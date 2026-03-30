Vyúčtování energií by se mohlo zjednodušit. Detailnější informace by si klienti našli v aplikaci

Dne 20. března se v Poslanecké sněmovně uskutečnil seminář s názvem Cesta k transparentní energetice: Sdílení dat, jasná pravidla a ochrana zákazníka. Celou akci zorganizoval Patrik Nacher, poslanec za hnutí ANO a předseda podvýboru pro ochranu spotřebitele.
Setkání se zúčastnili zástupci energetických společností i zástupci Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).
Diskuze se týkala zejména ochrany spotřebitele v energetice. Konkrétně se řečníci věnovali se zejména oblastem, jako je srozumitelnost vyúčtování, procesu přepisů energií a otázce automatického prodlužování smluv.
Měly by se faktury za energie zjednodušit?
Diskutující se shodovali, že současné faktury jsou pro běžné zákazníky často nepřehledné a příliš složité, což komplikuje orientaci v klíčových údajích.
Podle Tomáše Suchého, generálního ředitele společnosti Revido, která pomáhá se změnami dodavatelů energií a měsíčně řeší tisíce požadavků domácností, je právě orientace ve vyúčtování pro zákazníky dlouhodobým problémem. Vyúčtování podle něj obsahují velké množství údajů, ve kterých se běžný spotřebitel jen obtížně vyzná. Pomoci by proto mohlo jejich zjednodušení například formou přehledného souhrnu hned na první straně. Ten by měl obsahovat klíčové informace, jako je délka trvání smlouvy nebo přehled poplatků.
Podobně se k tématu staví i Zuzana Krejčiříková, ředitelka útvaru public affairs společnosti ČEZ. Také podle ní je právě vyúčtování energií jednou z oblastí, kde existuje výrazný prostor pro zlepšení. Upozorňuje přitom, že současná podoba faktur je pro řadu zákazníků zbytečně složitá. Do budoucna by proto podle ní měly obsahovat především základní a snadno srozumitelné informace, zatímco detailní data by byla dostupná například v digitální podobě pro ty, kteří o ně mají zájem. Zjednodušení by podle ní pomohlo zejména starším lidem, pro které je orientace v dnešních vyúčtováních často obtížná.
Podle Antonína Středy, ředitele zákaznické administrativy společnosti Centropol, je vyhláška upravující obsah faktur poměrně detailní a často se novelizuje, což přidává nové položky. „Jednoduchost faktury spočívá v množství dat, která obsahuje. Pokud stanovíme, co je základní informace, a zbytek umožníme dohledat, snížíme počet údajů na faktuře a zlepšíme její srozumitelnost. Zákazníci, kteří chtějí širší informace, si je mohou kdykoli dohledat,“ vysvětlil Středa.
Ulehčí QR kód orientaci ve fakturách za energie?
Podle Jana Šefránka z ERÚ je srozumitelnost vyúčtování energií stále velkou výzvou. Úřad připravuje úpravu vyhlášky o vyúčtování a zvažuje různé nástroje, které by jej mohly zpřehlednit, například zavedení QR kódu. „Hlavním problémem je, že každé vyúčtování u jednotlivých dodavatelů vypadá jinak. QR kód by mohl informace sjednotit a nabídnout spotřebitelům jednotný způsob, jak s údaji pracovat,“ vysvětlil Šefránek. Novinka by zároveň reagovala na potřeby specifických skupin, například zrakově postižených zákazníků, kteří mají s orientací ve fakturách obzvlášť problém.
Ministerstvo průmyslu: Výkyvy cen energií vrací do hry ochranné mechanismy pro zákazníky
Debata se dotkla také širšího kontextu energetické politiky a připravovaných legislativních změn. René Neděla, vrchní ředitel sekce energetiky Ministerstva průmyslu a obchodu, uvedl, že resort aktuálně pracuje na dvou klíčových balíčcích. Zatímco jeden z nich se zaměřuje na oblast spojenou s budoucím rozvojem trhu, druhý se přímo týká zákazníků, zejména v souvislosti s evropskou legislativou v oblasti energetické náročnosti budov.
V reakci na vývoj na světových trzích zároveň upozornil na rizika spojená s kolísáním cen energií, zejména plynu. Dopady se podle něj liší podle typu smlouvy. Zákazníci s fixovanými cenami jsou při dodržení smluvních podmínek relativně chráněni, zatímco u spotových produktů může být vliv cenových výkyvů výraznější. Ministerstvo proto počítá s posílením a případným obnovením ochranných mechanismů, které by bylo možné využít v případě zhoršení situace na trhu.
K otázce zjednodušení vyúčtování Neděla uvedl, že Ministerstvo je připraveno o případných změnách jednat s Energetickým regulačním úřadem. V současné době to však nepovažuje za prioritní téma.
ERÚ rozšíří srovnávač cen a zavede indikativní nabídkové ceny pro spotřebitele
Podle Jana Šefránka, předsedy Rady ERÚ, pracuje úřad aktuálně na rozšíření a vylepšení srovnávače cen energií, který nově bude určen i pro podnikatele.
Součástí nástroje by měly být od dubna indikativní nabídkové ceny, jež spotřebitelům umožní lépe se orientovat na trhu. „Pokud zákazníkovi končí fixovaná smlouva, může se podívat na naše indikované ceny elektřiny či plynu podle jednotlivých distribučních sazeb a získat přehled o aktuálně férové ceně na trhu. Na základě toho se může rozhodnout, zda hledat jiného dodavatele, nebo pokračovat se stávajícím,“ vysvětlil Šefránek.
Indikativní ceny budou vypočítávány podle vývoje velkoobchodních cen a dalších rizikových faktorů. Cílem je poskytnout spotřebitelům reálnou orientaci na trhu. Současně ERÚ rozšiřuje srovnávač cen tak, aby obsahoval kompletní nabídky všech dodavatelů, včetně spotových tarifů a produktů s proměnlivou cenou.
Dalším opatřením je index zajištění dodavatele, který má chránit zákazníky před rizikem nedostatečně zajištěných dodavatelů energií.
ERÚ má za úkol zjistit, jakou podobu vyúčtování spotřebitelé preferují
Podle Patrika Nachera, poslance a předsedy podvýboru pro ochranu spotřebitele, je současný stav vyúčtování složitý. „Když jsou ve faktuře všechny informace, pro 95 % lidí je nepřehledná. Na ERÚ je, aby provedl průzkum a zjistil, jaký je dnes zájem o podrobné údaje,“ uvedl Nacher. Připustil možnost dvou verzí faktury – základní pro běžného spotřebitele a detailní digitální verzi, kterou si zájemci mohou dohledat online.
Jan Šefránek z ERÚ uvedl, že na základě semináře úřad plánuje svolat pracovní skupinu, která bude řešit další témata ve spolupráci s dodavateli a dalšími stranami. „Výsledky činnosti pak můžeme prezentovat podvýboru pro ochranu spotřebitele,“ dodal. Zároveň zdůraznil podporu pro seniory a připomněl, že úřad nabízí srovnávač cen a možnost osobní konzultace prostřednictvím poboček pro ochrany spotřebitele. „Věříme, že do budoucna navštívíme například domovy důchodců, kde bychom mohli vysvětlit, jak se orientovat ve vyúčtování,“ řekl Šefránek.