Česká spořitelna od 1. října 2026 nabízí spořicí účet s úrokovou sazbou až 5,20 %, co pro ni musíte udělat?

Česká spořitelna od 1. října 2026 mění podmínky pro získání zvýhodněné úrokové sazby na spořicím účtu. Dosavadní systém nahradí nový věrnostní program Level Up. Maximální úroková sazba vzroste z 3,80 % na 5,20 %, jak na ni dosáhnout?
O výši úroku nově rozhodnou nasbírané body
Do konce září mohou klienti České spořitelny získat na spořicím účtu maximální úrokovou sazbu 3,80 % p. a. do částky 400 tisíc Kč. Podmínkou je Plus účet, využívání internetového bankovnictví George a pravidelné investování nebo příspěvek na penzijní spoření alespoň 2 000 Kč měsíčně.
Od října však banka přechází na bodový systém. Klienti budou získávat body například za finanční rezervu, pravidelné spoření, investice, penzijní spoření, pojištění nebo úvěrové produkty. Podle počtu nasbíraných bodů se dostanou do jedné ze čtyř úrovní programu Level Up.
V první úrovni činí automatická sazba 0,55 % p. a., ve druhé 2,00 % p. a. a ve třetí a čtvrté 3,80 % p. a. Za dosažení jednotlivých úrovní si však klient může vybrat také odměnu v podobě dalšího zvýšení úroku. Postupně lze získat bonusy 0,20, 0,30, 0,40 a 0,50 procentního bodu.
Maximálních 5,20 % p. a. proto klient nezíská automaticky ani po dosažení nejvyšší úrovně. Potřebuje alespoň 18 bodů a zároveň si musí ve všech čtyřech úrovních zvolit jako odměnu právě zvýšení úrokové sazby.
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Za stejné investování může být úrok nižší než nyní
Nový systém může výrazně změnit situaci klientů, kteří dnes získávají nejvyšší sazbu díky pravidelnému investování. Pokud má například klient na spořicím účtu alespoň 75 tisíc Kč, pravidelně na něj posílá peníze a současně investuje 2 000 Kč měsíčně, získá sedm bodů.
To stačí pouze na druhou úroveň s automatickou sazbou 2,00 % p. a. Pokud si v první i druhé úrovni vybere jako odměnu zvýšení úroku, dostane se maximálně na 2,50 % p. a. Oproti současným 3,80 % p. a. by tak jeho sazba klesla o 1,30 procentního bodu.
Naopak klienti využívající více produktů České spořitelny mohou získat vyšší sazbu než dosud. Body se přidělují například také za penzijní produkty, životní a majetkové pojištění, hypotéku nebo spotřebitelský úvěr.
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Místo vyššího úroku lze zvolit jinou odměnu
Zvýšení sazby navíc nebude jedinou možnou odměnou. Klienti si podle dosažené úrovně budou moci vybrat například příspěvek na investice, pojištění, různé druhy předplatného nebo poukázky. V nejvyšší úrovni bude mezi odměnami například jedna akcie Erste, příspěvek 1 500 Kč na investice nebo roční dálniční známka.
Každá zvolená odměna bude platit 12 měsíců. Pokud klient později přestane splňovat podmínky a klesne do nižší úrovně, již aktivovaná odměna mu zůstane.
Podrobnosti se dočtete v podrobném článku na Měšci.cz.