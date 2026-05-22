Akce „Servác“ odhalila velké daňové úniky. Zabavila elektroniku značek Apple, Google a Garmin, půjdou do dražby?

Finanční a Celní úřad během kontrolně-exekuční akce „Servác", čeho se akce týkala? Půjde zabavená elektronika do dražby?

Akce „Servác“ se týkala nedaněné elektroniky

Finanční úřad pro hlavní město Prahu ve spolupráci s Celním úřadem v Praze uskutečnil minulý týden kontrolně-exekuční akci s názvem „Servác“. Cílem byla obchodní společnost, která během několika měsíců dovezla ze Spojených arabských emirátů a Hongkongu spotřební elektroniku značek Apple, Garmin a Google v hodnotě přesahující 350 milionů korun, aniž by podle zjištění úřadů řádně plnila své daňové povinnosti.

Podnětem k zásahu byly informace získané od Celního úřadu v Praze o dovozu zboží v deklarované celní hodnotě 147 216 dolarů, tedy přibližně 3,06 milionu korun. Dovozcem byla riziková obchodní korporace, u níž finanční správa zjistila, že neodvádí daň z přidané hodnoty z následného prodeje dovezeného zboží.

Finanční úřad vydal zajišťovací příkaz a zabavil zásilku

Na základě získaných informací vydal finanční úřad zajišťovací příkaz na dosud nestanovenou daňovou povinnost. Exekutoři následně zajistili celou zásilku elektroniky.

Zabaveno bylo více než 500 kusů zařízení, konkrétně mobilní telefony Google Pixel, chytré hodinky Garmin a bezdrátová sluchátka Apple AirPods.

„Tato akce znovu potvrzuje význam úzké spolupráce finanční a celní správy při odhalování daňových úniků. Díky koordinovanému postupu a vzájemné výměně informací se daří efektivně zasahovat proti subjektům, které se snaží obcházet své daňové povinnosti,“ uvedli ředitel Finančního úřadu pro hlavní město Prahu Václav Žemlička a ředitel Celního úřadu v Praze Igor Soós.

Zabavené zboží může skončit v elektronické dražbě

Pokud společnost daňový nedoplatek neuhradí, bude zabavená elektronika prodána v dražbě prostřednictvím Aplikace elektronických dražeb (APED).

Finanční správa přes tuto platformu nabízí k prodeji různé druhy zabaveného majetku – od automobilů a elektroniky až po šperky nebo další movité věci.

