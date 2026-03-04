Česká pošta od 1. dubna zdraží, jakým službám se zvýší ceny?

Česká pošta zveřejnila nový ceník, který začne platit od 1. dubna 2026. Změny se dotknou především doporučených a cenných zásilek nebo některých doplňkových služeb. Nejvíce zdraží doporučené a cenné psaní, kde si zákazníci připlatí o šest korun. Obyčejné dopisy zůstávají beze změny.
Od 1. dubna 2026 zdraží doporučené a cenné psaní o 6 Kč
Nový ceník České pošty přináší zdražení některých základních listovních služeb. Největší změna se týká doporučeného a cenného psaní. Cena doporučeného psaní v ekonomické variantě se zvyšuje ze 77 na 83 Kč. Stejně tak zdražuje i cenné psaní, jehož základní cena vzroste z 82 na 88 Kč. O 6 Kč více zaplatí také firmy za doporučené psaní.
|Služba
|Cena do 31. 3. 2026
|Cena od 1. 4. 2026
|Rozdíl
|Doporučené psaní ekonomické
|77 Kč
|83 Kč
|+6 Kč
|Cenné psaní
|82 Kč
|88 Kč
|+6 Kč
|Firemní psaní doporučené
|77 Kč
|83 Kč
|+6 Kč
|Firemní psaní doporučené prioritní
|82 Kč
|88 Kč
|+6 Kč
Cena obyčejného psaní se podle nového ceníku nemění.
Od 1. dubna 2026 zdraží také cenné zásilky
Česká pošta upravila také ceny u cenných zásilek podle jejich velikosti. V těchto případech se ceny zvyšují o dvě koruny. Současně zdraží také doporučené zásilky, a to o tři koruny.
|Velikost zásilky
|Cena do 31. 3. 2026
|Cena od 1. 4. 2026
|Rozdíl
|Cenná zásilka S
|129 Kč
|131 Kč
|+2 Kč
|Cenná zásilka M
|159 Kč
|161 Kč
|+2 Kč
|Cenná zásilka L
|209 Kč
|211 Kč
|+2 Kč
|Cenná zásilka XL
|359 Kč
|361 Kč
|+2 Kč
Klienti České pošty si připlatí i za dodejku
Změny se dotknou i některých doplňkových služeb. Například dodejka, tedy potvrzení o doručení zásilky, zdraží o tři koruny.
|Služba
|Cena do 31. 3. 2026
|Cena od 1. 4. 2026
|Rozdíl
|Dodejka
|30 Kč
|33 Kč
|+3 Kč
SIPO zdražilo už od 1. ledna 2026
Už od 1. ledna 2026 se zvýšila cena služby SIPO. Důvodem je to, že ji od daně z přidaného hodnoty není tato služba osvobozena a nově podléhá základní sazbě 21 %. Zdražení se liší podle způsobu platby.
|Služba
|Původní cena
|Nová cena
|Rozdíl
|SIPO na přepážce (hotově)
|28 Kč
|34 Kč
|+6 Kč
|SIPO se zákaznickou kartou
|22 Kč
|27 Kč
|+5 Kč
|SIPO inkasem z účtu (potvrzení e-mailem)
|5 Kč
|7 Kč
|+2 Kč
Výplaty důchodů přes poštu jsou dražší již od 1. ledna 2026
Od 1. ledna 2026 zdražila také výplata důchodů v hotovosti prostřednictvím České pošty, kterou stále využívá část penzistů. Cena služby se zvýšila z 78 Kč na 94 Kč,
|Služba
|Původní cena
|Nová cena
|Rozdíl
|Výplata důchodu v hotovosti
|78 Kč
|94 Kč
|+16 Kč