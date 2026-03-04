Finance.cz  »  Spotřebitel  »  Česká pošta od 1. dubna zdraží, jakým službám se zvýší ceny?

Česká pošta od 1. dubna zdraží, jakým službám se zvýší ceny?

Michal Bureš
Dnes

Česká pošta logo Autor: Dalibor Z. Chvátal
Ilustrační fotografie. Školicí a regreační zařízení České pošty, Moravec. (23. 6. 2023)

Česká pošta zveřejnila nový ceník, který začne platit od 1. dubna 2026. Změny se dotknou především doporučených a cenných zásilek nebo některých doplňkových služeb. Nejvíce zdraží doporučené a cenné psaní, kde si zákazníci připlatí o šest korun. Obyčejné dopisy zůstávají beze změny.

Od 1. dubna 2026 zdraží doporučené a cenné psaní o 6 Kč

Nový ceník České pošty přináší zdražení některých základních listovních služeb. Největší změna se týká doporučeného a cenného psaní. Cena doporučeného psaní v ekonomické variantě se zvyšuje ze 77 na 83 Kč. Stejně tak zdražuje i cenné psaní, jehož základní cena vzroste z 82 na 88 Kč. O 6 Kč více zaplatí také firmy za doporučené psaní.

Služba Cena do 31. 3. 2026 Cena od 1. 4. 2026 Rozdíl
Doporučené psaní ekonomické 77 Kč 83 Kč +6 Kč
Cenné psaní 82 Kč 88 Kč +6 Kč
Firemní psaní doporučené 77 Kč 83 Kč +6 Kč
Firemní psaní doporučené prioritní 82 Kč 88 Kč +6 Kč

Cena obyčejného psaní se podle nového ceníku nemění.

Od 1. dubna 2026 zdraží také cenné zásilky

Česká pošta upravila také ceny u cenných zásilek podle jejich velikosti. V těchto případech se ceny zvyšují o dvě koruny. Současně zdraží také doporučené zásilky, a to o tři koruny.

Velikost zásilky Cena do 31. 3. 2026 Cena od 1. 4. 2026 Rozdíl
Cenná zásilka S 129 Kč 131 Kč +2 Kč
Cenná zásilka M 159 Kč 161 Kč +2 Kč
Cenná zásilka L 209 Kč 211 Kč +2 Kč
Cenná zásilka XL 359 Kč 361 Kč +2 Kč

Klienti České pošty si připlatí i za dodejku

Změny se dotknou i některých doplňkových služeb. Například dodejka, tedy potvrzení o doručení zásilky, zdraží o tři koruny.

Služba Cena do 31. 3. 2026 Cena od 1. 4. 2026 Rozdíl
Dodejka 30 Kč 33 Kč +3 Kč

SIPO zdražilo už od 1. ledna 2026

Už od 1. ledna 2026 se zvýšila cena služby SIPO. Důvodem je to, že ji od daně z přidaného hodnoty není tato služba osvobozena a nově podléhá základní sazbě 21 %. Zdražení se liší podle způsobu platby.

Služba Původní cena Nová cena Rozdíl
SIPO na přepážce (hotově) 28 Kč 34 Kč +6 Kč
SIPO se zákaznickou kartou 22 Kč 27 Kč +5 Kč
SIPO inkasem z účtu (potvrzení e-mailem) 5 Kč 7 Kč +2 Kč

Výplaty důchodů přes poštu jsou dražší již od 1. ledna 2026

Od 1. ledna 2026 zdražila také výplata důchodů v hotovosti prostřednictvím České pošty, kterou stále využívá část penzistů. Cena služby se zvýšila z 78 Kč na 94 Kč,

Služba Původní cena Nová cena Rozdíl
Výplata důchodu v hotovosti 78 Kč 94 Kč +16 Kč
