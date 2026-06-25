Air Bank zvyšuje sazby na svém termínovaném účtu až o 1 procentní bod

Air Bank oznámila zvýšení úrokových sazeb u vkladů na 1 a 3 měsíce. Jaká je nová výše úrokových sazeb? Jaká je minimální výše vkladu?
Air Bank: úroková sazba 3,7 % u termínovaného vkladu na 1 a 3 měsíce
Air Bank nabízí nejvyšší zhodnocení u termínovaného vkladu s dobou úložky na 1 a 3 měsíce, kdy úroková sazba činí 3,7 % p.a. Jak změnila Air Bank své úrokové sazby se podívejte v tabulce:
|Délka úložky
|Původní úroková sazba
|Nynější úroková sazba
|1 měsíc
|2,70 %
|3,70 %
|3 měsíce
|3,20 %
|3,70 %
|6 měsíců
|3,00 %
|3,00 %
|12 měsíců
|3,00 %
|3,00 %
Zdroj: Air Bank
Jaká je minimální výše vkladu u Air Bank?
Nejnižší výše vkladu u Air Bank činí 30 000 Kč, horní hranice není stanovena.
Úroková sazba ve výši 3,70 % je prakticky bez podmínek (kromě minimální výše vkladu) a patří mezi ty nejvyšší na trhu, o čemž se můžete přesvědčit v našem srovnání: