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BILLA mění věrnostní program: Nakupování se zjednoduší, zákazníci už nebudou muset aktivovat slevy

Michal Bureš
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Billa aplikace Autor: Michal Bureš (ChatGPT)
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Obchodní řetězec BILLA mění fungování svého věrnostního programu v mobilní aplikaci, již nebude nutné aktivovat slevové kupóny před nákupem. Jak se tedy slevy načtou?

Slevové kupóny se načtou při skenu aplikace či karty BILLA klubu

Zákazníci si budou moci slevové kupóny aktivovat kdykoli před nákupem, během něj nebo těsně před placením. Po aktivaci už nebude nutné jednotlivé kupóny u pokladny vyhledávat ani samostatně načítat. Při nákupu bude nově stačit naskenovat pouze aplikaci nebo kartu BILLA klubu.

Podle společnosti má změna zjednodušit využívání věrnostních výhod a urychlit odbavení u pokladen. „Zákazníci si zvykli ovládat většinu věcí v mobilu několika kliknutími a stejnou jednoduchost očekávají i při nakupování. Proto jsme využívání kupónů v aplikaci dále zjednodušili,“ uvedla vedoucí týmu věrnostních programů a CRM společnosti BILLA ČR Lucia Popíková.

Pro zákazníky, kteří využívají plastovou kartu BILLA klubu, se nic nemění. Nadále mohou sbírat body i čerpat členské ceny stejným způsobem jako dosud. Novinka se týká především uživatelů mobilní aplikace.

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BILLA: naše aplikace je nejstahovanější aplikací mezi obchodními řetězci

BILLA zároveň uvedla, že její aplikace byla v roce 2025 nejstahovanější aplikací mezi obchodními řetězci v Česku. Počet aktivních uživatelů podle společnosti meziročně vzrostl o 61 %.

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Autor aktuality

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

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