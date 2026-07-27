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Zavřené obchody ve všechny státní svátky? Bude to brzy realita?

Lucie Balová Mečířová
Dnes

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Představte si, že by v ČR bylo zavřeno na všechny státní svátky a ne jen na vybrané. Za chvíli to dost možná bude realita. Rozhoduje se o zákoně, který by prodejní dobu v maloobchodě omezil ještě víc.
Otevřené a zavřené obchody ve státní svátky v ČR
Autor: ChatGPT
Otevřené a zavřené obchody ve státní svátky v ČR
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Parlament České republiky projednává novelu zákona, kterou by se změnil zákon o prodejní době v maloobchodě č. 223/2016 Sb. Pokud by prošel celým legislativním procesem, znamenalo by to, že obchody budou zavřené ve všechny statní svátky, nikoliv jen na některé.

Co se dozvíte v článku
  1. Jak je to s otevřenými obchody ve svátek nyní
  2. Zákon se nevztahuje na všechny obchody
  3. Navrhuje se, aby byly obchody zavřené o všech státních svátcích
  4. Vláda návrh o rozšíření zavřených obchodů ve svátky na svém zasedání zamítla
  5. Jak to mají s volnem o státních svátcích naší sousedé?

Jak je to s otevřenými obchody ve svátek nyní

Podle zmíněného zákona platí, že prodej v maloobchodě je zakázán o sedmi státních svátcích a v jeden je výrazně omezený. Mezi tyto státní svátky patří:

  • 1. leden – Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok,
  • Velikonoční pondělí,
  • 8. květen – Den vítězství,
  • 28. září – Den české státnosti
  • 28. října – Den vzniku samostatného Československa
  • 25. prosinec – 1. svátek vánoční a
  • 26. prosinec – 2. svátek vánoční.

Někteří do tohoto seznamu zahrnuje i 24. prosince, čili Štědrý den. V tomto případě to ale není tak jednoznačné, protože zákon dovoluje mít otevřeno na Štědrý den, ale přikazuje zavřít provoz od 12:00 do 24:00.

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Zákon se nevztahuje na všechny obchody

Omezení prodejní doby v maloobchodě se vztahuje pouze na obchody, jejichž celková prodejní plocha přesahuje 200 m2. Typicky jde tedy především o hypermarkety a supermarkety, prodejny některých obchodních sítí anebo větší prodejny soukromníků. Obchody s plochou menší než 200 m2 mohou zůstat otevřené.

Zákon se také bez ohledu na velikost obchodu nevztahuje na lékárny, čerpací stanice s palivy a mazivy, prodejny ve zdravotnických zařízeních a ty v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích.

Dále se omezení prodeje v maloobchodě nevztahuje na dobu, kdy je vyhlášen nouzový stav, stav nebezpečí nebo ohrožení státu nebo válečný stav.

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Navrhuje se, aby byly obchody zavřené o všech státních svátcích

Návrh zákona poslance Marka Výborného, Petra Hladíka a Františka Talíře chce omezit prodejní dobu v maloobchodě s plochou větší než 200 m2 na všechny státní svátky, s výjimkou prodejen menších, lékáren, čerpacích stanic apod. Pravidlo, že na Štědrý den by zůstalo otevřeno do 12:00, by přitom bylo ponecháno. Pokud by novela prošla celým legislativním procesem, začala by platit už od začátku příštího roku, čili od 1. ledna 2027.

Svátek

Současný stav

Od 1. ledna 2027

1. ledna

Zavřeno

Zavřeno

Velký pátek

Otevřeno

Zavřeno

Velikonoční pondělí

Zavřeno

Zavřeno

1. května

Otevřeno

Zavřeno

8. května

Zavřeno

Zavřeno

5. července

Otevřeno

Zavřeno

6. července

Otevřeno

Zavřeno

28. září

Zavřeno

Zavřeno

28. října

Zavřeno

Zavřeno

17. listopadu

Otevřeno

Zavřeno

24. prosince

Zavřeno od 12:00

Zavřeno od 12:00

25. prosince

Zavřeno

Zavřeno

26. prosince

Zavřeno

Zavřeno

Důvodem navrhované novely je sjednotit režim prodejní doby v maloobchodě o svátcích. V odůvodnění návrhu pak navíc stojí, že zachovává vyvážený model, který na jedné straně chrání sváteční klid a zaměstnance ve větších maloobchodních provozovnách, na druhé straně ponechává přiměřené výjimky pro základní dostupnost nezbytných potřeb, cestování, zdravotní péči a krizové situace.

Podle poslanců navíc také návrh přispívá k tomu, aby zaměstnanci ve větších maloobchodních provozovnách měli o svátcích lépe předvídatelné volno.

Co si myslíte o změně zákona o prodejní době v maloobchodě ve svátky?

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Vláda návrh o rozšíření zavřených obchodů ve svátky na svém zasedání zamítla

Vláda na svém zasedání 27. července 2026 odmítla návrh poslanců KDU-ČSL, který rozšiřoval zákaz prodeje v maloobchodu i na další svátky. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček zamítnutí komentoval tím, že na nynější režim jsou lidé zvyklí a vláda nechce lidem rozšiřovat zákazy.

Jak to mají s volnem o státních svátcích naší sousedé?

Podle odůvodnění platí, že navrhované řešení odpovídá modelům, které jsou v řadě evropských států běžné. Zahraniční úpravy se samozřejmě liší podle tradic jednotlivých zemí, avšak společným prvkem mnoha z nich je, že o svátcích platí obecné omezení prodejní doby s praktickými výjimkami pro zvláštní typy provozů.

V Německu upravují prodejní dobu především jednotlivé spolkové země. V Berlíně mohou být obchody od pondělí do soboty otevřeny bez větších omezení, zatímco v neděli a o svátcích jsou zpravidla zavřené. Výjimku mají například čerpací stanice, lékárny, prodejny na nádražích, letištích nebo autobusových terminálech.

V Rakousku jsou maloobchodní prodejny o nedělích a státních svátcích zpravidla uzavřené. Zákon však umožňuje výjimky například pro obchody na letištích, nádražích, v muzeích či divadlech nebo pro duty-free prodejny. Obecné pravidlo tak chrání sváteční klid a výjimky zajišťují dostupnost základních služeb pro obyvatele i cestující.

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V Polsku je regulace ještě přísnější než v Česku. Zákaz se vztahuje nejen na samotný prodej, ale i na činnosti s ním související, a to o nedělích i státních svátcích. Zákon zároveň stanoví výjimky a obsahuje zvláštní pravidla pro Štědrý den i období před Velikonocemi.

Někdo chce zákon rozšířit a někdo naopak zrušit

Zdroj: Youtube.com
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Autor článku

Lucie Balová Mečířová

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.

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