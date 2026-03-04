Zaměstnavatelé by mohli získat vyšší slevu na pojistném za některé skupiny zaměstnanců

Opoziční návrh má za cíl přinést vyšší slevu na sociálním pojištění, které hradí zaměstnavatel za zaměstnance. Úprava má tak motivovat zaměstnavatele k tomu, aby dávali práci lidem, kteří to mají na trhu práce složitější. Jde například o starší osoby, rodiče malých dětí, lidi se zdravotním omezením nebo ty, kteří byli delší dobu bez práce.
Co se dozvíte v článku
Aktuálně mohou zaměstnavatelé čerpat slevu na pojistném ve výši 5 % z vyměřovacího základu za zaměstnance, kteří patří do některé ze zákonem vymezených skupin.
Mezi tyto skupiny patří například osoby starší 55 let, rodiče dětí do 10 let, osoby pečující o své blízké, studenti do 26 let, mladí lidé do 21 let, lidé po rekvalifikaci nebo osoby se zdravotním postižením.
Slevu na pojistném může zaměstnavatel uplatnit při zkráceném úvazku
Sleva je navázána na zkrácené úvazky a její uplatnění je podmíněno splněním konkrétních pravidel. Pokud má zaměstnanec u téhož zaměstnavatele více zkrácených úvazků, může zaměstnavatel slevu uplatnit jen jednou.
V případě, že zaměstnanec pracuje na zkrácený úvazek u více zaměstnavatelů, nárok na slevu získá ten z nich, který jako první oznámí České správě sociálního zabezpečení svůj záměr slevu uplatňovat.
Sleva se počítá z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnance, avšak pouze tehdy, pokud jeho příjem nepřesáhne 1,5násobek průměrné mzdy. V roce 2026 činí průměrná mzda 48 967 Kč, 1,5násobek průměrné mzdy tedy činí 73 451 Kč.
Nárok na slevu zároveň zaniká, pokud dojde k překročení sjednaného rozsahu pracovní doby v rozmezí 8 až 30 hodin týdně, k překročení stanovené průměrné hodinové sazby nebo měsíčního limitu 138 odpracovaných hodin. Všechna tato kritéria musí být splněna současně, a to ve vztahu ke všem zaměstnáním daného zaměstnance u jednoho zaměstnavatele.
Zvýšení slevy na pojistném na 10 %
Nejdůležitější změnou je zvýšení slevy z 5 % na 10 % u většiny podporovaných skupin zaměstnanců. To znamená, že zaměstnavatelé by nově odváděli výrazně nižší pojistné za tyto skupiny zaměstnanců. Opatření má pomoci lidem, kteří z objektivních důvodů nemohou pracovat na plný úvazek, udržet si zaměstnání.
Zaměstnavatel může uplatnit slevu na pojistném při splnění všech podmínek na osoby, které:
- dosáhly alespoň 55 let,
- pečují o dítě mladší 10 let, jehož je rodičem, nebo které má v péči nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu;
- pečují o: 1. osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu blízkou, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), nebo 2. osobu blízkou, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)
- se zároveň připravují na budoucí povolání studiem a jsou mladší 26 let;
- v období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, za který se sleva na pojistném uplatňuje, nastoupily jako uchazeči o zaměstnání na rekvalifikaci
- jsou osobou se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 zákona o zaměstnanosti, nebo
- jsou mladší 21 let.
Za které zaměstnance mají náležet až 20% slevy na pojistném?
Výraznější změna se týká těch, kteří pečují o blízkou osobu ve třetím nebo čtvrtém stupni závislosti, tedy při těžké nebo úplné závislosti na pomoci druhých. V těchto případech se navrhuje zvýšení slevy až na 20 %. Poslanci tak reagují na mimořádnou časovou i psychickou náročnost takové péče, která výrazně omezuje možnosti plného pracovního zapojení.
Současně je dle návrhu pro společnost vhodné, aby jejich pracovní uplatnění pokračovalo i v době zajišťování péče, jelikož je potřeba, aby u těchto osob nedocházelo ke zpřetrhání sociálních kontaktů a také pracovních kompetencí.
Celkový roční dopad na státní rozpočet se odhaduje na 1,2 až 1,4 miliardy korun, a to s možným růstem v budoucnu podle vývoje mezd. Poslanci však argumentují, že tento náklad může být vyvážen vyšší zaměstnaností, stabilnějšími pracovními vztahy a nižším rizikem sociálního vyloučení u ohrožených skupin.
Účinnost změn je navržená od 1. ledna 2027. Záleží však na tom, zda tento opoziční návrh projde celým legislativním procesem.