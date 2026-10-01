3000 Kč za převod penzijka? Jaké jsou podmínky pro bonus u NN?

NN Penzijní společnost nabízí během října jednorázový bonus 3 000 Kč klientům, kteří k ní převedou své penzijní spoření od jiné penzijní společnosti. Co je nutné pro získání bonusu udělat?
Kdo může získat u NN bonus 3 000 Kč?
Akce se vztahuje na klienty, kteří během října převedou k NN své stávající penzijní spoření od jiné penzijní společnosti. Převést lze jak starší penzijní připojištění, tak doplňkové penzijní spoření.
Pro získání jednorázové odměny ve výši 3 000 Kč je nutné splnit dvě hlavní podmínky:
- převést naspořené prostředky v hodnotě alespoň 50 000 Kč,
- pravidelně si spořit minimálně 500 Kč měsíčně.
Převod penzijního spoření lze podle NN vyřídit také online.
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Při převodu není důležitý pouze bonus
Při rozhodování o změně penzijní společnosti by však jednorázová odměna neměla být jediným kritériem. Penzijní spoření je dlouhodobý produkt, a proto může mít na výslednou naspořenou částku mnohem větší vliv zvolená investiční strategie, dlouhodobá výkonnost fondu a účtované poplatky.
NN například uvádí, že její Růstový fond dosáhl za pětileté období od 1. září 2021 do 31. srpna 2026 průměrného zhodnocení 14,11 % ročně. Minulá výkonnost však není zárukou budoucích výnosů.
Penzijní spoření podporuje také stát. Při dostatečně vysokém vlastním příspěvku může účastník získat na státních příspěvcích až 4 080 Kč ročně. Za splnění zákonných podmínek lze využít rovněž daňový odpočet.
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Na penzijní spoření přispívají i zaměstnavatelé
Významnou součástí penzijního spoření jsou příspěvky zaměstnavatelů. Podle údajů Asociace penzijních společností přispívá zaměstnavatel přibližně třetině účastníků, přičemž průměrný příspěvek dosahuje přibližně 1 200 Kč měsíčně.
Příspěvky zaměstnavatele na daňově podporované produkty spoření na stáří mají zvýhodněný daňový režim. Osvobození na straně zaměstnance se uplatňuje do společného zákonného limitu pro podporované produkty spoření na stáří.