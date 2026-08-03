Zkouška v autoškole: Jaké doklady potřebujete a kolik zaplatíte?

Zkouška v autoškole představuje poslední krok k získání řidičského oprávnění. Přesto se kolem jejího průběhu i povinností uchazečů objevuje řada nepřesností. Zatímco některé požadavky vyplývají přímo ze zákona, jiné jsou pouze organizačními pokyny autoškol nebo obecních úřadů. Vyplatí se proto vědět, co musí žadatel skutečně splnit.
Co se dozvíte v článku
Závěrečné zkoušky v autoškole až po splnění podmínek k připuštění
Než se žadatel ke zkoušce vůbec dostane, musí splnit všechny podmínky stanovené zákonem. Především musí dokončit předepsanou výuku a výcvik v autoškole v rozsahu odpovídajícím požadované skupině řidičského oprávnění. Současně musí dosáhnout předepsaného věku, případně splnit podmínky pro jeho snížení, a být zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel. Teprve po splnění těchto zákonných požadavků může autoškola žadatele přihlásit ke zkoušce z odborné způsobilosti.
Řada autoškol ve smluvních podmínkách stanoví, že před přihlášením k závěrečné zkoušce musí mít žadatel uhrazené kurzovné i případné smluvní poplatky, například za opakované omluvené či neomluvené změny termínů. Některé autoškoly si zároveň účtují poplatek za zajištění nebo administraci závěrečné zkoušky, jehož výši určují samy.
Udělali jste po autoškole zkoušky hned na první pokus?
Poplatky dopravnímu úřadu nenechávejte na poslední chvíli
Mimo případný poplatek autoškole za zkoušky budete v každém případě poplatek hradit hlavně dopravnímu magistrátu, tedy obecnímu úřadu s rozšířenou působností. Tyto správní poplatky mnohdy nelze uhradit přímo v den zkoušky, navíc to ani není doporučováno. Dále poplatek na pokladně neuhradíte ani mimo úřední hodiny nebo dny.
|
Typ zkoušky
|
Správní poplatek
|
První zkouška (testy a jízdy)
|
700 Kč
|
Opakovaná zkouška z testů
|
100 Kč
|
Opakovaná zkouška z jízd
|
400 Kč
U zkoušky se budete muset prokázat
Potvrzení o úhradě správního poplatku (kolek) s sebou donesete na zkoušky, a to jak na testy, tak i jízdy. Stejně tak budete před písemnou i praktickou zkouškou vyzváni k prokázání se platným průkazem totožnosti. Ideální bude platný občanský průkaz. Ten navíc nesmí být poškozený anebo v jakékoliv části nečitelný. Na občance navíc musí být fotografie, která odpovídá aktuálnímu popisu žadatele o řidičské oprávnění.
Možné je se také prokázat digitálním občanským průkazem. To ale jen za předpokladu, že se nachází v oficiální aplikaci eDoklady schválenou ministerstvem.
„Zákon dále taxativně neurčuje výčet dokladů k prokázání totožnosti. Podle obecné právní úpravy jsou veřejnou listinou k prokázání totožnosti občanský průkaz či cestovní pas. Stejně tak ani zákon o získávání odborné způsobilosti řidičů ani prováděcí vyhláška nestanovují taxativní seznam dokladů, kterými se před zkouškou prokazuje cizinec,“ upřesňuje Aleny Mühl z Ministerstva dopravy.
„Podle obecné úpravy se cizinec prokazuje zejména platným cestovním dokladem uznávaným Českou republikou. U občana Evropské unie může jít také o platný národní průkaz totožnosti. Podle konkrétního pobytového statusu může být relevantní rovněž doklad o povolení k pobytu nebo některý z náhradních cestovních dokladů,“ dodává.
Pokud jste již vlastníkem řidičského průkazu pro některou skupinu, doneste jej na zkoušku také.
Magistrát dále vyžaduje dokumenty jako přihláška ke zkoušce a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, který je součástí vaší dokumentace vedené u AŠ a který jste navíc dokládali na začátku výcviku.
Tyto dokumenty buď autoškola předá úřadu sama anebo vám je dá k předání a vy je společně s platným průkazem totožnosti doložíte při konání zkoušky. K praktické zkoušce z jízdy ještě navíc může být požadován protokol o absolvování písemných zkoušek z odborné způsobilosti. Resp. komisařem je vyžadován vždy, někdy mu jej však předá úřad, jindy student, to už závisí na konkrétních interních pravidlech.
Mějte však na paměti, že pokud nesplníte písemné testy, k jízdě se stejně nedostanete.
Nemusíte už čekat na doklad, abyste mohli řídit
Od 1. ledna 2026 se pravidla pro čerstvé absolventy autoškol změnila. Noví řidiči již nemusí čekat na vydání fyzického řidičského průkazu a mohou řídit motorové vozidlo i bez toho, aby měli kartičku u sebe.
Dosud bylo možné vyrazit na první samostatnou jízdu až po převzetí řidičského průkazu, jehož vydání trvalo ve standardní lhůtě až 20 dnů. Nově stačí, aby byl řidič zapsán v registru řidičů a zároveň mu bylo uděleno řidičské oprávnění a proveden zápis v registru řidičů . Tato možnost řídit bez fyzického průkazu je časově omezená – využít ji lze pouze po dobu 30 dnů od udělení řidičského oprávnění.
K zápisu do registru řidičů dochází po úspěšném dokončení zkoušek a po podání žádosti o vydání prvního řidičského průkazu. O provedení zápisu musí být žadatel informován, například prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávy, pokud žádost podal elektronicky.
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