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Air Bank zvyšuje sazby na svém termínovaném účtu až o 1 procentní bod

Michal Bureš
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Air Bank Autor: Michal Bureš (ChatGPT)
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Air Bank oznámila zvýšení úrokových sazeb u vkladů na 1 a 3 měsíce. Jaká je nová výše úrokových sazeb? Jaká je minimální výše vkladu?

Air Bank: úroková sazba 3,7 % u termínovaného vkladu na 1 a 3 měsíce

Air Bank nabízí nejvyšší zhodnocení u termínovaného vkladu s dobou úložky na 1 a 3 měsíce, kdy úroková sazba činí 3,7 % p.a. Jak změnila Air Bank své úrokové sazby se podívejte v tabulce:

Délka úložky Původní úroková sazba Nynější úroková sazba
1 měsíc 2,70 % 3,70 %
3 měsíce 3,20 % 3,70 %
6 měsíců 3,00 % 3,00 %
12 měsíců 3,00 % 3,00 %

Zdroj: Air Bank

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Jaká je minimální výše vkladu u Air Bank?

Nejnižší výše vkladu u Air Bank činí 30 000 Kč, horní hranice není stanovena.

Úroková sazba ve výši 3,70 % je prakticky bez podmínek (kromě minimální výše vkladu) a patří mezi ty nejvyšší na trhu, o čemž se můžete přesvědčit v našem srovnání:

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Autor aktuality

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

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