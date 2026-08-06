Zvýšení důchodů za práci se zase vrací. Jak bude vypadat tentokrát?

Vláda navrhuje vrátit do zákona o důchodovém pojištění ustanovení, která umožní opětovné zvyšování důchodu za dobu práce po přiznání starobního důchodu. Novelu zákona schválila vláda a nyní míří do poslanecké sněmovny.
Co se dozvíte v článku
Důchody se takto zvyšovaly už dříve
Do 1. ledna 2025 platilo, že si poživatel starobního důchodu, který však zároveň pracoval, mohl požádat o přepočet důchodových dávek. Důchod se však mohl po přepočtu zvýšit pouze v situaci, kdy daná osoba konala práci zakládající účast na důchodovém pojištění. V tomto případě tedy muselo jít o zaměstnance pracující na klasickou pracovní smlouvu bez ohledu na délku nebo typ úvazku anebo OSVČ, jestliže u ní vznikla povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění.
Logicky pak zvýšení nemohlo být uplatněno u osob konající dohody o provedení práce do limitu a u předčasných důchodců, kteří nesmějí mít práci, která zakládá účast na pojistných odvodech.
Důchodce si mohl v rámci přepočtu požádat o navýšení důchodu o 0,4 % výpočtového základu za každých odpracovaných 360 dní. O na něco málo více měl nárok ten důchodce, který se rozhodl starobní důchod pobírat v poloviční výši. U těch se výpočtový základ zvyšoval o 1,5 % za každých 180 dnů výdělečné činnosti. Doplňme jen, že tato možnost nebyla v praxi příliš využívána. V obou případech se navíc důchod zvýšil o velmi malé částky, když porovnáme, kolik daná osoba odvedla na důchodovém pojištění.
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Zvýšení důchodu nahradila sleva na pojistné
Možnost nechat si zvýšit důchod za další odpracovaný rok byla zrušena k 1. lednu 2025 s tím, že ji nahradila sleva na sociální pojištění. Na slevu mají nárok pracující starobní důchodci – zaměstnanec, ale i OSVČ, jestliže odváděl sociální (důchodové) pojištění.
Zaměstnanec může u svého zaměstnavatele uplatnit slevu na sociálním pojištění ve výši 6,5 % z vyměřovacího základu od měsíce, ve kterém splnil zákonné podmínky. Slevu nelze u zaměstnavatele uplatnit zpětně. Pokud ji zaměstnanec včas neuplatnil, může za splnění zákonných podmínek požádat příslušnou správu sociálního zabezpečení o vrácení přeplatku na pojistném. K žádosti musí přiložit potvrzení od zaměstnavatele, který je povinen jej vydat do 8 dnů.
OSVČ vykonávající samostatnou výdělečnou činnost má nárok na slevu na sociálním pojištění ve výši 6,5 % za předchozí kalendářní rok, pokud splnila zákonné podmínky alespoň po jeden celý kalendářní měsíc. Jestliže začala pobírat starobní důchod až v průběhu roku, náleží jí sleva pouze z poměrné části ročního vyměřovacího základu odpovídající měsícům, ve kterých současně vykonávala samostatnou výdělečnou činnost a pobírala starobní důchod v plné výši.
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Znovu se zavede zvyšování důchodu, možnost slevy zůstane
Novela zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. má posílit motivaci starobních důchodců pokračovat ve výdělečné činnosti i po přiznání důchodu. Vedle zachování slevy na sociálním pojištění se nově obnoví také zvyšování procentní výměry starobního důchodu za dobu práce v důchodu.
Za každých 12 měsíců výdělečné činnosti se důchod zvýší o poměrnou část z 1,5 % výpočtového základu. Do prvního navýšení se částečně započte i doba odpracovaná od 1. září 2026 (nebo od pozdějšího data vzniku nároku) do konce roku 2026. Cílem změny je podpořit zaměstnanost starších lidí, zvýšit jejich budoucí příjmy a zároveň zmírnit nedostatek pracovních sil i posílit příjmy veřejných rozpočtů.
„Vládní návrh zavádí nové zvýšení za práci v důchodu současně s jeho pobíráním, aniž by jakkoli zasahoval do právní úpravy slevy na pojistném, proto bude možné čerpat obě výhody současně,“ vysvětluje Odbor komunikace Ministerstva práce a sociálních věcí.
„Pracující starobní důchodci si mohou uplatnit (či ponechat, pokud již čerpají) slevu na pojistném ve výši 6,5 % a zároveň jim bude zvyšována procentní výměra starobního důchodu o 1,5 % za každý odpracovaný rok. U zaměstnanců bude toto navýšení probíhat automaticky v lednu současně s valorizací, bez nutnosti podávat žádost, u OSVČ zvýšení proběhne po podání ročního přehledu o příjmech a výdajích s doplatkem od ledna,“ uzavírá.
Jak bude probíhat takové zvyšování důchodu
U zaměstnanců bude zvýšení starobního důchodu probíhat automaticky, bez nutnosti podávat žádost. ČSSZ pro tento účel využije údaje z Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů (JMHZ), které funguje od 1. ledna 2026. Naproti tomu osoby samostatně výdělečně činné budou muset o zvýšení důchodu požádat samy, protože u nich neexistuje centrální evidence, která by automatický přepočet umožnila.
První automatické navýšení u zaměstnanců proběhne v lednu 2028, a to v rámci pravidelné lednové valorizace. Navýšení se pro tyto účely bude hodnotit z období od 1. září 2026 až po 31. srpen 2027. Zvýšení bude odpovídat počtu dnů výdělečné činnosti v rozhodném období, tedy v případě nezískání celého roku výdělečné činnosti bude náležet poměrná část z 1,5 % výpočtového základu odpovídající získané době výdělečné činnosti.
U osob samostatně výdělečně činných bude zvýšení starobního důchodu také náležet od 1. ledna 2028, přiznáváno však bude na základě žádosti podané po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za předchozí kalendářní rok. Teprve tehdy budou k dispozici všechny údaje potřebné pro výpočet, přičemž důchod bude zvýšen zpětně formou doplatku. Pokud OSVČ současně pracovala i jako zaměstnanec, překrývající se doba výdělečné činnosti se započítá pouze jednou.
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