Zájezd se kvůli vysokým cenám pohonných hmot může zdražit. A to i když už je zaplacený

Pokud si klient zaplatí zájezd, počítá s tím, že mezi ním a prodejcem, resp. tedy pořadatelem zájezdu došlo k uzavření smlouvy, jejíž podmínky se nemění. Totéž předpokládá i v situaci, kdy sice zatím nesloží celou částku za dovolenou, ale zaplatí alespoň předem stanovenou zálohu. Jenže to není úplně tak jednoznačné.
Co se dozvíte v článku
- Kdy se může zdražit cena zaplaceného zájezdu
- Kdy se může zdražit cena zaplaceného zájezdu
- Pořadatel musí zdražení zájezdu patřičně oznámit
- Ne každé navýšení ceny je zákazník povinen přijmout
- U zlevnění dovolené se berou v potaz i administrativní náklady
- Už některé cestovky navýšily cenu za ujednané zájezdy?
Pořadatel totiž může zájezd zdražit, i pokud už je plně zaplacený. Dokonce to umožňuje občanský zákoník (nový) č. 89/2012 Sb., a to přesně v § 2530.
Kdy se může zdražit cena zaplaceného zájezdu
Zvýšit cenu již ujednaného zaplaceného zájezdu je možné, jestliže vzroste i cena za dopravu vyplývající ze zvýšení cen pohonných hmot anebo jiné energie. Toto ustanovení pak nejvíce reflektuje aktuální situaci na trhu s naftou a benzínem.
Dále je však zdražení ještě možné, pokud se zvýší směnný kurz české koruny, kterým se stanovuje cena zájezdu anebo jestliže dojde k navýšení daní či jakýchkoliv obdobných peněžitých plnění anebo úplaty z cestovních služeb, které jsou poskytovány podle smlouvy třetími stranami a které se přímo nepodílejí na poskytnutí zájezdu, včetně plateb spojených s dopravou.
To ale není všechno. Pořadatel zájezdu může jeho cenu kvůli výše zmíněným faktorům navýšit jen tehdy, jestliže je to výslovně ujednáno ve smlouvě. Další podmínkou také je, že zákazník má právo na snížení ceny,
Pořadatel totiž může zájezd zdražit, i pokud už je kompletně celý zaplacený. Dokonce to umožňuje Občanský zákoník (nový) č. 89/2012 Sb., a to přesně v § 2530.
Kdy se může zdražit cena zaplaceného zájezdu
Zvýšit cenu již ujednaného zaplaceného zájezdu je možné, jestliže vzroste i cena za dopravu vyplývající ze zvýšení cen pohonných hmot anebo jiné energie. Toto ustanovení pak nejvíce reflektuje aktuální situaci na trhu s naftou a benzínem.
Dále je však zdražení ještě možné, pokud se zvýší směnný kurs české koruny, kterým se stanovuje cena zájezdu anebo jestliže dojde k navýšení daní či jakýchkoliv obdobných peněžitých plnění anebo úplaty z cestovních služeb, které jsou poskytovány podle smlouvy třetími stranami a které se přímo nepodílejí na poskytnutí zájezdu, včetně plateb spojených s dopravou.
To ale není všechno. Pořadatel zájezdu může jeho cenu kvůli výše zmíněných faktorům navýšit jen tehdy, jestliže je to výslovně ujednáno ve smlouvě. Další podmínkou také je, že zákazník má právo na snížení ceny, a to z důvodu snížení nákladů (snížení ceny za dopravu, směnného kurzu nebo daní), jestliže k poklesu ceny nebo hodnoty dojde v době mezi uzavřením smlouvy a zahájením zájezdu.
Důležité je zmínit, že zdražení zájezdu musí kupující akceptovat. Pokud by přece jen výrazně nesouhlasil, může od smlouvy odstoupit, ale pravděpodobně se takový krok neobejde bez sankce.
Kam jezdíte na letní dovolenou?
Pořadatel musí zdražení zájezdu patřičně oznámit
V praxi by nestačilo, když by pořadatel spotřebitele pouze stroze informoval o navýšení ceny. Oznámení o zdražení musí splňovat náležitosti, které jasně určuje občanský zákoník.
Pořadatel musí informace o nové ceně zákazníkovi doručit písemně, a to nejpozději dvacátý den před zahájením zájezdu. Zpráva musí být jasná a srozumitelná. Navíc samozřejmě musí také obsahovat odůvodnění, pro které dochází k navýšení ceny a chybět nesmí ani výpočet tohoto navýšení.
„Pokud přijde oznámení později, zvýšení ceny nemá právní účinky,“ vysvětluje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.
Ne každé navýšení ceny je zákazník povinen přijmout
Cenu zájezdu nelze navýšit o jakkoliv vysokou částku, a to ani s ohledem na navýšení ceny pohonných hmot anebo s odkazem na růst směnného kurzu české koruny nebo daní.
Přesáhne-li navržené zdražení osm procent z celkové ceny zájezdu, už nejde o změnu, kterou by musel spotřebitel bez dalšího přijmout. V takové situaci může buď návrh akceptovat, nebo od smlouvy odstoupit bez jakékoliv sankce. Lhůtu pro odstoupení může určit pořadatel, nesmí však být kratší než pět dnů a musí skončit ještě před zahájením zájezdu. Pokud zákazník včas neodstoupí, má se za to, že se změnou souhlasí.
Stejným způsobem se bude postupovat i tehdy, pokud vnější okolnosti nutí pořadatele podstatně změnit některou z hlavních náležitostí zájezdu, jako je např. místo určení cesty pobytu, ujednané stravování, výlety zahrnuté v ceně, doprava apod. I na změnu těchto náležitostí má totiž pořadatel zájezdu nárok, zákazník s tím však opět nemusí souhlasit a smlouvu tedy lze v zákonné lhůtě vypovědět bez sankcí.
Zákazník je v tomto ohledu povinen přijmout jen nevýznamné změny, jestliže si na ně pořadatel vyhradí právo ve smlouvě a zákazníkovi vše oznámí podle výše zmíněných kritérií.
U zlevnění dovolené se berou v potaz i administrativní náklady
Jestliže pořadatel dovolenou naopak zlevňuje, protože došlo ke snížení daní, směnného kursu české koruny anebo ceny pohonných hmot nebo jiné energie, oznámí to zákazníkovi stejnou formou.
V tomto případě má však pořadatel právo na zohlednění skutečných administrativních nákladů. Ty si může odečíst z částky, která má být spotřebiteli vrácena. Pokud by o to zákazník požádal, spotřebitel bude mít povinnost tyto administrativní náklady doložit.
Už některé cestovky navýšily cenu za ujednané zájezdy?
„U již prodaných zájezdů navýšení cen paliva do ceny rozhodně promítat nebudeme. Garance neměnné ceny u nás platí dlouhodobě. Všichni naši zákazníci mají jistotu, že cena, za kterou si u nás zájezd koupí, se jim nezmění,“ objasňuje Petr Šatný, marketingový ředitel z CK Alexandria. Dále však ještě dodává: „Pokud bude ale nárůst dlouhodobější, lze očekávat, že se do cen zvýšené náklady postupně promítnou a nově prodávané last minute zájezdy budou letos dražší.“
Stejný názor má i Klára Divíšková, tisková mluvčí z Čedoku: „Pokud by v důsledku geopolitického vývoje docházelo k dalšímu růstu nákladů, mohou se ceny postupně promítat i do cen zájezdů.Naše ceny jsou po zakoupení zájezdu neměnné.“
Podobně se k situaci staví i CK Blue Style: „Ceny již zakoupených dovolených se v tuto chvíli zdražovat nebudou. Naším cílem je zachovat pro zákazníky cenu, která platila v době, kdy si svou dovolenou u nás rezervovali. Nicméně je možné, že při dalším zvyšování cen leteckých paliv mohou ceny nově pořizovaných dovolených růst, i proto doporučujeme klientům včasnou rezervaci,“ vysvětluje tisková mluvčí Simona Fischerová.
„Z našeho pohledu nevidíme plošné zdražování již ujednaných zájezdů napříč trhem. Ceny jsou dlouhodobě nastavovány s předstihem a případné úpravy se týkají spíše nových nabídek než již uzavřených smluv. Pokud k nim dochází, jedná se zpravidla o individuální případy v řádu jednotek procent, vždy v závislosti na konkrétní destinaci a vývoji nákladů,“ zmiňuje Jiřina Ekrt Jirušková, tisková mluvčí cestovní agentury Invia.
Zdroj: Youtube.com