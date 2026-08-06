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Zvýšení důchodů za práci se zase vrací. Jak bude vypadat tentokrát?

Lucie Balová Mečířová
Dnes

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Jste ve starobním důchodu a přivyděláváte si? Či po odchodu do důchodu nepřestanete pracovat? Pokud novela projde celým legislativním procesem, důchody se opět budou zvyšovat za odpracované roky po přiznání starobní penze. O kolik?
Důchodce v Česku v práci
Autor: Michal Bureš (ChatGPT)
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Vláda navrhuje vrátit do zákona o důchodovém pojištění ustanovení, která umožní opětovné zvyšování důchodu za dobu práce po přiznání starobního důchodu. Novelu zákona schválila vláda a nyní míří do poslanecké sněmovny. 

Co se dozvíte v článku
  1. Důchody se takto zvyšovaly už dříve
  2. Zvýšení důchodu nahradila sleva na pojistné
  3. Znovu se zavede zvyšování důchodu, možnost slevy zůstane
  4. Jak bude probíhat takové zvyšování důchodu

Důchody se takto zvyšovaly už dříve

Do 1. ledna 2025 platilo, že si poživatel starobního důchodu, který však zároveň pracoval, mohl požádat o přepočet důchodových dávek. Důchod se však mohl po přepočtu zvýšit pouze v situaci, kdy daná osoba konala práci zakládající účast na důchodovém pojištění. V tomto případě tedy muselo jít o zaměstnance pracující na klasickou pracovní smlouvu bez ohledu na délku nebo typ úvazku anebo OSVČ, jestliže u ní vznikla povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění.

Logicky pak zvýšení nemohlo být uplatněno u osob konající dohody o provedení práce do limitu a u předčasných důchodců, kteří nesmějí mít práci, která zakládá účast na pojistných odvodech.

Důchodce si mohl v rámci přepočtu požádat o navýšení důchodu o 0,4 % výpočtového základu za každých odpracovaných 360 dní. O na něco málo více měl nárok ten důchodce, který se rozhodl starobní důchod pobírat v poloviční výši. U těch se výpočtový základ zvyšoval o 1,5 % za každých 180 dnů výdělečné činnosti. Doplňme jen, že tato možnost nebyla v praxi příliš využívána. V obou případech se navíc důchod zvýšil o velmi malé částky, když porovnáme, kolik daná osoba odvedla na důchodovém pojištění.

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Zvýšení důchodu nahradila sleva na pojistné

Možnost nechat si zvýšit důchod za další odpracovaný rok byla zrušena k 1. lednu 2025 s tím, že ji nahradila sleva na sociální pojištění. Na slevu mají nárok pracující starobní důchodci – zaměstnanec, ale i OSVČ, jestliže odváděl sociální (důchodové) pojištění.

Zaměstnanec může u svého zaměstnavatele uplatnit slevu na sociálním pojištění ve výši 6,5 % z vyměřovacího základu od měsíce, ve kterém splnil zákonné podmínky. Slevu nelze u zaměstnavatele uplatnit zpětně. Pokud ji zaměstnanec včas neuplatnil, může za splnění zákonných podmínek požádat příslušnou správu sociálního zabezpečení o vrácení přeplatku na pojistném. K žádosti musí přiložit potvrzení od zaměstnavatele, který je povinen jej vydat do 8 dnů.

OSVČ vykonávající samostatnou výdělečnou činnost má nárok na slevu na sociálním pojištění ve výši 6,5 % za předchozí kalendářní rok, pokud splnila zákonné podmínky alespoň po jeden celý kalendářní měsíc. Jestliže začala pobírat starobní důchod až v průběhu roku, náleží jí sleva pouze z poměrné části ročního vyměřovacího základu odpovídající měsícům, ve kterých současně vykonávala samostatnou výdělečnou činnost a pobírala starobní důchod v plné výši.

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Znovu se zavede zvyšování důchodu, možnost slevy zůstane

Novela zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. má posílit motivaci starobních důchodců pokračovat ve výdělečné činnosti i po přiznání důchodu. Vedle zachování slevy na sociálním pojištění se nově obnoví také zvyšování procentní výměry starobního důchodu za dobu práce v důchodu. 

Za každých 12 měsíců výdělečné činnosti se důchod zvýší o poměrnou část z 1,5 % výpočtového základu. Do prvního navýšení se částečně započte i doba odpracovaná od 1. září 2026 (nebo od pozdějšího data vzniku nároku) do konce roku 2026. Cílem změny je podpořit zaměstnanost starších lidí, zvýšit jejich budoucí příjmy a zároveň zmírnit nedostatek pracovních sil i posílit příjmy veřejných rozpočtů. 

„Vládní návrh zavádí nové zvýšení za práci v důchodu současně s jeho pobíráním, aniž by jakkoli zasahoval do právní úpravy slevy na pojistném, proto bude možné čerpat obě výhody současně,“ vysvětluje Odbor komunikace Ministerstva práce a sociálních věcí.

„Pracující starobní důchodci si mohou uplatnit (či ponechat, pokud již čerpají) slevu na pojistném ve výši 6,5 % a zároveň jim bude zvyšována procentní výměra starobního důchodu o 1,5 % za každý odpracovaný rok. U zaměstnanců bude toto navýšení probíhat automaticky v lednu současně s valorizací, bez nutnosti podávat žádost, u OSVČ zvýšení proběhne po podání ročního přehledu o příjmech a výdajích s doplatkem od ledna,“ uzavírá. 

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Jak bude probíhat takové zvyšování důchodu

U zaměstnanců bude zvýšení starobního důchodu probíhat automaticky, bez nutnosti podávat žádost. ČSSZ pro tento účel využije údaje z Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů (JMHZ), které funguje od 1. ledna 2026. Naproti tomu osoby samostatně výdělečně činné budou muset o zvýšení důchodu požádat samy, protože u nich neexistuje centrální evidence, která by automatický přepočet umožnila. 

První automatické navýšení u zaměstnanců proběhne v lednu 2028, a to v rámci pravidelné lednové valorizace. Navýšení se pro tyto účely bude hodnotit z období od 1. září 2026 až po 31. srpen 2027. Zvýšení bude odpovídat počtu dnů výdělečné činnosti v rozhodném období, tedy v případě nezískání celého roku výdělečné činnosti bude náležet poměrná část z 1,5 % výpočtového základu odpovídající získané době výdělečné činnosti.

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U osob samostatně výdělečně činných bude zvýšení starobního důchodu také náležet od 1. ledna 2028, přiznáváno však bude na základě žádosti podané po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za předchozí kalendářní rok. Teprve tehdy budou k dispozici všechny údaje potřebné pro výpočet, přičemž důchod bude zvýšen zpětně formou doplatku. Pokud OSVČ současně pracovala i jako zaměstnanec, překrývající se doba výdělečné činnosti se započítá pouze jednou.

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Zdroj: Youtube.com
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Autor článku

Lucie Balová Mečířová

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.

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