, protože jí měsíční sleva na poplatníka ve výši 2 570 Kč sníží do nuly. Z druhé dohody o provedení práce je odvedena 15% srážková daň z příjmu ve výši 975 Kč, za celý rok tedy v částce 11 700 Kč. Prohlášení k dani je možné mít podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele.
Vzhledem k tomu, že roční daňový základ bude do 205 600 Kč a roční sleva na poplatníka činí 30 840 Kč, tak obdrží pan Pavel po podaném daňovém přiznání za rok 2026 zaplacenou srážkovou daň z druhé dohody o provedení práce zpět. Srážková daň z dohody o provedení práce bude jeho ročním daňovým přeplatkem. Celkové zdanění pana Pavla bude za celý rok 2026 nulové.
Kdyby pan Pavel překročil součtem měsíčních odměn z dohod o provedení práce roční zdanitelný příjem ve výši 205 600 Kč, tak by sice již nějakou částku daně z příjmu platil, ale jeho efektivní zdanění by bylo stále velmi nízké.
Podnikání je umožněno, opět ale do limitu
V případě výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti, což je splněno i v předčasném důchodu, se neplatí z podnikání sociální pojištění, pokud je hrubý zisk do limitu. Pro celý kalendářní rok 2026 je limitem pro neplacení sociálního pojištění částka 117 521 Kč. V případě výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje. To znamená, že v předčasném důchodu podnikat lze, ale v omezeném příjmovém rozsahu.
Praktický příklad – výdělky v předčasném důchodu
Paní Lucie vykonávala po celý rok vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v předčasném důchodu, do kterého odešla koncem roku 2025 a do řádného starobního důchodu půjde na jaře 2028. Za celý rok 2026 má paní Lucie příjem z vedlejší samostatné výdělečné činnosti ve výši 278 000 Kč, výdaje uplatní 60% výdajovým paušálem. Hrubý zisk má tedy 111 200 Kč. Vzhledem k tomu, že je hrubý zisk do limitu, tak neplatí sociální pojištění a splňuje příjmovou podmínku pro současné pobírání předčasného důchodu a zisku z podnikání.
Daň z příjmu nebude paní Lucie rovněž platit, neboť uplatní v daňovém přiznání slevu na poplatníka ve výši 30 840 Kč, která sníží vypočtenou daň z příjmu do nuly. Platbě zdravotního pojištění se paní Lucie již nevyhne, zde nejsou stanoveny žádné možnosti pro neplacení. Zdravotní pojištění se vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu (z 50 % daňového základu). Roční zdravotní pojištění tak činí 7 506 Kč (111 200 Kč x 50 % x 13,5 %). Celkové efektivní zdanění paní Lucie je tak velmi nízké, protože skutečné výdaje jsou nižší než paušální výdaje.
Uvažujete/uvažovali jste o odchodu do předčasného důchodu?
Závěrem – výdělky v předčasném důchodu
Zaměstnání i podnikání v předčasném důchodu je značně omezeno. Vzhledem k tomu, že i předčasní důchodci mají nárok na slevu na poplatníka, tak je při těchto nižších příjmech do limitu celkové zdanění velmi malé, často dokonce nulové. Atraktivita předčasného důchodu tak v praxi stoupá pro lidi, kteří si mohou k předčasnému důchodu přivydělávat na pracovní dohody do limitu nebo podnikat s hrubým ziskem do limitu.