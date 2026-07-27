Zavřené obchody ve všechny státní svátky? Bude to brzy realita?

Parlament České republiky projednává novelu zákona, kterou by se změnil zákon o prodejní době v maloobchodě č. 223/2016 Sb. Pokud by prošel celým legislativním procesem, znamenalo by to, že obchody budou zavřené ve všechny statní svátky, nikoliv jen na některé.
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Jak je to s otevřenými obchody ve svátek nyní
Podle zmíněného zákona platí, že prodej v maloobchodě je zakázán o sedmi státních svátcích a v jeden je výrazně omezený. Mezi tyto státní svátky patří:
- 1. leden – Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok,
- Velikonoční pondělí,
- 8. květen – Den vítězství,
- 28. září – Den české státnosti
- 28. října – Den vzniku samostatného Československa
- 25. prosinec – 1. svátek vánoční a
- 26. prosinec – 2. svátek vánoční.
Někteří do tohoto seznamu zahrnuje i 24. prosince, čili Štědrý den. V tomto případě to ale není tak jednoznačné, protože zákon dovoluje mít otevřeno na Štědrý den, ale přikazuje zavřít provoz od 12:00 do 24:00.
Zákon se nevztahuje na všechny obchody
Omezení prodejní doby v maloobchodě se vztahuje pouze na obchody, jejichž celková prodejní plocha přesahuje 200 m2. Typicky jde tedy především o hypermarkety a supermarkety, prodejny některých obchodních sítí anebo větší prodejny soukromníků. Obchody s plochou menší než 200 m2 mohou zůstat otevřené.
Zákon se také bez ohledu na velikost obchodu nevztahuje na lékárny, čerpací stanice s palivy a mazivy, prodejny ve zdravotnických zařízeních a ty v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích.
Dále se omezení prodeje v maloobchodě nevztahuje na dobu, kdy je vyhlášen nouzový stav, stav nebezpečí nebo ohrožení státu nebo válečný stav.
Navrhuje se, aby byly obchody zavřené o všech státních svátcích
Návrh zákona poslance Marka Výborného, Petra Hladíka a Františka Talíře chce omezit prodejní dobu v maloobchodě s plochou větší než 200 m2 na všechny státní svátky, s výjimkou prodejen menších, lékáren, čerpacích stanic apod. Pravidlo, že na Štědrý den by zůstalo otevřeno do 12:00, by přitom bylo ponecháno. Pokud by novela prošla celým legislativním procesem, začala by platit už od začátku příštího roku, čili od 1. ledna 2027.
|
Svátek
|
Současný stav
|
Od 1. ledna 2027
|
1. ledna
|
Zavřeno
|
Zavřeno
|
Velký pátek
|
Otevřeno
|
Zavřeno
|
Velikonoční pondělí
|
Zavřeno
|
Zavřeno
|
1. května
|
Otevřeno
|
Zavřeno
|
8. května
|
Zavřeno
|
Zavřeno
|
5. července
|
Otevřeno
|
Zavřeno
|
6. července
|
Otevřeno
|
Zavřeno
|
28. září
|
Zavřeno
|
Zavřeno
|
28. října
|
Zavřeno
|
Zavřeno
|
17. listopadu
|
Otevřeno
|
Zavřeno
|
24. prosince
|
Zavřeno od 12:00
|
Zavřeno od 12:00
|
25. prosince
|
Zavřeno
|
Zavřeno
|
26. prosince
|
Zavřeno
|
Zavřeno
Důvodem navrhované novely je sjednotit režim prodejní doby v maloobchodě o svátcích. V odůvodnění návrhu pak navíc stojí, že zachovává vyvážený model, který na jedné straně chrání sváteční klid a zaměstnance ve větších maloobchodních provozovnách, na druhé straně ponechává přiměřené výjimky pro základní dostupnost nezbytných potřeb, cestování, zdravotní péči a krizové situace.
Podle poslanců navíc také návrh přispívá k tomu, aby zaměstnanci ve větších maloobchodních provozovnách měli o svátcích lépe předvídatelné volno.
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Vláda návrh o rozšíření zavřených obchodů ve svátky na svém zasedání zamítla
Vláda na svém zasedání 27. července 2026 odmítla návrh poslanců KDU-ČSL, který rozšiřoval zákaz prodeje v maloobchodu i na další svátky. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček zamítnutí komentoval tím, že na nynější režim jsou lidé zvyklí a vláda nechce lidem rozšiřovat zákazy.
Jak to mají s volnem o státních svátcích naší sousedé?
Podle odůvodnění platí, že navrhované řešení odpovídá modelům, které jsou v řadě evropských států běžné. Zahraniční úpravy se samozřejmě liší podle tradic jednotlivých zemí, avšak společným prvkem mnoha z nich je, že o svátcích platí obecné omezení prodejní doby s praktickými výjimkami pro zvláštní typy provozů.
V Německu upravují prodejní dobu především jednotlivé spolkové země. V Berlíně mohou být obchody od pondělí do soboty otevřeny bez větších omezení, zatímco v neděli a o svátcích jsou zpravidla zavřené. Výjimku mají například čerpací stanice, lékárny, prodejny na nádražích, letištích nebo autobusových terminálech.
V Rakousku jsou maloobchodní prodejny o nedělích a státních svátcích zpravidla uzavřené. Zákon však umožňuje výjimky například pro obchody na letištích, nádražích, v muzeích či divadlech nebo pro duty-free prodejny. Obecné pravidlo tak chrání sváteční klid a výjimky zajišťují dostupnost základních služeb pro obyvatele i cestující.
V Polsku je regulace ještě přísnější než v Česku. Zákaz se vztahuje nejen na samotný prodej, ale i na činnosti s ním související, a to o nedělích i státních svátcích. Zákon zároveň stanoví výjimky a obsahuje zvláštní pravidla pro Štědrý den i období před Velikonocemi.
Někdo chce zákon rozšířit a někdo naopak zrušit