Finance.cz  »  Důchody a dávky

Výživné, které nepřichází. Přesto může snížit výši superdávky

Veronika Němcová
Dnes

Sdílet

Výživné se v nové superdávce započítává i tehdy, když ho rodič reálně nedostává. Pravidla založená na právním nároku tak mohou snížit sociální dávky i v situacích, kdy rodina s těmito penězi reálně nepočítá.
Autor: Shutterstock
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Nová dávka státní sociální pomoci, označovaná jako superdávka, funguje od října loňského roku a sloučila několik dosavadních sociálních dávek (příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí, přídavek na dítě a doplatek na bydlení) do jednoho systému. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí je cílem zjednodušení administrativy a zpřehlednění podpory pro domácnosti s nízkými příjmy. 

Co se dozvíte v článku
  1. Výživné započítávané i bez reálné platby 
  2. Jak se výživné započítává
  3. Aktivní vymáhání výživného není pro superdávku rozhodující
  4. Rozdíl mezi výživným, náhradním výživným a fikcí výživného
  5. Kdy se fikce výživného neuplatní
  6. Méně peněz kvůli výživnému, které nepřichází 
  7. Kalkulačka superdávky pro rok 2026

Posuzování nároku na superdávku vychází z komplexního hodnocení situace domácnosti, které zahrnuje mimo jiné její příjmy, majetkové poměry a složení domácnosti. Právě příjmy však tvoří jeden z klíčových prvků výpočtu. Zákon o dávce státní sociální pomoci v § 4 vymezuje, jaké příjmy se pro účely dávky započítávají. Vedle reálně vyplacených částek se do výpočtu promítají i některé příjmy určené právním nárokem. Specifické postavení v tomto systému má výživné na dítě. 

Výživné započítávané i bez reálné platby 

Nový způsob započítávání výživného na dítě vyvolává v praxi otázky zejména u samoživitelů. Týká se tzv. fikce výživného, tedy situace, kdy se do příjmů domácnosti započítává částka, která nemusí odpovídat penězům, které žadatel o dávku skutečně získal.

MPSV ve svých metodických podkladech uvádí, že výživné se pro účely dávky vždy posuzuje podle právního základu, tedy podle rozsudku soudu nebo dohody rodičů, bez ohledu na to, zda je ve skutečnosti hrazeno. Pokud výše výživného není stanovena, uplatní se zákonem stanovené minimum, tedy 2 500 korun na první dítě a 1 000 korun na každé další dítě. Pokud tedy výživné není hrazeno, pro účely dávky se postupuje stejně, jako by bylo vypláceno. 

Jak se výživné započítává

Výživné stanovené soudem se započítává ve výši určené rozsudkem. Pokud je výživné sjednáno dohodou rodičů, započítává se sjednaná částka. Nejméně však 2 500 korun na první dítě a 1 000 korun na každé další dítě. 

Pokud je dohodnuté výživné vyšší, započítává se jeho skutečná výše. Teprve v situaci, kdy výživné není určeno ani soudem, ani dohodou, uplatní se tzv. fikce výživného v zákonem stanovené minimální částce. 

  • výživné stanovené soudem se započítává ve skutečné výši

  • výživné sjednané dohodou rodičů se započítává v této dohodnuté výši (min. však ve výši zákonných sazeb)

  • pokud výše není určena, uplatní se tzv. fikce výživného

  • minimální započitatelná částka činí 2 500 Kč na první dítě a 1 000 Kč na každé další dítě

  • minimální částky se započítají i tehdy, pokud výživné není fakticky hrazeno

Aktivní vymáhání výživného není pro superdávku rozhodující

V souvislosti s fikcí výživného se často objevují doporučení, aby samoživitelé neplacené výživné aktivně řešili, například prostřednictvím exekuce nebo žádosti o náhradní výživné. Z vyjádření Úřadu práce však vyplývá, že samotná aktivita rodiče není při posuzování nároku na dávku státní sociální pomoci rozhodující.

Pro účely dávky státní sociální pomoci není rozhodující, zda rodič aktivně vymáhá neplacené výživné. Nárok na dávku a výše započítaného výživného se posuzují podle zákonem stanovených pravidel, zejména podle toho, zda bylo výživné určeno soudem, sjednáno dohodou rodičů nebo nebylo stanoveno vůbec,“ uvedla pro naši redakci Martina Mlynářová z tiskového oddělení Úřadu práce ČR.

Podle ní však rodiče, kteří výživné fakticky nedostávají, mohou svou situaci řešit prostřednictvím náhradního výživného. To sice může zlepšit jejich finanční situaci, pro samotné posouzení výše započítaného výživného u superdávky však není rozhodující, zda rodič předtím podnikl kroky k jeho vymáhání.

Zdroj: Youtube.com/Úřad práce ČR

Rozdíl mezi výživným, náhradním výživným a fikcí výživného

Ve výživném mohou nastat tři situace. Jaké jsou mezi nimi rozdíly?

  • Výživné jako částka stanovená soudem nebo dohodou rodičů a představuje vyživovací povinnost jednoho rodiče vůči dítěti.
  • Náhradní výživné je dávka, kterou vyplácí stát v případě, že povinný rodič neplní svou povinnost. Stát tuto částku následně po neplatiči vymáhá.
  • Fikce výživného se uplatní tehdy, pokud výživné není stanoveno soudem ani dohodou rodičů. V takovém případě se do příjmů domácnosti započítává minimální zákonná částka. Náhradní výživné se do příjmů nezapočítává, aby nedošlo k jeho dvojímu zohlednění.
Po rozvodu budou výživné na dítě nově platit oba rodiče podle rozsahu péče Přečtěte si také:

Po rozvodu budou výživné na dítě nově platit oba rodiče podle rozsahu péče

Kdy se fikce výživného neuplatní

Přestože zákon v řadě případů počítá s minimální započitatelnou částkou výživného, existují i situace, kdy se do příjmů domácnosti nezapočte nic. Veřejný ochránce práv upozorňuje, že pokud otec dítěte není uveden v rodném listu, započítá se pro účely superdávky 0 Kč.

Stejný postup platí i tehdy, pokud rodič podá k soudu návrh na určení výživného. Do doby, než soud o výši výživného rozhodne, se podle ombudsmana rovněž započítává 0 Kč. Tato výjimka může být významná zejména pro rodiče, kteří svou situaci aktivně řeší, ale soudní řízení dosud neskončilo.

Méně peněz kvůli výživnému, které nepřichází 

Způsob započítávání výživného může mít v praxi přímý dopad na výši přiznané dávky. Pokud se do příjmů domácnosti započítá i tzv. fikce výživného, tedy částka stanovená zákonem bez ohledu na to, zda je skutečně vyplácena, může to vést k situaci, kdy domácnost dosáhne na nižší podporu, než odpovídá její reálné finanční situaci. 

Právě proto se v praxi ukazuje jako důležité mít otázku výživného právně vyřešenou a v případě jeho neplacení využívat dostupné právní nástroje k jeho stanovení či vymáhání. 

Neplatíš na dítě? Rok vězení nepodmíněně. Návrh zákona si chce posvítit na neplatiče alimentů Přečtěte si také:

Neplatíš na dítě? Rok vězení nepodmíněně. Návrh zákona si chce posvítit na neplatiče alimentů

Modelové příklady:

Modelová situace 1: Výživné určil soud, rodič neplatí

Lucie pečuje sama o osmiletého syna. Soud otci uložil platit výživné ve výši 4 500 korun měsíčně. Otec však několik měsíců neposlal ani korunu.

Pro účely superdávky se do příjmů domácnosti započítá částka 4 500 korun stanovená soudem, a to bez ohledu na to, že matka peníze ve skutečnosti neobdržela. Pokud současně pobírá náhradní výživné od státu, to se do příjmů naopak nezapočítává.

Modelová situace 2: Rodiče mají mimosoudní dohodu

Po rozchodu se rodiče dohodli, že otec bude na desetiletou dceru přispívat 3 500 korun měsíčně. Dohoda nebyla schválena soudem, otec však částku pravidelně hradí.

Při posuzování příjmů vychází z dohodnuté výše výživného, pokud je vyšší než zákonem stanovené minimum. Do příjmů domácnosti by se proto započítalo 3 500 korun.

Modelová situace 3: Dohodnuté výživné je nižší než zákonné minimum

Rodiče se po rozchodu dohodli, že otec bude přispívat na dítě částkou 1 500 korun měsíčně. Soud dohodu neschvaloval. U výživného sjednaného dohodou se jako příjem považuje nejméně 2 500 korun na první dítě, není-li sjednána vyšší částka. 

Modelová situace 4: Výživné není stanoveno vůbec

Petra vychovává sama pětiletého syna. S otcem dítěte se na výživném nikdy nedohodli a dosud nepodala ani návrh k soudu. Pro účely superdávky se započítá zákonem stanovená minimální částka 2 500 korun, přestože matka žádné výživné fakticky nepobírá.

Kalkulačka superdávky pro rok 2026

nápověda
Průměr za poslední tři měsíce před podáním žádosti o dávku, u OSVČ se jedná 1/12 z ročního čistého příjmu.
nápověda
Započitatelným příjmem pro pracovní bonus je příjem ze závislé činnosti, ze samostatné činnosti, z nájmu a ostatních příjmů dle ZoDzP, dávky nemocenského pojištění, odměna pěstouna a obdobné příjmy ze zahraničí.
nápověda
Zranitelné osoby jsou např. osoby starší 68 let, osoby pobírající starobní důchod, invlidní důchod ve II. a III. stupni atd. dle zákona.
nápověda
Pracovní aktivita je splněna u zaměstnance pokud je min. 30 hod měsíčně, je OSVČ, uchazeč o zaměstnání nebo v pracovní neschopnosti.
nápověda
Jiným prostorem je např. ubytovací zařízení, stavba pro rodinnou rekreaci splňující podmínky de zákona.
nápověda
Uveďte výši nájemného - ceny za ubytování a dalších nákladů na bydlení s výjimkou nákladů na energie.
nápověda
Uveďte výši nákladů na plyn, elektřinu, dálkové vytápění, centralizované poskytování teplé vody a na tuhá paliva.
Štěnice, plíseň a žloutenka. Bydlení, které stát dotuje svými dávkami. Co je třeba změnit? Přečtěte si také:

Štěnice, plíseň a žloutenka. Bydlení, které stát dotuje svými dávkami. Co je třeba změnit?

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Portrét - Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Ruská ekonomika v číslech: Potěmkinova vesnice či statný medvěd?
1/12 otázek
Spustit kvíz


Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Aktuální cenové stropy PHM

cena benzínu a nafty Maximální cena benzínu a nafty

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2026
15. 9. 2026
9:00
Více
Fakturace v praxi roku 2026
5. 10. 2026
9:00
Více
Změny v personální a mzdové oblasti v r. 2027
2. 11. 2026
9:00
Více